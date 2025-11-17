Abre en el centro de Murcia el primer bufet de sushi y ramen De lunes a viernes el precio es de 17,95 euros, para los cliente adultos, y 8,95 para los niños

Comida asiática ilimitada por menos de 20 euros llega al centro de Murcia. Es lo que ofrece Qing Tian Ramen, un restaurante que acaba de abrir sus puertas cerca de la Gran Vía de Murcia. Se encuentra en la calle Conde del Valle de San Juan, número 4 y está abierto todos los días de la semana. Los precios del buffet de sushi, ramen y diferentes platos asiáticos, varían dependiendo el día de la semana en la que nos encontremos. De lunes a jueves el precio es 17,95 euros, los adultos, y los niños 8,95. En cambio, los fines de semana, de viernes a domingo, los adultos pagarán 19,95 euros y los niños 9,95.

Según explican en su carta, las bebidas y los postres no se incluyen en el bufet y es obligatoria una bebida por persona. A la hora de pedir, tienes rondas ilimitadas, pero en cada una, cada comensal puede pedir solo cinco platos. Para poder pedir la siguiente ronda, si tienen que haber terminado todos los platos.

El restaurante tiene una política de desperdicio, para que todos aquellos que vayan a disfrutar del buffet no derrochen la comida y así evitar tirarla. Los platos que no sean consumidos se cobrarán con un recargo de dos euros cada uno y no se podrá llevar a casa, en el caso de querer llevarlo se tendrá que pagar su precio de carta.

Tienen una amplia carta de decenas de platos de comida asiática, con casi una veintena de entrantes, varios estilos de ramen y sopa de fideos, decenas de platos de arroz, tallarines y carne. Finalmente, una larga lista de más de 50 piezas sushi completan su carta.

