Beatriz Ruiz García: «El huertano es cariñoso, fiel, noble y de buen corazón»
Peña El Tablacho
MINERVA PIÑERO
MURCIA
Jueves, 21 marzo 2019

Fraternidad y compromiso. Estos son algunos valores que Beatriz Ruiz García ha aprendido en El Tablacho, su peña. La aspirante, que estudia un doble grado en Periodismo e Información y Documentación en la UMU, señala que prefiere que «la gente no se vista de huertano o huertana a que se vista incorrectamente, sinceramente».

-¿Qué cualidades debe reunir la elegida?

-La Reina de la Huerta tiene que amar las tradiciones regionales, no solo el mundo del folclore. Tiene que saber estar, debe tener buena presencia y hablar a boca llena de su tierra. Debe ser una persona que no tenga problemas en hablar en público. Creo que la Reina de la Huerta no necesita más cualidades, además de estar orgullosa de lo que defiende y saber cómo hacerlo.

-¿Considera que debería existir la figura del Rey huertano?

-Sí, por igualdad. De esta forma, también podría representar a Murcia con el mismo orgullo que lo hace la Reina mostrando la indumentaria del huertano.

-¿Cómo definiría el auténtico carácter huertano?

-Es noble, fiel y de gran corazón. A un huertano no solo le gusta su folclore, sino que también disfruta con la Semana Santa. Es cariñoso, empático y acogedor. Para mí, mi peña es como tener una segunda familia con la que compartir pasiones.

-¿Cómo impulsaría las costumbres huertanas desde la infancia?

-Una de las mejores opciones sería organizando talleres de bordado y actividades sobre las costumbres y tradiciones de la huerta murciana. También con excursiones a las peñas.

-¿Por qué decidió presentarse?

-Porque no solo quería vivir la experiencia, sino que quería sentir las Fiestas de Primavera desde otra perspectiva.