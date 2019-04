Al mal tiempo, buenas migas

El cielo estaba en su contra. La lluvia de los días anteriores, la mañana que amaneció hostil y el sol que seguía escondido tras las espesas nubes auguraban una inauguración a medio gas para las 43 barracas de las peñas huertanas instaladas en distintos puntos de Murcia. Desde la plaza Circular hasta el jardín de la Fuensanta en el barrio del Infante, pasando por La Seda, La Fama y el Malecón, entre otros. Pero, a pesar de la previsión de lluvia, hubo parejas, grupos de amigos y familias que la desafiaron, salieron de sus casas y, huyendo de las húmedas y frías calles que ayer estuvieron oscurecidas por un gris hormigón, buscaron refugio junto a la lumbre y las viandas que ofrecen los recién inaugurados ventorrillos.

Y esos que retaron a la lluvia, armados con paraguas y enfundados en chubasqueros, fueron los primeros en saborear los sempiternos alimentos de la tierra. Sobrasadas con queso a la plancha, patatas con ajo, morcillas, zarangollo, migas, arroces con verduras y con conejo, ensalada de la tierra, paparajotes y café de puchero. Un menú murciano para quienes quisieron reponer fuerzas, tras asistir a la abreviada procesión del Domingo de Resurrección.

A las 13.30 horas, la lluvia aún no había aparecido y, en el jardín de la Cruz Roja, el humo de la leña de los ventorrillos y la música de bandurrias anunciaban que los fogones estaban en marcha. En el interior del parque, un grupo de niños jugaba en los columpios ante la mirada de sus padres, que aguardaban la hora de comer. Habían reservado una mesa en la barraca de la peña El Mortero. Allí, su presidenta, Mari Cruz Moreno, recibía a los clientes en la puerta, orgullosa junto a la foto de tamaño natural de la Reina de la Huerta de este año, Isabel López, miembro de esa peña. «Esperamos que hoy mucha gente se pueda hacer una foto con ella. Tenemos todo reservado y ojalá la lluvia nos dé una tregua». Para el estreno, Mari Cruz no se la jugó y apostó por los platos más demandados. Arroz con verduras y con conejo, guiso de trigo y, sobre todo, migas. «Hoy no puede faltar ese plato». A pesar de afrontar una inauguración lluviosa, Moreno espera que el tiempo mejore y durante la semana se cumplan las buenas previsiones de asistencia de todos los años. «Hemos dejado los árboles pelados. Tenemos 10.000 hojas de limonero para hacer paparajotes. El año pasado vendimos 12.000 y nos quedamos cortos», aclara. Mientras, en el ventorrillo de al lado, el de la peña El Candil de Monteagudo, su presidente Valentín Martínez, encaraba el día asumiendo las dificultades propias de la lluvia «que nos ha obligado a no poder acabar el montaje», pero con ilusión.

«La gente sabe que, aunque caiga agua, las barracas están perfectamente acondicionadas con lonas en los techos para que se pueda comer tranquilamente. Ahora no es como antes que el tejado era de cañizo y, si caía agua, salías empapado», recordaba el presidente. Sobre las 14 horas, empezó a llover y, en El Malecón, la gente entraba apresuradamente a las casetas plegando sus paraguas. En la peña El Chisquero de Barriomar-La Purísima, los 50 miembros de la agrupación huertana se esmeraban en atender a la treintena de comensales que, ajenos a las inclemencias del tiempo, degustaban el plato del día -la olla de cerdo- y numerosas raciones de migas. «Hoy hemos preparado más de setenta y espero que nos quedemos cortos». José Antonio Artero, el presidente de la peña, explicaba que todo el esfuerzo se ve recompensado si la gente viene. «Ninguno cobramos y lo que sacamos es para los gastos de la peña».

Casi lleno en El Perejil

En la peña El Perejil del Polígono de la Paz, su presidenta Mari Crespo se mostraba satisfecha al ver que a las 14.30 horas casi todas las mesas estaban ocupadas. «Nos quitan las migas de las manos». En la cocina, la actividad era frenética. Hombres cocinando junto a las planchas rebosantes de lomos, morcillas y salchichas. Mujeres sobre a los pucheros, vigilando paelleras y removiendo montañas de migas. En otro rincón, las peladoras de patatas se reían con el vigilante del horno, Nacho Magarín 'el patatero de El Perejil', que no paró de hacer patatas asadas. «Un día normal sacamos una 20 bandejas con 50 patatas cada una. A pesar del mal día que hace, vamos a estar en esa media». Y, a escasos metros del horno de Nacho, un nazareno tomaba de la cintura y besaba a una cocinera que permanecía junto al puchero del guiso de trigo. Una imagen que puede resumir lo que acontece en Murcia el Domingo de Resurrección: el último día de Semana Santa, que da paso a las Fiestas de Primavera, en las que la huerta, sus tradiciones y su gastronomía son las protagonistas.