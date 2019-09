Programa de la Feria de Murcia 2019 Feria de septiembre de Murcia. / Vicente Vicéns / AGM Conoce todas las actividades que ofrece la capital de la Región durante el mes de septiembre LA VERDAD Lunes, 2 septiembre 2019, 13:03

Centro Puertas de Castilla. Exposición Temporal: 'Ni ventanera ni visitadora'. Hasta 13 de septiembre.

Museo de la Ciudad. Micro Exposición: 'Cascaruja en la feria'. Hasta 29 de septiembre.

Museo de la Ciudad. Exposición Temporal. '20+20. Inspirados en la historia'. Hasta 29 de septiembre.

Diferentes emplazamientos. Instalación de Puntos Violeta para información y asesoramiento sobre la violencia de género

Martes 3 de septiembre

20 horas

Palacio Almudí. Sala de Columnas y Sala de Exposiciones. Exposición: 'Paris Vivant' (Escuela de París). Hasta el 10 de noviembre.

Miércoles 4 de septiembre

19.30 horas

El Corte Inglés. Sala de Ámbito Cultural, Gran Vía Salzillo. Inauguración de la exposición 'Los colores de la Medina', de José Luis Vidal Coy. Hasta el 25 de septiembre.

20 horas

Espacio Molinos del Río-Caballerizas. Inauguración de la exposición: 'Instrumentos tradicionales de la huerta de Murcia'. Colección de la Cuadrilla de Torreagüera. Hasta el 11 de septiembre.

22 horas

Plaza Romea. 'Zarzuela y Coplas de España'. Actuación de Maribel Castillo, Gonzalo Terán y Guadalupe Durán con la Orquesta Lírica y la dirección musical de Félix San Mateo. Acceso libre.

Jueves 5 de septiembre

Real Casino de Murcia. Sala Alta. Exposición: 'Manolo Avellaneda, sus pinturas'. Hasta el 30 de septiembre.

15.30 horas

Santuario de la Fuensanta. Salida de Nuestra Señora de la Fuensanta en romería hacia la ciudad de Murcia.

18 horas

Recinto Atracciones FICA. Descuentos especiales de inauguración en las atracciones. 2x1.

19 horas

Jardines del Malecón. Apertura oficial de los Huertos. Degustación diaria en los 15 Huertos participantes de la gastronomía típica murciana. Hasta el 16 de septiembre.

19.30 horas

Iglesia del Carmen. Recepción oficial a Nuestra Señora de la Fuensanta, y posterior traslado a la Santa Iglesia Catedral dando inicio a la Feria de Murcia 2019

20 horas

Auditorio de Fofó. Concierto de Fangoria y Nancys Rubias. Organiza: Territorio Musical S.L.

Museo de los Molinos del Río. 24 Festival Lemon Pop. Actuación de Los Estanques y Ronnie las Dunas & El Combo de Arena. Acceso libre.

20.30 horas

Jardines del Malecón. Apertura XVII Feria del Vino y la Gastronomía 2019 Gastrovin. Degustación de vinos de Bodegas Salzillo (21.30h.). Taller realizado por Dulces de la Ribera (22 h). Degustación de dulces de la Ribera (22.30h). Sorteo de regalos y productos de la Feria (22.45h). Degustación de Bodegas Arloren (vermut) (23h).

21 horas

Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Alfarería tradicional (El Poveo), bordados (Ana María Baeza), bisutería (Ana de Pedro), talla en madera (José Antonio Campos), pirograbado (Antonio Pérez), jabón artesano (Susana Hernández), modelado en barro (Loli Sanz).

Encendido de la iluminación especial de Feria.

FICA. Inauguración del Recinto Ferial de Atracciones y encendido de pórticos por el alcalde de Murcia, José Ballesta.

21.30 horas

Plaza de Toros. Concierto de Morat. Organiza: Ibolele Producciones.

Viernes 6 de septiembre

11 a 14.30 y de 16 a 21 horas

Río Segura. Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos de duración por el cauce del río. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca: 693 002 218.

11 a 22 horas

Jardines de la avenida Teniente Flomesta. Feria de animales autóctonos y talleres de esparto, caña, miel, hierro, queso, pan, alfarería, castañetas y chicharras de caña, seda, jaulas artesanales, encordado de sillas y palomas mensajeras. Acceso libre.

18 horas

Museo de la Ciencia y el Agua. Sala del Agua Visita guiada: Con mucha química. Visita a la exposición fotográfica 'Átomos bajo el agua' y varios módulos de la Sala del Agua. Destinatarios: Todos los públicos. Plazas: 20. Duración: 40 m. Precio: 1€.

Jardín de la Fama. Soy conductor. Fiesta con karts de pedales y circuito de Educación Vial. Lo niños se convierten en conductores, agentes o peatones y mediante el juego aprenden a utilizar con seguridad el entorno vial. Actividad dirigida a niños de entre 3 y 12 años. Acceso libre.

Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario Proyección audiovisual. Aniversario del Apolo 11. Destinatarios: Adultos y menores a partir de 12 años. Plazas: 30. Duración: 30 m. Precio: 1€.

18.30 a 22 horas

Plaza Circular. Talleres de 'Monta tu jardín', 'Expresa tu arte animal', 'Hazte explorador por un día' y maquillaje de caras.

19 horas

Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Macramé (Rosa Sarango), bordados (Ana María Baeza), cosmética (J. Elena Hernández), modelado en barro (José Antonio Campos), marquetería (Antonio Pérez), degustación de mermeladas 'La Ceheginera', abanicos (Dolores Sanz).

Museo de la Ciencia y el Agua. Salón de actos. Charla: 'La tabla periódica, icono de la ciencia', con Daniel Torregrosa. Destinatarios: Adultos. Acceso libre hasta completar aforo Duración: 1 hora.

Plaza Romea. Murcia Tango. VII Encuentro Murcia Tango. Milonga de Feria. Musicaliza: David Reus, cantante José Serrano 'El Porteño'. Organiza: Murcia Tango. Acceso libre.

19.30 horas

Río Segura. Barco solar. Trayectos de ida y vuelta por el curso del río, conectando los recintos feriales de Los Huertos del Malecón, con el Recinto de Atracciones de la FICA (Embarcaderos Molinos - Fica). Gratuito desde las 19.30 h, previa retirada de tickets en la caseta de «El Tío de la Barca». Aforo máximo: 40 personas por trayecto.

20 horas

Auditorio de Fofó. Concierto de Rozalen + Fredi Leis.

21 horas

Teatro Romea. Teatro en Feria: 'Por los pelos'. Cía L´om Imprebis y Olympia Metropolitana. Precio: 26, 23 y 19 €. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

Plaza de Belluga. Pregón de la Feria de Murcia 2019, a cargo de la Coral Discantus y actuación de Ruth Lorenzo. Acceso libre.

21.30 horas

Jardines del Malecón. XVII Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia 2019 'Gastrovin'. Degustación de vinos de Bodegas Arloren (21.30h). Degustación de La Lechera de Burdeos (22h). Degustación de La Lechera de Burdeos (22.30h). Sorteo de regalos y productos de la Feria (22.45h). Degustación de vinos de Bodegas Carchelo (23h).

22 horas

Sala Spectrum. Concierto de Pro-fe-cia + Laprosy + Mass Terror + Riesgo de contagio.

22.30 horas

Sala REM. 24 Festival Lemon Pop. Actuación de Increíbles Ful, Alexander Platz, Ross y The Bueno. AfterLemon con DJ Juan Salas. Acceso libre.

23.30 horas

Sala Revólver. Concierto de Flako y sus canciones.

Sábado 7 de septiembre

11 a 14.30 y de 16 a 21 horas

Río Segura. Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos de duración por el cauce del río. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca: 693 002 218.

11 a 22 horas

Jardines de la avenida Teniente Flomesta. Feria de animales autóctonos y talleres de esparto, caña, miel, hierro, queso, pan, alfarería, castañetas y chicharras de caña, seda, jaulas artesanales, encordado de sillas y palomas mensajeras. Acceso libre.

12 horas

Museo de la Ciencia y el Agua. Sala del Agua. Taller: 'Volcanes de espuma y flores animadas'. Destinatarios: niños de 4 a 8 años. Duración: 45 minutos. Plazas: 20. Precio: 1 €.

12 y 13 horas

Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: 'Explorador de dinosaurios'. Duración: 30 m. Plazas: 30. Precio: 1€.

18 horas

Jardín de la Fama. Soy conductor. Fiesta con karts de pedales y Circuito de Educación Vial. Lo niños se convierten en conductores, agentes o peatones y mediante el juego aprenden a utilizar con seguridad el entorno vial. Actividad dirigida a niños de entre 3 y 12 años. Acceso libre.

18.30 a 22 horas

Plaza Circular. Talleres 'Monta tu jardín', 'Expresa tu arte animal', 'Hazte explorador por un día' y maquillaje de caras.

19 horas

Santa Iglesia Catedral. Solemne Novenario. En Honor a la Virgen de la Fuensanta. Hasta el día 15.

Avenida Libertad. La Calle Salsa. Exhibición, talleres y baile libre. Organiza: La Calle Salsa. Acceso libre.

Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Cosmética natural (Susana Díaz), bordado tradicional (Ana María Baeza), restauración de muebles (pátina y restauración), pintura en abanicos (Emilio Villaescusa), pirograbado (Pérez Bayonas), muñequería (Dolores Sanz).

19 a 20.30 horas

Paseo Fluvial. Inauguración del Paseo.

19.30 horas

Plaza Apóstoles. 'Acordes de Feria'. Concierto de la Agrupación Musical de Beniaján. Acceso libre.

20.30 horas

Museo de la Santa Iglesia Catedral. Presentación de la revista 'Fuensanta' que edita la Real Hermandad de Caballeros de la Fuensanta. Entrega de premios del III Concurso de fotografía.

21 horas

Teatro Romea. Teatro en Feria: 'Perfectos desconocidos'. Cía. Pentación Espectáculos. Precio: 26, 23 y 19 €. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

21.30 horas

Jardines del Malecón. XVII Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia 2019 'Gastrovin'. Degustación de Bodega Sierra Norte (21.30h). Taller realizado por Productos Craleo (22h). Degustación de Productos Craleo (22.30h). Sorteo de regalos y productos de la Feria (22.45h). Degustación de Restaurante Las Viñas (23h). Degustación de Bodega Maquiavelo (23.30h).

22.30 horas

Sala REM. 24 Festival Lemon Pop. Actuación de Angel Calvo y Los Trenes de Larga Distancia, Tachenko e Higinio. AfterLemon con DJ Juan Salas. Acceso libre.

Sala Spectrum. Concierto de Mean Machine + Vioblast + Injector.

23.30 horas

Sala Revólver. Concierto de Coronel Lee.

Domingo 8 de septiembre

9 horas

C/ Rosaleda. Algezares. XXXIV Escalada a la Cresta del Gallo. Inscripciones abiertas. Información: Federación de Ciclismo de la Región de Murcia.

9.30 a 13 horas

Lago de la Calle Pintor Almela Costa. Muestra Modelismo Naval y Radiocontrol de Murcia. Concentración de participantes. 10h: Navegación libre de maquetas (lanchas rápidas, submarinos, remolcadores, fragatas militares). 12.30h: Regata Clase Seawind. Organiza: Club de Radiocontrol y Modelismo Naval de Murcia. Acceso libre.

11 a 14.30 y de 16 a 21 horas

Río Segura. Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos de duración por el cauce del río. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca: 693 002 218.

11 a 22 horas

Jardines de la avenida Teniente Flomesta. Feria de animales autóctonos y talleres de esparto, caña, miel, hierro, queso, pan, alfarería, castañetas y chicharras de caña, seda, jaulas artesanales, encordado de sillas y palomas mensajeras. Acceso libre

11.30 horas

Plaza de Toros. Recorridos guiados: Femenino Plural. Mujer y Feria.

12 horas

Jardín de Floridablanca. Día de Caballo. Paseo-desfile de carruajes y caballos por las calles Proclamación, Sacerdotes Hermanos Cerón, Alameda de Colón y Hernández del Águila, con degustaciones gratuitas. Colabora: Estrella de Levante y Hermandad de Peñas Caballistas.

Museo de la Ciencia y el Agua. Sala del Agua. Taller: 'Creando moléculas y experimentando la cristalización'. Destinatarios: niños de 4 a 8 años. Duración: 45 minutos. Plazas: 20. Precio: 1 €.

12 y 13 horas

Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil: 'Explorador de dinosaurios'. Duración: 30 m. Plazas: 30. Precio: 1€.

13 horas

Alfonso X. 'Acordes de Feria'. Concierto de la Agrupación Musical Juvenil de Cabezo de Torres. Acceso libre.

18.30 horas

Plaza Circular. Charla educativa de rapaces.

18.30 a 22 horas

Plaza Circular. Talleres de 'Monta tu jardín', 'Expresa tu arte animal', 'Hazte explorador por un día' y maquillaje de caras.

19 horas

Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Restauración de muebles (pátina y restauración), bordados (Ana María Baeza), pirograbado (Antonio Pérez), pintura de abanicos (Emilio Villaescusa), modelado (Loli Sanz), juguetes en madera (Campos Ortuño), pintura (Rosa del Pino).

Teatro Romea. Teatro en Feria: 'Perfectos desconocidos'. Cía. Pentación Espectáculos. Precio: 26, 23 y 19 €. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

20.30 horas

Iglesia de las Anas. Rosariocon motivo de la festividad de la Natividad de la Virgen con la participación de las Campanas de Auroros de la Huerta de Murcia acompañando a la Virgen del Rosario de la Iglesia de las Anas, con el siguiente recorrido: Salida: Iglesia de las Anas, Alfonso X, Jaime I, Carlos III, Arco de la Aurora, Maestro Alonso, Iglesia de la Claras, Iglesia de las Anas.

