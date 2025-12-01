Estos son los cinco Soletes 'navideños' de la Guía Repsol en la Región de Murcia Confiterías, restaurantes y hasta un horno conventual destacan entre las nuevas incorporaciones de la decimotercera edición de estas distinciones

Las fiestas navideñas son la excusa perfecta para los reencuentros con amigos y familiares, que en muchas ocasiones se celebran en torno a una mesa y se alargan durante horas. Es por ello que la Guía Repsol ha hecho pública su selección de Soletes navideños, es decir, aquellos locales en los que disfrutar de estas reuniones con largas sobremesas o bien aquellos a los que acudir para llenar nuestra mesa con elaboraciones especiales.

Se trata de la decimotercera edición de estos reconocimientos que otorga la Guía Repsol y ya son más de 5.000 los establecimientos de toda España distinguidos con la pegatina amarilla. «Desde cafeterías, bares, sitios de 'fast food' y vinotecas hasta terrazas, los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible, que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano», explican los encargados de la lista.

En concreto, la Región de Murcia atesora ya un total de 102 Soletes a lo largo y ancho de toda su geografía. Las cinco últimas incorporaciones, los Soletes de Navidad, han sido seleccionados por el equipo de la Guía Repsol por ser locales destacados y especialmente recomendables para las fechas navideñas.

En concreto, estos reconocimientos han ido a parar a la panadería y confitería José Antonio, en San Pedro del Pinatar, cuyo origen se remonta al año 1906 y donde para el periodo navideño preparan diversas especialidades, tanto dulces como saladas.

En el municipio de Caravaca de la Cruz, la Guía Repsol ha destacado Espejo Confitería, un local tradicional, fundado en 1979, que destaca por ser especialistas en yemas, alfajores, cordiales y trovadores y que de cara a las próximas semanas tendrán sus hornos a pleno gas para llenar las mesas de sus clientes.

Además, de turrones, polvorones, roscones y demás dulces navideños, hay otros protagonistas que no pueden faltar cuando el frío aprieta y las familias se reúnen a la mesa desde por la mañana: los churros. En Cartagena la Guía Repsol ha distinguido como Solete navideño a la Churrería de Santa Florentina, donde la receta de sus churros, porras y chocolate ha pasado de generación en generación desde 1932, cuando «Manuela decidió convertir la receta de su abuela en una tradición familiar», según explican.

Finalmente, en el municipio de Murcia han sido dos los distinguidos por la guía. El restaurante La Tapa, ubicado en la Plaza de las Flores de la capital, ha sido elegido como Solete navideño por su cocina, su ambiente y su calidad para acoger comidas y cenas durante este periodo navideño.

El segundo Solete navideño entregado en esta edición en Murcia no ha ido a un local convencional, sino que entra dentro de la nueva categoría que se incorpora este año a la Guía Repsol: las congregaciones religiosas. El obrador del Convento de San Antonio ha sido elegido entre los 27 mejores hornos conventuales por sus recetas heredadas durante décadas, así como por su desempeño artesanal.

Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. «Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver», explican desde la Guía Repsol.

Estos reconocimientos nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y «poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente».