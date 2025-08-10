La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El tomate quiso crecer bajo tierra

El nombre proviene del náhuatl 'tomatl' que significa fruto hinchado o algo redondo con agua

Alberto Requena

Alberto Requena

Domingo, 10 de agosto 2025, 21:18

El tomate, de origen andino, por evidencia genética sugiere que las variedades silvestres viajaron desde los Andes hacia Mesoamérica, hace unos 2.500 años, pasando ... a la forma actual, desde la forma silvestre que era de frutos pequeños. El nombre proviene del náhuatl tomatl que significa fruto hinchado o algo redondo con agua, reflejando su textura jugosa y sabor ácido. Vino a Europa en el siglo XVI, de la mano de los españoles. Inicialmente se cultivó como planta ornamental, desde la creencia de que podía ser venenoso. Hasta el siglo XVII-XVIII no se valoró como alimento e integró en la gastronomía mediterránea. Hoy, como si estuviera aquí toda la vida.