21.30 horas

Jardines del Malecón. XVII Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia 2019 'Gastrovin'. Degustación del Club Yavino (21.30h). Taller realizado por el Restaurante La Boutique del Sabor (22 h.). Degustación del Restaurante La Boutique del Sabor (22.30h). Sorteo de regalos y productos de la Feria (22.45h). Degustación de Vinos de Bodegas Salzillo (vermut) (23 h).

Lunes 9 de septiembre

11 a 14.30 y de 16 a 21 horas

Río Segura. Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos de duración por el cauce del río. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca: 693 002 218.

13 horas

Real Club Taurino de Murcia. Inauguración de la exposición 'Tauromaquia' de Alfonso Muñoz. Acceso libre.

17.30 a 20 horas

Recinto de la FICA. La Feria Inclusiva. Las atracciones silenciarán la música, manteniendo las luces fijas y sin destellos, para facilitar la asistencia a la feria de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de personas hipersensibles al ruido.

19 horas

Alfonso X el sabio. VI Festival de Teatro de Calle. Magic Street, 'Tres magos, tres'. Acceso libre.

Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: bordados (Ana María Baeza), pirograbado (Antonio Pérez), bisutería (María Dolores López), juguetes de madera (Campos Ortuño), modelado en barro (Loli Sanz), encuadernación (Juan Francisco Martínez), pasta dientes (Elena Hernández Díaz).

20.15 horas

Plaza de la Cruz. Moros y Cristianos. Concentración y pasacalles festero. Itinerario: Plaza de la Cruz, Trapería, Santo Domingo, Arco Santo Domingo, Plaza Romea.

21 horas

Teatro Romea. Moros y Cristianos. Pregón de Fiestas. A cargo de Antonio Botía Saus. Actuación de la coral Discantus y la Banda Municipal de Música de Molina de Segura.

21.30 horas

Auditorio Murcia Parque. Murcia rima con 'A'. Actuación de los grupos femeninos de Rap Machete en Boca, Tribade, Jazzwoman y Neusi & Aryon. Acceso libre.

Jardines del Malecón. XVII Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia 2019 'Gastovin'. Degustación de Bodegas Madrid Romero (21.30 h). Taller realizado por el Restaurante Freak Burguer Internacional (22h). Degustación del Restaurante Freak Burguer Internacional (22:30h.). Sorteo de regalos y productos de la Feria (22.45h).

Mota del río, bajada por Plano de San Francisco. Un río de Cine. Proyección de la película : 'La historia interminable', previamente se proyectarán dos cortos de 'La pantera Rosa' y 'Tom & Jerry'. Acceso libre. Organiza Servicio de Juventud.

22.30 horas

Jardines del Malecón. Moros y Cristianos. Inauguración del Campamento Medieval. Acceso libre.

Martes 10 de septiembre

11 horas

Museo de la Ciudad. Entrega del primer cartel de las Fiestas de Moros y Cristianos. Acceso libre.

11 a 14.30 y de 16 a 21 horas

Río Segura. Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos de duración por el cauce del río. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca: 693 002 218.

13 horas

Real Club Taurino de Murcia. Presentación Revista del Colegio Oficial de Periodistas: 'La Prensa en 7 tardes'. Acceso libre.

18 horas

Recinto atracciones FICA. Día del Niño. Hasta las 22 horas, el precio de todas las atracciones tendrá un descuento de 50 % sobre el precio habitual.

18.30 horas

Plaza de la Paja. I Concurso Nacional de Paparajotes. Semifinal. Degustación de paparajotes, café y licor de paparajote.

18.30 a 20 horas

Jardines del Malecón. Campamento Medieval. Moros y Cristianos. Actividades medievales para niños. Acceso libre.

19 horas

Avenida de la Libertad. VI Festival de Teatro de Calle. Un espacio de circo: 'Gran circo del saxofón y el clarinete' con la Cía. Circo Psikario. Acceso libre.

Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Fibra natural (Carmen Domingo), bordados tradicionales (Ana María Baeza), marquetería (Antonio Pérez), cosmética natural (Elena Hernández), pintura (María Dolores Bernal), modelado (Dolores Sanz).

19.30 horas

Área peatonal centro de Murcia. VI Festival de Teatro de Calle. 'Buenas noches, Europa' con la Cía. Animasur y CAU. Acceso libre.

20 horas

Sala La Glorieta. Inauguración de la exposición 'El Consejo de Hombres Buenos de Murcia'. Fotografías de Juan Ballester.

20.30 horas

Salón de actos del edificio Moneo. Homenaje al panochista Victorio Melgarejo a cargo de la Asociación L´Ajuntaera.

20.45 horas

Plaza Apóstoles. Moros y Cristianos. Presentación de abanderadas y actuación de los ballets de las distintas agrupaciones. Acceso libre.

21 horas

Teatro Romea. Teatro en Feria: 'Incondicional ILM'. Homenaje musical a Luis Miguel. Precio: 25, 20 y 14 €. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

21.30 horas

Mota del río, bajada por Plano de San Francisco. Un río de cine. Proyección de la película : 'Willow', previamente se proyectarán dos cortos de 'La pantera Rosa' y 'Tom & Jerry' Acceso libre. Organiza Servicio de Juventud.

22 horas

Jardines del Malecón. XVII Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia 2019 'Gastrovin'. Taller realizado por Restaurante Marmarengo (22h). Degustación de Restaurante Marmarengo (22.30h). Sorteo de regalos y productos de la Feria (22.45h). Degustación del Restaurante Vía Torino (23 h). Degustación de vinos de Bodegas Masset (23.30h).

Recinto atracciones FICA. Castillo de fuegos artificiales de anuncio fin del día del niño, a cargo de Pirotécnia Pirodex.

Miércoles 11 de septiembre

10 horas

Hospital Materno Infantil de la Arrixaca. Moros y Cristianos. Visita organizada por la Mesnada Jaime I.

11 a 14.30 y de 16 a 21 horas

Río Segura. Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos de duración por el cauce del río. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca: 693 002 218.

18 horas

Plaza Esteve Mora. Los cuentos del abuelo. Cuentacuentos infantil. Organiza: Librería Educania. Acceso libre

18 a 20 horas

El Corte Inglés. Sala de ámbito cultural. Gran Vía. Moros y Cristianos. Concurso de dibujo infantil. Participación libre. Patrocina: El Corte Inglés.

18.30 horas

Plaza de la Paja. I Concurso Nacional de Paparajotes. Semifinal. Degustación de paparajotes, café y licor de paparajote.18.30 horas.

Área peatonal centro de Murcia. VI Festival de Teatro de Calle. 'India danza' con Bhangreg & Ekada y con la aparición de los 'Árboles caminantes'. Acceso libre.

