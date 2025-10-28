La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Foto de familia de los premiados del concurso con autoridades, organizadores y miembros del jurado. Guillermo Carrión/ AGM

El Concurso Mejor Marinera de la Región de Murcia ya tiene ganadores

Los restaurantes murcianos La Tapa de San Lorenzo y El Palco sirven las mejores, según la iniciativa impulsada por Euro Toques

Rebeca Martínez Herrera

Rebeca Martínez Herrera

Martes, 28 de octubre 2025, 23:47

Tradicional o reinventada, la marinera volvió a coronarse este martes como la 'reina' de las tapas de la Región. El aperitivo estrella de la tierra ... reunió en el restaurante Rincón Huertano a más de un centenar de profesionales de la hostelería y amantes de la gastronomía en busca del mejor bocado. Llegados de todos los puntos de la geografía murciana, dieciséis locales hicieron alarde de su talento culinario y demostraron el potencial y la versatilidad de una delicia que en su presentación original lleva la ensaladilla rusa a su máxima expresión con una rosquilla como base y una anchoa en salmuera como colofón. Pero puestos a darle vueltas de tuerca, no hay límites a la hora de presentar este manjar que conquista paladares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

