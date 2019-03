María José Jara Vicente: «La mayoría de los jóvenes no se involucran en la tradición» María José Jara Vicente / NACHO GARCÍA / AGM El Barracón MINERVA PIÑERO MURCIA Martes, 19 marzo 2019, 01:48

Para María José Jara Vicente, la titular de El Barracón, la Reina de la Huerta debe sentir devoción por Murcia y su folclore, así como por cualquier elemento del patrimonio murciano, entre otras aptitudes. Mientras participa en la carrera hacia la corona, la candidata cursa Pedagogía en la UMU.

-¿Cree que los jóvenes se involucran en la tradición?

-Pienso que actualmente no son conscientes de la riqueza de nuestra tradición. Desgraciadamente, la mayoría no se involucra en las costumbres huertanas, ni conoce su pasado. No obstante, en las Fiestas de Primavera se puede apreciar cómo algunos jóvenes dedican algunos días a seguir la tradición huertana, como sucede en el Bando.

-¿Cómo animaría a las nuevas generaciones a que participasen en las peñas?

-Es importante comenzar a guiarlos desde que son pequeños, pues es cuando más se puede empezar a fraguar la pasión por algo. Es importante que desde niños conozcamos que existen peñas encargadas de potenciar la tradición huertana, que existe un traje típico y tenemos bailes con historia. Podríamos aprovechar el uso de las redes sociales, donde se mueven la mayoría de jóvenes, niños y adultos.

-¿Qué opina sobre los murcianos que no se visten de forma adecuada en el Bando?

-Me parece una falta de respeto hacia nuestras tradiciones y costumbres. El traje de huertana está hecho para la mujer, representa a la huertana con su moño de picaporte y complementos; tiene mucha historia detrás de él. El de huertano está hecho para hombre y representa al hombre murciano.