19 horas

Avenida Libertad. VI Festival de Teatro de Calle. 'Aúreo', con la Cía UpArte. Acceso libre.

Museo Cristo de la Sangre. II Semana Internacional de las letras 'Exlibris'. Exposición: 'Literatos murcianos'.

Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Abanicos (Loli Sanz), bordado tradicional (Ana María Baeza), pirograbado (Pérez Bayonas), bisutería (María Dolores López), taller de forja, elaboración de cremas (Susana Hernández).

19.30 horas

Jardines del Malecón. Campamento Medieval. Moros y Cristianos. Ajedrez sin barreras. Organizado por Kabila Abenamar y ONCE. Acceso libre.

Área peatonal centro de Murcia. VI Festival de Teatro de Calle. 'Eskimales' con la Cía Sin Fin. Acceso libre.

20 horas

Centro de Arte LAC/Laboratorio Artístico del Carmen. II Semana Internacional de las letras 'Exlibris'. Exposición: 'Carteles y láminas, 30 años', de Victor Coyote y presentación del libro del mismo autor.

Jardines del Malecón. Campamento Medieval. Moros y Cristianos. II Mesa coloquio: 'Entre moros y cristianos. ¡El futuro es ya!'. Organiza: Mesnada Infante Juan Manuel.

20.30 horas

Museo de la Santa Iglesia Catedral. Conferencia 'Joyas y orfebrería que ornamentan a Ntra. Sra. de la Fuensanta', a cargo del reverendo Francisco José Alegría Ruiz, Canónigo de la Catedral y Director del Museo Catedral.

Auditorio Víctor Villegas. Pregón de la Feria Taurina a cargo de José Ortega Cano, con la presentación por parte de Francisco Ojados y la actuación de Curro Piñana.

21 horas

Teatro Romea. Teatro en Feria: 'Infarto'. Cía. Ninona Producciones. Precio: 16 € .Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

21.30 horas

Mota del río, bajada por Plano de San Francisco. Un río de cine. Proyección de la película : 'Eduardo Manos Tijeras', previamente se proyectarán dos cortos de 'La pantera Rosa' y 'Tom & Jerry'. Acceso libre. Organiza Servicio de Juventud.

Jardines del Malecón. XVII Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia 2019 'Gastrovin'. Degustación de cervezas Estrella de Levante (21.30h). Taller realizado por Frigoríficos Morales (22h). Degustación de Frigoríficos Morales(22.30 h). Sorteo de regalos y productos de la Feria (22:45h.). Degustación de embutidos Los Quijales (23h). Degustación de vinos de Bodegas Hacienda del Carche (23.30h).

Jardín de Floridablanca. II Semana Internacional de las letras 'Exlibris'. Concierto en acústico de Víctor Coyote.

Plaza Apóstoles. Concierto de Salva Ortega. Acceso libre.

Jueves 12 de septiembre

11 horas

El Corte Inglés. Visita de las Abanderadas. Asesoramiento de imagen del Servicio de Personal Shopper de El Corte Inglés.

11 a 14.30 y de 16 a 21 horas

Río Segura. Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos de duración por el cauce del río. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca: 693 002 218.

11 a 14 y de 17 a 23 horas

Paseo Alfonso X. Made in Murcia: diseño, artesanía y moda. Durante todo el día se realizará un encuentro de jóvenes diseñadores murcianos, con mercado, concierto acústico de 'Planeta Tortuga' (20 h), desfiles de moda de 3 jóvenes diseñadores murcianos y concierto de 'Claim' (21.30 h). Acceso libre.

16 horas

Plan 9 Music Bar. II Festival Swingmaneje. Coffee & Swing

18 horas

El Corte Inglés. Sala de ámbito cultural, Gran Vía Salzillo. Moros y Cristianos. Entrega de premios del concurso de dibujo patrocinado por El Corte Inglés.

Plaza Esteve Mora. Los cuentos del abuelo. Cuentacuentos infantil. Organiza: Librería Educania. Acceso libre.

18.30 horas

Río Segura. II Festival Swingmaneje. Concierto en barca. Información y entradas en www.swingmaneje.com

19 horas

Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Bordados tradicionales (Ana María Baeza), marquetería en madera (Antonio Pérez), bisutería (Ana de Pedro), muñequería (Antonio Martínez), juguetes en madera (José Antonio Campos), elaboración de jabón (Susana Hernández) y pintura en tela (Dolores Sanz).

19.30 horas

Santa Iglesia Catedral. Imposición de medallas a los nuevos miembros de la Real Hermandad de Caballeros de la Virgen de la Fuensanta.

Salón de Actos Real Casino de Murcia. 313 Aniversario de la Batalla del Huerto de las Bombas. III Ciclo de Conferencias. Conferencia: '1706 la plenitud de la Pequeña Edad de Hielo en Europa', por Antonio Frey. Conferencia: 'Un cielo y mil reinos para la augusta Casa de Borbón. Felipe V y el poder de las imágenes', por Sergio Belmonte. Acceso libre.

Jardines del Malecón. Campamento Medieval. Moros y Cristianos. Exhibición de aves rapaces. Acceso libre. Patrocina: Terra Natura.

20 horas

Terraza de los Molinos. Festival Swingmaneje. Baile social. Entrada libre

21 horas

Teatro Romea. Teatro en Feria: 'Un marido ideal'. Cía. Secuencia 3. Precio: 22, 20 y 15 €. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

21.30 horas

Jardines del Malecón. XVII Feria del Vino y la Gastronomía 2019 'Gastrovin'. Degustación de vinos de Bodegas Pío del Ramo (21.30h). Taller realizado por Fripozo (22h). Degustación de productos de Fripozo ( 22.30h). Sorteo de regalos y productos de la Feria (22:45h.). Degustación de vinos de Bodegas San Isidro (23 h).

22 horas

Plaza Apóstoles. Festival Internacional de Trovos: Trovando por Colombia, Cuba y Murcia. Organiza: Asociación Trovera José Travel Montoya 'El Repuntín', Grupo Trovero 'El Patiñero'. Acceso libre.

Plaza de la Cruz Roja. Las Verbenas de la Feria. La verbena de: Ciudad Canalla con Oché Cortés y Tony Beteta En un espacio ambientado para la ocasión, con iluminación y foodtrucks se sucederán tres noches de verbena al mas clásico estilo, para tomar algo y echar unos bailes. Acceso libre.

23 horas

Plan 9 Music Bar. II Festival Swingmaneje. Old Fashioned Party. Acceso libre.

Viernes 13 de septiembre

11 a 14.30 y de 16 a 21 horas

Río Segura. Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos de duración por el cauce del río. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca: 693 002 218.

13 horas

Ayuntamiento de Murcia. Salón de Plenos. Moros y Cristianos. Presentación de los cargos festeros a las autoridades de Murcia.

Restaurante La Torre. Gala de Triunfadores 2019. El Club Taurino entrega las distinciones a los Triunfadores 2019 en las categorías de Fiestas y Tradiciones, Semana Santa y Toros y Murcianismo.

16 horas

Plan 9 Music Bar. II Festival Swingmaneje. Coffee & Swing

18 horas

Santa Iglesia Catedral. Moros y Cristianos. Homenaje del infante Alfonso al rey Alfonso X con interpretación de una cantiga a Santa María. Organizada por la Mesnada del Infante Juan Manuel.

Museo de la Ciencia y el Agua. Sala de exposiciones temporales. Fin de semana jurásico: Visita guiada 'La costa de los dinosaurios y el jurásico en Murcia'. Destinatarios: todos los públicos. Duración: 40 m. Plazas: 20. Precio: 1 €.

Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario. Cielos en Feria. Destinatarios: adultos y niños menores de 10 años. Duración: 30 m. Plazas: 30. Precio: 1 €.

18.30 a 22 horas

Plaza Circular. Talleres de 'Monta tu jardín', 'Expresa tu arte animal', 'Hazte explorador por un día' y maquillaje de caras.

19 horas

Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Bordados tradicionales (Ana María Baeza), pirograbado (Pérez Bayonas), talla en madera (José A.C. Ortuño), modelado en barro (Loli Sanz), perfumes ecológicos (Susana Hernández), restauración (pátina y restauración), bisutería (María Dolores López).

Museo de la Ciencia y el Agua. Salón de actos. Fin de semana jurásico: Charla: 'Recordando a Daniel Jiménez de Cisneros, el primer naturalista y paleontólogo murciano de prestigio' a cargo de Gregorio Romero Sánchez. Duración: 1 hora. Acceso libre hasta completar aforo.

Auditorio Parque de Fofó. 24 Festival Lemon Pop. Actuación de: Malacotton, Marcelo Criminal, El Palacio de Linares, Soledad Velez, Airbag y Vancouvers. Afterlemon: Sala REM. Con Cristian Set Roc. Acceso libre.

19.30 horas

Santa Iglesia Catedral. Imposición de medallas a los nuevas asociadas de la Corte de Damas de Ntra. Sra. de la Fuensanta.

20.30 horas

C/ La Merced. Moros y Cristianos. Concentración y Pasacalles. Itinerario: C/ La Merced, Alejandro Séiquer, Plaza de Cetina, C/ Barrionuevo, Plaza de la Cruz, Salzillo, Plaza Cardenal Belluga. Arenal, Glorieta de España.

21 horas

Teatro Romea. Teatro en Feria: 'La Telaraña'. Cía. Agatha Producciones. Precio: 22, 20 y 15 € Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

21.30 horas

Glorieta de España. Acto de bienvenida a la Fiesta desde el balcón del Ayuntamiento, con posterior pasacalles hasta el Campamento Medieval. Itinerario: Glorieta, Tomás Maestre, Martínez Tornel, Jara Carrillo, San Pedro, San Julián. Sagasta, Arocas, Campamento Medieval. A su término disparo de un castillo de fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Hermanos Ferrández.

Cuartel de Artillería. Concierto Juan Magán. Apertura a las 19 horas con Djs, Photo Opportunity, tatuajes de agua, parque bolas, pinturas Neon, influencers, áreas de comida. Venta de entradas: compralaentrada.com. Precio: 23 € +gastos.

Jardines del Malecón. XVII Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia 2019 'Gastrovin'. Nombramiento de Gastrónomo de Honor 2019 a D. Antonio Hernández Mejías (21.15h). Nombremiento de Gastrónomo de Honor de la Feria de los vinos y Alimentos a D. Rafael Fernández Álvarez. (21.30h). Degustación de Restaurante Las Viñas (21.30h) Degustación de vinos de Bodegas de Juan Gil ( 22h). Sorteo de Regalos y Productos de la Feria (22.45h.). Degustación de Supermercados Torre Lucas (23 h).

21.30 a 2 horas

Aparcamiento Disuasorio C/ Alcalde Gaspar de la Peña. Huertos Jóvenes. Acceso libre. Organiza Servicio Juventud.

22 horas

Plaza de la Cruz Roja. Las Verbenas de la Feria. La verbena de: Orquesta Jamaica en un espacio ambientado para la ocasión, con iluminación y foodtrucks se sucederán tres noches de verbena al mas clásico estilo, para tomar algo y echar unos bailes. Acceso libre.

Mercado de Correos. Festival Swingmaneje. Concierto a cargo de Randy Greer & The Cole Diggers. Entradas en www.swingmaneje.com.

22.30 horas

Jardines del Malecón. Campamento Medieval. Moros y Cristianos. Procesión del pan por el campamento, organizada por la kábila Abenmardenix.

Sala Spectrum. Concierto de Cheb Ruben.

Sala Revólver. Concierto de Manu Michelutti + Las Bulucas.

24 horas

Jardines del Malecón. Campamento Medieval. Moros y Cristianos. Gran queimada en la mesnada de la Orden de Santiago.

00.30 horas

Jardines del Malecón. Campamento Medieval. Moros y Cristianos. Bodas Sanjuanistas en la mesnada de San Juan de Jerusalén.

Sábado 14 de septiembre

9 horas

Plaza de la Merced. Encuentro 3 x 3 'Juntos por la Inclusión'. Plazo de inscripción hasta el miércoles 11. Acceso libre.

10.30 a 13.30 horas

Martillo de la Glorieta. Taller de Juegos Típicos Murcianos. Tras una charla explicativa se formarán grupos con los niños asistentes para jugar a los juegos tradicionales murcianos: coroneja, comba, tabas, petos, trompas, corro ancho, bambules, carreras de sacos, saltador, tacones, boli, a la una la mula. Acceso libre.

11 a 14.30 y de 16 a 21 horas

Río Segura. Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos de duración por el cauce del río. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca: 693 002 218.

11 a 14.30 y de 16 a 19.30 horas

Paseo Fluvial. Taller y exhibición de cometas. Talleres: 4 turnos: 11, 13, 16 y 18 horas, hasta 80 niños por turno. Tras una charla previa donde se instruirá sobre la historia, modelos, seguridad y técnica de vuelo, se construirá por parte de cada niño una cometa modelo teja y posteriormente se realizará el vuelo de las mismas. Exhibición: cometas acrobáticas de 2 y 4 lineas, cometas artísticas, cometas estáticas, mensajeros. Acceso libre.

11.30 horas

Plaza de la Cruz. Acto de Presentación de la Ronda de despedida a la Virgen de la Fuensanta. Con la actuación de la Cuadrilla de Patiño y la Peña Huertana, La Parranda. Organiza: Federación de Peñas Huertanas.

12 horas

Santa Iglesia Catedral. Ofrenda de flores a la Virgen de la Fuensanta por los grupos participantes en el Festival Nacional de Folklore del Levante 2019. Organiza: Peña El Esprefollo.

