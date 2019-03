Paula Martínez Díaz: «Sería un honor representar las tradiciones huertanas» Paula Martínez Díaz / Vicente Vicéns/ AGM Peña La Palmera-Melón MINERVA PIÑERO MURCIA Jueves, 14 marzo 2019, 01:58

Paula Martínez Díaz, representante de La Palmera-Melón, forma parte de su peña desde hace una década. La candidata asegura que, en caso de que sea coronada como Reina, «rompería a llorar de la emoción». Mientras participa en la carrera hacia la corona, la aspirante acude a sus clases de Educación Primaria, grado que cursa en la UMU.

-¿Qué piensa de los murcianos que no se visten de manera adecuada en el Bando?

-Creo que no valoran suficientemente el traje regional porque desconocen nuestra cultura y la razón por la que nos vestimos así.

-¿Cómo impulsaría el uso del traje de huertana?

-Impulsaría que se use de manera adecuada desde que los niños son pequeños explicándoles en qué consiste la tradición. De esta forma, valorarían mucho más el traje.

-¿Existe rivalidad entre las aspirantes a la corona?

-Considero que las 26 candidatas que participamos nos llevamos realmente bien. Aunque somos diferentes y tenemos más afinidad con unas que con otras, en conjunto somos un gran grupo de amigas. Desde mi punto de vista, no existe rivalidad, aunque en el fondo estemos aquí por lo mismo y queramos llegar a lo más alto.

-¿Cree que debería existir la figura del Rey de la Huerta?

-Es una pregunta un poco complicada. Si existe la figura de una Reina, ¿por qué no un Rey? No me parecería mal que existiera, pero esa figura no forma parte de la tradición, por lo que sería incorrecta. Nosotros nos regimos por las costumbres.

-¿Cómo impulsaría las costumbres huertanas en la infancia?

-Dando a conocer las peñas huertanas, las tradiciones y costumbres mediante charlas en colegios, talleres de actividades...

-¿Qué aptitudes considera que puede aportar a la corona de azahar?

-Compromiso y, sobre todo, creo que puedo representar bien a Murcia y a sus tradiciones. Sería todo un placer para mí.

-¿Qué rincón de Murcia destacaría?

-Tenemos infinidad de sitios, pero sin duda me quedo con el santuario de la Fuensanta, donde podemos visitar a nuestra Patrona y disfrutar de vistas maravillosas a la ciudad.