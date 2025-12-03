Un chef con tres estrellas Michelin revela cuál es la mejor tabla para cortar los alimentos Jordi Cruz explica en su perfil de X las ventajas e incovenientes de los distintos materiales

Es uno de los productos imprescindibles en cualquier cocina: la tabla de cortar, que sirve tanto para preparar cualquier comida, como para apoyar los recipientes calientes o incluso para cortar el embutido cuando te quedas con hambre después del plato de lentejas. Las hay además de muchos tipos: la más clásica de madera, pero también de plástico, de acero o incluso de cristal. Pero, ¿cuál es la mejor opción para nuestra cocina?

El chef Jordi Cruz, jefe de cocina de ABaC (donde ha recibido 3 estrellas MIchelin) y jurado en Masterchef, desveló en un vídeo publicado en su perfil de X los pros y contras de cada uno de los materiales y cuál sería el idóneo para las cocinas domésticas. Así, desaconseja el uso de las tablas de cortar de plástico, por ejemplo. A pesar de que son muy populares, y permiten la distinción de las tablas por colores para cada tipo de alimento (evitando así la contaminación cruzada), estas tablas se rayan con gran facilidad y pueden desprender trozos de plástico que acabarían en nuestra comida. Además, en esos surcos se puede acumular la suciedad y las bacterias.

Por su parte, las tablas de metal (a menudo de acero inoxidable o titanio) tienen muchas ventajas, ya que son antibacterianas, no se rayan con facilidad y son fáciles de limpiar. Sin embargo, el acero con el que están hechas estas tablas tiene un efecto perjudicial sobre los cuchillos, ya que la fricción hará que pierdan más rápidamente su filo y se deterioren, por lo que no es tampoco la opción más recomendable.

Entonces, ¿cuál es la tabla que recomienda Jordi Cruz? Pues precisamente, la de toda la vida: la tabla de madera. En sus propias palabras, «la madera en su forma natural es antibacteriana y antimicrobiana». Eso sí, recomienda un tratamiento para mantener las tablas de madera en el mejor estado posible: lavarlas con jabón suave y de forma periódica aplicarle una capa de aceite mineral. De este modo se mantiene la tabla higiénica y conservando sus propiedades antibacterianas.

Consejos para mantener una tabla de madera

El principal problema de las tablas de madera es que es un material poroso y retiene mucho la humedad, por lo que en determinadas circunstancias pueden acumular bacterias, sobre todo si las usamos para partir carne como el pollo. En estos casos es imprescindible la precaución: evitar en todo caso cortar otros alimentos que se vayan a consumir crudos en la misma tabla que el pollo, y limpiar apropiadamente la tabla para que no haya restos de suciedad. Es importante que la tabla se seque totalmente, ya que es la humedad la que deja que proliferen esas bacterias. Por ese mismo motivo, no es recomendable meter las tablas de madera o bambú al lavavajillas.