Museo de la Ciencia y el Agua. Salón de actos. Fin de semana Jurásico: Taller: 'Huesos de dinosaurio'. Destinatarios: niños de 4 a 8 años. Duración: 45 m. Plazas: 20. Precio: 1 €.

Plaza Cardenal Belluga. Concentración de todas las Asociaciones pertenecientes a la Federación de Moros y Cristianos y Pasacalles en Formación. Itinerario: Plaza Belluga, Calle Salzillo, Plaza de la Cruz, Calle de Trapería y Santo Domingo.

12 y 13 horas

Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil. Fin de semana jurásico: 'Explorador de dinosaurios'. Duración: 30 m. Plazas: 30. Precio: 1 €.

13 horas

Club Taurino de Murcia. Aperitivo taurino de Feria. Escuelas Taurinas en la Feria. Organiza: Club Taurino de Murcia.

16 horas

Plan 9 Music Bar. II Festival Swingmaneje. Coffee & Swing

18 horas

Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario Proyección audiovisual 'La niña que sabía caminar al revés'. Destinatarios: Adultos y menores a partir de 5 años. Duración: 30 m. Plazas: 30. Precio: 1 €.

18.30 horas

Plaza de Toros. Novillada sin picadores. Clase práctica para los alumnos de las escuelas taurinas. Entrada gratuita.

18.30 a 22 horas

Plaza Circular. Talleres de 'Monta tu jardín', 'Expresa tu arte animal', 'Hazte explorador por un día' y maquillaje de caras.

19 horas

Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Pintura (Emilio Villaescusa), bordados tradicionales (Ana María Baeza), cosmética (Elena Hernández), restauración (José Antonio Campos), marquetería (Antonio Pérez), pintura de seda (Manoli Pérez Cayuela), pintura en tela (Loli Sanz).

19.30 horas

Plaza Apóstoles. Acordes de Feria. Concierto de la Sociedad Musical Las Musas de Guadalupe. Acceso libre.

20 horas

Auditorio Parque de Fofó. 24 Festival Lemon Pop. Actuación de: Lillo, Vincent Valera Amatria Elyella y Carlos Sadness. Entrada: anticipada 22€+gastos (www.compralaentrada.com), taquilla: 25€. Afterlemon: Sala REM. Con Maadraasoo.

Jardín de Floridablanca. Gran desfile entrada de Moros y Cristianos en Murcia. Itinerario: Pza. Camachos, Puente Viejo, Pza. Martínez Tornel, Gran Vía Salzillo, Pza. Fuensanta y Avda. Constitución.

21 horas

Teatro Romea. Teatro en Feria: 'Desatadas', de Félix Sabroso. Precio: 26, 23 y 19 €. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

Teatro Circo. Festival Swingmaneje. Concierto a cargo de Pedro Swingtet y Jessie Gordon . Entradas en www.swingmaneje.com.

21.30 horas

Jardines del Malecón. XVII Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia 2019 «Gastrovin». Degustación de vinos de bodegas Silvano García (21.30h). Degustación de jamón y queso (22.30h) Sorteo de regalos y productos de la Feria (22.45h.). Degustación de Bodega Grupo 6 (23h).

21.30 a 02 horas

Aparcamiento disuasorio C/ Alcalde Gaspar de la Peña. Huertos Jóvenes. Acceso libre. Organiza Servicio Juventud.

22 horas

Plaza de la Cruz Roja. Las Verbenas de la Feria. La verbena de: Stolen. En un espacio ambientado para la ocasión, con iluminación y foodtrucks se sucederán tres noches de verbena al mas clásico estilo, para tomar algo y «echar» unos bailes. Acceso libre.

Recinto Los Geranios de Zarandona. Festival del Folklore del Levate 2019 con la actuación de los grupos: Grupo Folklórico San José de la Atalaya de Ibiza; Grupo Folklórico Ciudad de Cartagena, de La Palma; Asociación Folklórica El Piñote, de Argüelles, Asturias; y Grupo de Coros y Danzas, de Zarandona. Organiza: Peña Huertana El Esprefollo.

23.30 horas

Sala Revólver. Concierto de The Hellhates.

Domingo 15 de septiembre

9.30 horas

Vía Verde Torreagüera. Ruta Patrimonio cultural. La Murcia minera y Cantonal. Un viaje al siglo XIX para conocer la historia de nuestra industria del yeso y del ilustre personaje Antonete Gálvez. Salida junto al antiguo apeadero. Ruta de senderismo (9.30 h), ruta en bici (11 h). Todas las edades y gratuito. Colabora: Asociación Bicihuerta Torreagüera.

10 a 13.30 horas

Plaza de la Paja. I Concurso Nacional de Paparajotes. Final. Degustación de cerveza Estrella de Levante, Patatas fritas Acho, Café Salzillo, Licor de Paparajote.

11 a 14.30 y de 16 a 21 horas

Río Segura. Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos de duración por el cauce del río. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca: 693 002 218.

11.45 horas

Santa Iglesia Catedral de Murcia. Festividad de Ntra. Sra. de la Fuensanta. Procesión Claustral de la Virgen de la Fuensanta y posteriormente Solemne Misa Pontifical presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José María Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena.

Santa Iglesia Catedral de Murcia. Procesión Claustral de la Virgen de la Fuensanta.

12 horas

Plaza de la Santo Domingo. Moros y Cristianos. Diana infantil organizada por el Cuartel de los Caballeros del Temple y la kábila Almorávides de Mursiya.

Museo de la Ciencia y el Agua. Salón de actos. Fin de semana jurásico: Taller: 'Creando esqueletos de dinosaurios'. Destinatarios: niños de 4 a 8 años Duración: 45 m. Plazas: 20. Precio: 1 €.

12 y 13 horas

Museo de la Ciencia y el Agua. Planetario infantil. Fin de semana jurásico: 'Explorador de dinosaurios'. Duración: 30 m. Plazas: 30. Precio: 1 €.

12.30 horas

Jardines del Malecón. Campamento Medieval. Moros y Cristianos. Salida de pasacalles por diversas calles de la ciudad.

Jardines del Malecón. XVI Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia 2018 'Gastrovin'. Fiesta de la Vendimia-Jumilla. Recepción en el Ayuntamiento a las autoridades, grupos de pisadores y vendimiadores de la Federación de Peñas de Jumilla. A las 13 horas, desfile de la Federación de Peñas de la Vendimia de Jumilla, desde Glorieta de España al Jardín del Malecón. A su llegada se efectuará una «pisada» de la uva y bailes regionales.

13 horas

Alfonso X. 'Acordes de Feria'. Concierto de la Agrupación Musical de El Palmar. Acceso libre.

Mercado de Correos. Festival Swingmaneje. Baile social. Información en www.swingmaneje.com.

Club Taurino de Murcia. Aperitivo taurino de Feria. Rafaelillo y Javier Núñez de la Ganadería de la Palmosilla. Organiza: Club Taurino de Murcia.

