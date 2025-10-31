La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Asamblea Regional tumba el decreto de vivienda asequible con los votos de Vox y la izquierda
Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana. R. C.

Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana

Los comensales pueden ver al grupo de felinos a través de un cristal

María Ramírez

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:05

¿Te imaginas comer a escasos metros de unos leones? Puede parecer una escena propia de una excursión ofrecida en países como Kenia o Tanzania, pero en realidad, no hay que coger un avión ni recorrer miles de kilómetros para disfrutar de este tipo de experiencia. La Región de Murcia alberga un restaurante en el que la música de ambiente no es otra que el rugido de los felinos. En él, los comensales pueden degustar un menú con vistas que podrían recordar a la sabana africana.

A pesar de que la adrenalina está completamente garantizada, no hay que preocuparse por la seguridad: el local tiene un cristal que delimita la zona de estos mamíferos con el salón. Un auténtico espectáculo en el que es posible observar cómo estos animales se desplazan, interactúan entre ellos e incluso se acercan a la mesa.

Ubicación del restaurante

Este singular restaurante se llama Carnivore y se encuentra en el zoológico Terra Natura, en Murcia. «Te aseguramos que nunca habrás tenido una experiencia igual», prometen. No es obligatorio pagar la entrada al parque para disfrutar de sus propuestas culinarias, aunque sí existen promociones de packs que combinan la entrada al zoo con la comida. El local ofrece distintas opciones: menús cerrados y platos a la carta.

Irati, Silbán y Makhulu, que el pasado mes de julio cumplieron dos años, son algunos de los leones que dan la bienvenida en Carnivore: «Los hemos acompañado desde nuestras ventanas como parte de la familia», expresa el restaurante. Y es que, aunque haya un cristal de por medio, forman parte de la familia del local. Se recomienda reservar para solicitar una mesa con buenas vistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3 Arribas cierra la compra del Cartagena y pone fin a la era Belmonte
  4. 4

    Descubre el restaurante de Murcia que va a dar que hablar en los próximos meses
  5. 5

    Las oposiciones de Mazarrón derivan en un cruce de denuncias y en una bronca política: «O me das las preguntas para mi nuera o la lío»
  6. 6 Aplazan el desahucio de una vecina de Alcantarilla: «Estoy pasando el peor año de mi vida»
  7. 7

    La Copa saca del abismo al Real Murcia
  8. 8 Teresa Álvarez, nueva jueza decana de Cartagena
  9. 9 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  10. 10 Liberan la mayor tortuga boba registrada en la Región de Murcia en la cala de Calnegre, en Lorca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana

Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana