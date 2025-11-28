Recomendador de estrellas Michelin: dónde puedes comer según dónde estés

Para gustos, opciones gastronómicas. Con esta herramienta puedes ubicar y listar todos los restaurantes Michelin de España (306 con estrella y 204 Bib Gourmand), incluidas las últimas incorporaciones anunciadas para 2026.

Cómo utilizarlo 1 Si sabes dónde vas o el restaurante que te interesa, escribe en la caja de búsqueda o utiliza la función aleatoria para dejarte sorprender. 2 Una vez en el mapa, podrás filtrar por la distancia. ¿Cuánto te quieres mover para ir comer? 3 Más abajo encontrarás todas las opciones disponibles y dos filtros (por tipo de restaurante y por precio) para que decidas tu mejor opción.

Esta herramienta dispone de información de todos los restaurantes con estrella o Bib Gourmand anunciados por la guía Michelin para 2026. Incluye las últimas 25 incorporaciones a la lista y los cinco restaurantes que consiguieron una segunda estrella. En esta última edición de la gala no hubo ningún establecimiento que se sumase al club de 16 tres estrellas Michelin.

Créditos Desarrollo Carlos Muñoz

Diseño Álex Sánchez

Coordinación Sara I. Belled