14 horas

Jardines del Malecón. Recinto de los Huertos. Día de Murcia. Degustación gratuita en todos los huertos participantes.

18 horas

Iglesia de San Andrés. Moros y Cristianos. Ofrenda de flores y presentación de niños a la Virgen de la Arrixaca.

18.30 horas

Plaza Circular. Charla educativa de rapaces.

Plaza de Toros de Murcia. Corrida de Toros. Corrida de la Prensa. Toros de la Palmosilla para los diestros El Fandi, Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera.

18.30 a 22 horas

Plaza Circular. Talleres de 'Monta tu jardín', 'Expresa tu arte animal', 'Hazte explorador por un día' y maquillaje de caras.

19 horas

Plaza San Agustín. Moros y Cristianos. Alarde de arcabucería. Itinerario: Pza. San Agustín, C/ García Alix, C/ Juan de la Cierva, C/ Pintor Sobejano, C/ Arocas, Plano de San Francisco y Avda. Teniente Flomesta, hasta la Plaza Cruz Roja.

Teatro Romea. Teatro en Feria: 'Desatadas' de Félix Sabroso. Precio: 26, 23 y 19 €. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Bordados (Ana María Baeza), pintura (Emilio Villaescusa), restauración (José Antonio Campos), marquetería (Antonio Pérez), restauración muebles (pátina y restauración), pintura (Loli Sanz).

21 horas

Plaza Belluga. Moros y Cristianos. Representación de la conmemoración de la Embajada de la Fundación de la Ciudad de Murcia.

21.30 horas

Jardines del Malecón. XVII Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia 2019 'Gastrovin'. Degustación de la Casa del Celíaco (21.30h). Taller realizado por Confitería Mejías (22h). Degustación de Confitería Mejías (22.30 h). Sorteo de regalos y productos de la Feria (22.45h). Degustación de productos de Restaurante Cánovas (23h).

Lunes 16 de septiembre

11 a 14.30 y de 16 a 21 horas

Río Segura. Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos de duración por el cauce del río. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca: 693 002 218.

12 horas

Plaza de la Paja, Plaza de Belluga, Floridablanca, Santo Domingo, Plaza Romea. Una feria con Swing. Clandestinos. Acciones de 15 minutos con bailes de swing. Acceso libre.

13 horas

Club Taurino de Murcia. Aperitivo taurino de Feria. Paco Ureña. Triunfador, Mejor toreo de capote y Faena más artística de la Feria Taurina 2018. Organiza: Club Taurino de Murcia.

18.30 horas

Plaza de Toros de Murcia. Corrida de Toros. Toros de Daniel Ruiz para los diestros Morante, El Juli y Paco Ureña.

19 horas

Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias. Exhibición de diversas artesanías. Talleres: Alfarería murciana (El Poveo), bordados tradicionales (Ana María Baeza), cosmética (J. Elena Hernández), restauración (José Antonio Campos), marquetería (Antonio Pérez), restauración de muebles (pátina y restauración), pintura (Loli Sanz).

19.30 horas

Avda. de la Libertad. 'Master Fitness Mix'. Masterclass deportiva de zumba, artes marciales y entrenamiento funcional de alta intensidad. Edad: 14-60 años. Organiza: Altafit Gym Club. Acceso libre.

20.30 horas

C/ Acisclo Díaz. Moros y Cristianos. Desfile de la entrada triunfal del infante Alfonso de Castilla en la ciudad, con la Virgen de la Arrixaca. Itinerario: C/ Acisclo Díaz, Gran Vía Salzillo, Martínez Tornel, Tomás Maestre, San Patricio y Pza. Belluga.

21 horas

Alfonso X. Una feria con Swing. Noche de swing con Indigo Jazz. Espectáculo de música y baile. Acceso libre.

21.30 horas

Plaza del Romea. Desfile Huertano. Recorrido: Plaza de Santo Domingo, Trapería y Plaza de la Cruz. Organiza: Federación de Peñas Huertanas.

22 horas

Plaza Belluga. Moros y Cristianos. Embajada de la Entrega de llaves de la ciudad de Murcia al infante Alfonso X el Sabio. A su término, traslado de la Virgen de la Arrixaca, acompañada de todas las kábilas y mesnadas, hasta el Campamento Medieval. Itinerario: Plaza Belluga, San Patricio, Martínez Tornel, Tomás Maestre, Plano San Francisco, Arocas y Campamento medieval.

Jardines del Malecón. XVII Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia 2019 'Gastrovin'. Degustación de Restaurante Victoria (21.30h). Degustación de Bodegas Capel Vinos(22h). Sorteo de regalos y productos de la Feria (22:45h.). Degustación de Bodegas y Viñedos Casa de la Hermita (23h). Taller realizado por Cafés Salzillo (23.15h). Degustación de Cafés Salzillo (23.30h). Cierre y clausura de la XVII Feria del Vino y la Gastronomía de Murcia 2019 Gastrovin (00:30h.).

Santa Iglesia Catedral. Ronda de Despedida a la Virgen de la Fuensanta a cargo de la Cuadrilla de Patiño.

Catedral de Murcia. Ronda a la Virgen de la Fuensanta a cargo de Tuna España. Acceso libre.

Aparcamiento C. C. Nueva Condomina. Concierto. Murcia Fin de Feria. Con las actuaciones de: Miss Caffeina, Ayoho, Austin Slack y Alfred García. Colabora: Los 40 Murcia. Acceso libre.

22.15 horas

Santa Iglesia Catedral. Ronda de Despedida a la Virgen de la Fuensanta a cargo de las Peñas Huertanas del Municipio. Organiza: Federación de Peñas Huertanas, Hermandad de Caballeros de la Fuensanta y Cabildo Catedralicio.

23.30 horas

Pasarela Miguel Caballero. Castillo de Fuegos Artificiales de Fin de Fiesta a cargo de Pirotécnia Ángel Cánovas, Pirotécnia Cañete, y Pirotecnia Murciana.

24 horas

Jardines del Malecón. Clausura de los Huertos.

Jardines del Malecón. Campamento Medieval. Moros y Cristianos. Fiesta 'Noche sin fin'.

Martes 17 de septiembre

Recorrido de la Romería. Día del monte limpio 2019. Mediante la instalación de un stand, voluntarios de la Federación Murciana de Montañismo informarán sobre la necesidad de mantener limpio el entorno de la Fuensanta y el Valle. Organiza: Federación de Montañismo de la Región de Murcia.

7 horas

Santa Iglesia Catedral. Misa despedida de Ntra. Sra. de la Fuensanta y posterior Romería al Santuario del monte, acompañando a la Patrona de Murcia.

13 horas

Club Taurino de Murcia. Aperitivo taurino de Feria. Pepín Liria, Mejor Faena y Premio al Valor de la Feria Taurina 2018, Victoriano del Río, Mejor Ganadería de la Feria Taurina 2018. Entrega de los premios de la Feria 2017, al Mejor Quite de Peligro y a la Faena. Organiza: Club Taurino de Murcia.

