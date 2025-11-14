Ya se conocen los ganadores del CreaMurcia en la categoría de gastronomía El primer premio recayó en Salvador Martínez Martínez con 'Dorada Kumbujime con salsa de caldero negro y coquitas con alioli'

Ya se conocen los nombres de los seis finalistas CreaMurcia 'Edición Murcia 1200', en la modalidad de Gastronomía, un certamen que busca poner en valor la innovación y el compromiso con los productos locales. En esta edición, los participantes elaboraron una receta en el Centro de Cualificación Turística basada en un producto emblemático de la Región de Murcia como es la dorada del Mar Menor. Contaron con un tiempo máximo de dos horas para la preparación y emplatado de sus propuestas, que fueron evaluadas por un jurado de reconocidos profesionales del sector gastronómico.

Un producto que supuso un reto culinario, ya que exige un control exacto de temperaturas y técnicas para evitar que pierda jugosidad o textura. Además, los concursantes demostraron su destreza a la hora de seleccionar ingredientes y métodos que realcen sus cualidades sin enmascararlas, en un ejercicio de precisión, sensibilidad y dominio gastronómico.

El primer premio recayó en Salvador Martínez Martínez con 'Dorada Kumbujime con salsa de caldero negro y coquitas con alioli', dotado con un importe de 2.000 euros, y los dos accésit, de 500 euros cada uno, fueron para Jesús Corredor Cobos con 'Ceviche de Dorada' y Daniel Vera Galera con 'Dorada del Mar'.

El jurado estuvo presidido por Juan Albaladejo, y contó con la participación de los técnicos Juan Guillamón, Marta Ceballos, Paco Hernández y Ricardo Lozano, actuando como secretaria Mari Luz Cano. Durante la deliberación, los miembros del jurado valoraron cada propuesta siguiendo criterios basados en la elaboración de la receta, la combinación y armonía de los ingredientes, la creatividad y originalidad, la presentación del plato y sus cualidades gustativas.

Los seis finalistas han sido Stephanie Cortez Ruiz, Andrea María Madrid Szollosi, Jesús Corredor Cobos, Salvador Martínez Martínez, Concha Velasco García-Servet y Daniel Vera Galera.

La concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, destacó que «el certamen CreaMurcia es un escaparate para la innovación y el talento emergente de nuestra ciudad. En esta edición, dedicada a Murcia 1200, queremos subrayar el valor de nuestras raíces gastronómicas y el compromiso con los productos de la Región. Por ello, el Ayuntamiento de Murcia seguirá impulsando iniciativas que den visibilidad al talento joven en todas sus manifestaciones artísticas y profesionales, fomentando la creatividad como motor de desarrollo y de orgullo para la ciudad».