Isabel López y Candela Sánchez, Reinas de la Huerta

Un escenario adornado con 3.500 limones y naranjas

Amanecía con nubarrones el día de ayer y el nerviosismo empezaba a aparecer entre los responsables de la Federación de Peñas Huertanas. Porque no había un plan alternativo que no fuera celebrar la gala de elección de la Reina de la Huerta en la plaza del Cardenal Belluga, como estaba previsto. «A ver dónde metes tú a tanta gente con tan poco tiempo», decía una portavoz de la Federación. La previsión meteorológica indicaba, no obstante, que el tiempo se aclararía sobre las tres de la tarde. Y el alcalde, José Ballesta, auguró por la mañana, cuando todos se temían lo peor, que la Virgen de la Fuensanta, que se encuentra estos días en el altar mayor de la Catedral, iba a interceder para que no lloviera y todo se desarrollara con normalidad.

Y ya fuera por intervención divina o porque simplemente no tocaba, lo cierto es que no cayó una gota. En la Federación de Peñas Huertanas y en el Ayuntamiento respiraron aliviados. Ya hubiera sido mala pata en esta región seca. Así que la plaza Belluga lució como nunca, con el imafronte del primer templo de la Diócesis iluminado con los colores de la primavera, y se instalaron dos mil sillas, que se quedaron cortas, como cada año, por lo que bastantes ciudadanos tuvieron que seguir la gala desde los laterales. Otros, directamente sentados en las terrazas de los bares de alrededor. El escenario apareció engalanado con 3.500 limones y naranjas.

Las primeras filas, cómo no, estaban llenas de políticos. Pronto hay elecciones y hay que darse a conocer. José Antonio Serrano, candidato del PSOE, asistió con varios miembros de su lista. También Isabel Franco, aspirante de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad Autónoma.