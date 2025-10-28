El arroz de Calasparra y el chato murciano serán protagonistas en Lorca Unas jornadas gastronómicas sobre estos dos productos autóctonos de la Región se celebrarán se celebrarán del 31 de octubre al 16 de noviembre

Una veintena de establecimientos hosteleros de Lorca participarán en las Jornadas Gastronómicas sobre el arroz de Calasparra y el cerdo chato murciano, dos productos de excelencia de la Región de Murcia acogidos a sendas Denominaciones de Origen Protegidas, en una acción que, además de favorecer el consumo de proximidad, busca dinamizar la gastronomía local y atraer tanto a residentes como a visitantes para disfrutar de la oferta hostelera de la ciudad.

Siguiendo con una política iniciada hace años, la patronal hostelera lorquina, Hostelor, pretende, con la organización de esta convocatoria trascender el ámbito puramente local y poner en valor productos emblemáticos de la gastronomía no solo lorquina sino también regional que se producen fuera de la comarca.

Para Mayte Martínez, la concejal de Hostelería: «Estas jornadas forman parte de la agenda unificada de eventos que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno de Lorca en nuestra ciudad y que está conformada por una amplia y variada oferta cultural, turística, gastronómica, comercial, hostelera, de ocio y un largo etcétera.

Por su parte, Rosa Perán, presidenta de Hostelor animó «a disfrutar de nuestra gastronomía a través de estas jornadas, que siguen poniendo de manifiesto la implicación y el compromiso de nuestros hosteleros con que Lorca siga llenándose de vida cada semana, y con la creatividad culinaria y la diferenciación a través de lo nuestro, de apostar por nuestros maravillosos productos de Lorca y de la Región de Murcia»

La puesta en marcha de estas jornadas coincide con el Día Internacional del Arroz (31 de octubre) y pretende potenciar la visibilidad del arroz de Calasparra, conocido también como 'oro blanco', así como del chato murciano, incorporado en esta edición de forma significativa gracias al impulso de la empresa local asociada a Hostelor, José Reverte. Es la primera vez, tanto a nivel regional como nacional, que estos dos productos emblemáticos unen fuerzas en unas jornadas gastronómicas, posicionando a Lorca como un espacio de creatividad culinaria y producto de calidad.

La DOP Arroz de Calasparra cuenta con el distintivo 'Espiga Dorada' para los establecimientos que lo utilizan y lo hacen constar en carta o web. En Lorca, la ciudad ostenta el honor de ser la que más distintivos Espiga Dorada acumula a nivel mundial.

Durante el periodo de las jornadas podrán ser degustados en cada establecimiento participante, al precio que éste establezca libremente. Además, quienes consuman cualquiera de las elaboraciones incluidas y participen en la dinámica promocional, que consiste en subir una foto a Instagram mencionando a @hostelorca, al restaurante participante y a un amigo/a, optarán a un sorteo de productos vinculados al Arroz de Calasparra y al Chato Murciano. Las bases completas pueden consultarse en la página web de Hostelor (www.hostelor.org). Los ganadores se darán a conocer una vez finalizadas las jornadas.

La clausura tendrá lugar el lunes 17 de noviembre por la mañana en la Escuela de Hostelería IES San Juan Bosco, con la participación de críticos gastronómicos, medios de comunicación y representantes del sector hostelero y de la sociedad lorquina. En ese acto se seleccionará la mejor elaboración del evento y se otorgará un premio de 500 euros al primer clasificado, además del reconocimiento al segundo y tercer puesto.

Estas jornadas cuentan con la colaboración del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), bajo la marca «1001 Sabores Región de Murcia», el Ayuntamiento de Lorca, la Cámara de Comercio de Lorca y Ceclor, así como del Consejo Regulador de la DOP Arroz de Calasparra, la Cooperativa del Campo Virgen de la Esperanza; Arroz Flor de Calasparra; Cachamur; Chato Murciano «José Reverte»; Estrella de Levante; Zambú Higiene; José Díaz suministros hosteleros; y Aguas de Lorca.