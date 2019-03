María Sánchez Cuenca: «Nunca olvidaré mis inicios en la jota con mi peña» María Sánchez Cuenca / Vicente Vicéns/ AGM Peña La Menta MINERVA PIÑERO MURCIA Viernes, 15 marzo 2019, 02:25

De Murcia, una de las localizaciones que María Sánchez Cuenca destacaría es el Castillejo de Monteagudo, «ya que es una parte importante del origen de nuestra Región». Formada en Peluquería y Cosmética Capilar, la candidata considera que actualmente «son pocos los jóvenes que se involucran en las peñas».

-¿Qué le aporta formar parte de La Menta?

-Para mí, es algo muy importante que complementa mi vida. Gracias a mi peña, he aprendido mucho. Allí, además, me han dado la oportunidad de conocer y disfrutar de nuestras tradiciones, así como de seguir luchando por ellas.

-¿Cree que debería existir la figura del Rey de la Huerta?

-Sí, aunque tradicionalmente solo ha existido la figura de la Reina. Quizás, nos sorprendería conocer cuántos jóvenes estarían dispuestos a ser Rey huertano. Por esta razón, como consecuencia, aumentaría la motivación de seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones.

-¿Qué ha aprendido en La Menta?

-He aprendido a convivir con muchas personas, a valorar nuestras raíces, a disfrutar de las tradiciones y a luchar por ellas, además del folclore. A La Menta, me incorporé cuando tenía unos ocho años porque siempre había sido algo que me había llamado la atención. Y nunca me olvidaré de los inicios en mi peña, donde empecé a dar mis primeros pasos de jota.

-¿Qué opina sobre los murcianos que se visten inapropiadamente en el Bando?

-Pienso que lo hacen porque no saben realmente qué significa ese día, ni son conscientes de la falta de respeto que vestirse inadecuadamente puede llegar a causar.

-¿Han olvidado los murcianos las tradiciones?

-Creo que, quien las ha conocido y vivido, no las ha olvidado. Ellos, incluso siguen disfrutando de las tradiciones. Lo cierto es que muchos jóvenes no han tenido la oportunidad de conocerlas realmente.