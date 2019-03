«Los compañeros de mi peña me han enseñado muchas tradiciones»

Para Lucía Martínez Mondéjar, la titular infantil de la peña Los Güertanos, la Reina debe ser simpática y alegre, así como presentar «un buen comportamiento». Una de las actividades que más disfruta esta aspirante a la corona de azahar, quien celebra el día del Bando trabajando en la barraca, es pasear por el monte y por la playa con su familia.

-¿Qué te gustaría ser de mayor?

-Profesora de guardería, porque me gustan mucho los bebés.

-¿Qué has aprendido con tus compañeros de Los Güertanos, tu peña?

-Me han enseñado muchas tradiciones.

-¿Cuántos refajos tienes?

-Tres. Uno azul, uno rojo y otro que es rosa.

-¿Y sabes bordarlos?

-De momento no, pero me abuela Conchi me está enseñando.