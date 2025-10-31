Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana Los comensales pueden ver al grupo de felinos a través de un cristal

¿Te imaginas comer a escasos metros de unos leones? Puede parecer una escena propia de una excursión ofrecida en países como Kenia o Tanzania, pero en realidad, no hay que coger un avión ni recorrer miles de kilómetros para disfrutar de este tipo de experiencia. La Región de Murcia alberga un restaurante en el que la música de ambiente no es otra que el rugido de los felinos. En él, los comensales pueden degustar un menú con vistas que podrían recordar a la sabana africana.

A pesar de que la adrenalina está completamente garantizada, no hay que preocuparse por la seguridad: el local tiene un cristal que delimita la zona de estos mamíferos con el salón. Un auténtico espectáculo en el que es posible observar cómo estos animales se desplazan, interactúan entre ellos e incluso se acercan a la mesa.

Ubicación del restaurante

Este singular restaurante se llama Carnivore y se encuentra en el zoológico Terra Natura, en Murcia. «Te aseguramos que nunca habrás tenido una experiencia igual», prometen. No es obligatorio pagar la entrada al parque para disfrutar de sus propuestas culinarias, aunque sí existen promociones de packs que combinan la entrada al zoo con la comida. El local ofrece distintas opciones: menús cerrados y platos a la carta.

Irati, Silbán y Makhulu, que el pasado mes de julio cumplieron dos años, son algunos de los leones que dan la bienvenida en Carnivore: «Los hemos acompañado desde nuestras ventanas como parte de la familia», expresa el restaurante. Y es que, aunque haya un cristal de por medio, forman parte de la familia del local. Se recomienda reservar para solicitar una mesa con buenas vistas.

