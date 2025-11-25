La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salvador Martínez junto a su plato ganador del CreaMurcia en el rocódromo, en el que se encuentra su restaurante.

Salvador Martínez junto a su plato ganador del CreaMurcia en el rocódromo, en el que se encuentra su restaurante. Vicente Vicens / AGM

El chef murciano que brilla entre el rocódromo y los fogones del Altillo de Gud: «Llevo el mismo tiempo escalando que cocinando»

Salvador Martínez, ganador del CreaMurcia de gastronomía, fusiona sus dos pasiones en un particular restaurante del Thader

Lía Guillén

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:54

Comenta

Entre los muros del rocódromo del Thader se encuentra uno de los chefs más prometedores de la Región de Murcia, Salvador Martínez, quien dirige la ... cocina del Altillo de Gud. Su pasión por la gastronomía comenzó a los ocho años, cuando su madre le describía, paso a paso, cómo terminar el cocido que ella había dejado en el fuego. Poco a poco, esa afición se fue cociendo a fuego lento, estudiando un grado superior que le llevó por restaurantes de toda España. Hasta que llegó el momento en el que pudo combinar sus dos pasiones, la escalada y la cocina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  3. 3 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  4. 4

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  5. 5

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  6. 6

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  7. 7

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  8. 8 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia
  9. 9 Así será el gimnasio pediátrico de la Fundación Aladina que Richard Gere apadrinará en Murcia
  10. 10 Un nuevo Mercadona abre en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El chef murciano que brilla entre el rocódromo y los fogones del Altillo de Gud: «Llevo el mismo tiempo escalando que cocinando»