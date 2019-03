Lucía Garijo Aguilar: «Deberían enseñar las tradiciones en los colegios» Lucía Garijo Aguilar / Vicente Vicéns/ AGM Peña Los Güertanos MINERVA PIÑERO MURCIA Viernes, 15 marzo 2019, 02:22

«Los murcianos que no se visten de forma adecuada en el Bando de la Huerta distorsionan las costumbres de nuestra tierra», lamenta Lucía Garijo Aguilar, titular de la peña Los Güertanos. La candidata, quien está estudiando 2º de Bachillerato, espera comenzar la carrera de Educación Infantil el próximo año.

-¿Cómo reaccionaría si fuera elegida como Reina?

-Sentiría una emoción que no puedo describir, pues sería un orgullo muy grande para mi peña. En Los Güertanos he aprendido el significado de compartir, respetar y disfrutar; valores que he conocido gracias a todos los compañeros. Con ellos, disfruto mucho de las Fiestas de Primavera y preparando el montaje de la barraca.

-¿Qué rincón de Murcia destacaría?

-El Museo Salzillo, sin duda, ya que pertenezco a esa cofradía y impresionan la belleza de sus pasos.

-¿Por qué decidió presentarse como candidata?

-Porque siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de poder representar a Murcia, así como de aprender las costumbres de otras comunidades. Quiero disfrutar de esta experiencia porque sé que es una oportunidad a la que no todo el mundo puede acceder.

-¿Cómo fomentaría el uso del traje de huertana?

-Deberían concienciar a todos los murcianos desde que son pequeños. Se podrían organizar, por ejemplo, talleres de las costumbres murcianas en los colegios. Claramente, considero que se debería impartir una asignatura sobre tradiciones huertanas en las aulas.

-¿Cómo vendería Murcia a quienes no la conocen?

-Es un lugar que tiene huerta, mar y montaña, además de muchas horas de sol. Considero que pocas comunidades pueden competir con todo lo que tiene Murcia.