18.30 horas

Plaza de Toros de Murcia. Corrida de Toros. Toros de Victoriano del Río para los diestros Enrique Ponce, Manzanares y Cayetano.

Otras actividades fuera del programa Miércoles 18 de septiembre

19 horas

Plaza Universidad. 'Extensión'. Compañía: Cirque Inextremiste. Acceso libre y gratuito. Organiza: Teatro Circo.

19.30 horas

Salón de Actos Real Casino de Murcia. 313 Aniversario de la Batalla del Huerto de las Bombas. III Ciclo de Conferencias. Conferencia: 'La prensa como medio de poder en el siglo XVIII', por Juan Antonio Garre. Conferencia: 'La construcción de un héroe popular: El Capitán José Hernández y la Guerra de Sucesión en el Reino de Murcia', por Julio Muñoz. Acceso libre.

Jueves 19 de septiembre

13 horas

Club Taurino de Murcia. Aperitivo taurino de Feria. José Mora, Mejor par de banderillas de la Feria Taurina 2018. Organiza: Club Taurino de Murcia.

19 horas

Paseo Alfonso X. 'Tanque Gurugú'. Cía. A Saco Producciones. Acceso libre y gratuito. Organiza: Teatro Circo.

21 horas

Paseo Fluvial y Molinos del Río. Creamurcia. Final Diseño y Moda y Diseño Gráfico. Pasarela con los diseños de moda presentados y elección de los ganadores, posteriormente el Los Molinos inauguración de la exposición de las obras de Diseño de Moda y de Diseño Gráfico que permanecerá expuesta hasta el 15 de octubre.

Viernes 20 de septiembre

13 horas

Club Taurino de Murcia. Aperitivo taurino de Feria. Nicolás de Maya y Juan José Quirós, Master Class con los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia sobre pintura y escultura taurina. Organiza: Club Taurino de Murcia.

19 horas

Plaza Julián Romea. Babo Royal. Compañía: Ganso & Cia. Acceso libre y gratuito. Organiza: Teatro Circo.

20.30 horas

Pérgola de San Basilio. XIV Trofeo Nacional de Petanca Feria de Murcia. Presentación de torneo y sorteo. Organiza: CP Las Palomas San Basilio.

22 horas

Garaje Beat Club. Concierto de Awake + Artistas invitados: Jamones con Tacones, Karmacadabra, Perico Van de Ramah + La Triple F + Roots Crew (Rabolagartija Beat Party).

Sala Spectrum. Concierto de Mike Tramp + Johnny Lorca.

22.30 horas

Sala REM. Concierto de Back-in-time Superstars.

23 horas

Sala Musik. Concierto de Jere.

23.30 horas

Sala Revolver. Concierto de Riverside Blues.

Sábado 21 de septiembre

9 a 13.30 y de 16.30 a 23 horas

Real Casino de Murcia. III Jornadas del Misterio y Ciencias de Frontera 2019. Conferencias. Organiza: Programa Radiofónico El candelabro (Azul FM 98.6 fm) y Cadena Azul Radio (107.8 FM).

9 a 14 y de 17 a 20 horas

Piscina Murcia Parque. XI Torneo Club Waterpolo. Organiza Club Waterpolo Murcia. Acceso libre.

12 horas

Calles del Centro de la Ciudad. 313 Aniversario de la Batalla del Huerto de las Bombas. Recorrido teatralizado por el centro de Murcia.

13 horas

Club Taurino de Murcia. Aperitivo taurino de Feria. Marcos, Mejor novillero con picadores 2018 y José María Trigueros, Mejor novillero festejos menores 2018. Organiza: Club Taurino de Murcia.

13.30 horas

Plaza Bohemia. 313 Aniversario de la Batalla del Huerto de las Bombas. Homenaje a los caídos en el campamento recreacionista.

18.30 horas

Plaza de Toros de Murcia. Novillada Picada de Laguna para los novilleros Marcos, Parrita y José María Trigueros.

19 horas

Plaza Bohemia. 313 Aniversario de la Batalla del Huerto de las Bombas. Representación de la Batalla a cargo de los grupos de recreación histórica.

21 horas

Cuartel de Artillería. Actuación Ara Malikian. Organiza: Interconsulting&Comunication.

21.30 horas

Terra Natura Murcia. Noche de Velas. El parque se decorará con 5.000 velas y antorchas. Música en directo, degustación de tapas y talleres. Precio: 20€ persona.

22 horas

Sala Spectrum. Concierto de Bloodclock + Nohmad + Symmetry of Pain.

Garaje Beat Club. Concierto de La Tribu 29 + Marula + Pandemunium DNB.

Domingo 22 de septiembre

9 a 13.30 y de 16.30 a 23 horas

Real Casino de Murcia. III Jornadas del Misterio y Ciencias de Frontera 2019. Conferencias. Organiza: Programa Radiofónico El candelabro (Azul FM 98.6 fm) y Cadena Azul Radio (107.8 fm).

9 a 14 horas

Pérgola de San Basilio. XIV Trofeo Nacional de Petanca Feria de Murcia. Competición. Final y entrega de premios. Organiza: CP Las Palomas San Basilio.

9 a 14 y de 17 a 20 horas

Piscina Murcia Parque. XI Torneo Club Waterpolo. Organiza Club Waterpolo Murcia. Acceso libre.

10 a 20 horas

Gran Vía. Semana de la Movilidad. Convivencia por la movilidad sostenible para toda la familia con talleres, competiciones, exhibiciones, conciertos, exposiciones de vehículos eléctricos y bicis. Acceso libre.

13 horas

Club Taurino de Murcia. Aperitivo taurino de Feria. Sergio Galán, Mejor Rejoneador de la Feria Taurina 2018 y José L. Iniesta de la Ganadería Los Espartales. Organiza: Club Taurino de Murcia.

18.30 horas

Plaza de Toros de Murcia. Corrida de Rejones. Toros de Espartales para los diestros Andy Cartagena, Sergio Galán y Diego Ventura.

Lunes 23 de septiembre

21 horas

Teatro Circo. Creamurcia. Final de Artes Escénicas. El Pez Luna presenta la obra 'Norte'.

Martes 24 de septiembre

21 horas

Teatro Circo. Creamurcia. Final de Artes Escénicas. Whirlpool Theatre presenta la obra 'Home. Demasiada nostalgia marchita las flores'.

Miércoles 25 de septiembre

21 horas

Teatro Circo. Creamurcia. Final de Artes Escénicas. Representación de las obras: 'Automatum', de Ängel Mateo e hilario Montoro, «No tu» de Sophia Acosta, 'Date ', de Gisela y Guimelh y 'Mama Tierra', de Fran López.

Jueves 26 de septiembre

21 horas

Teatro Circo. Creamurcia. Final de Artes escénicas. Representación de las obras: '[Enter]', de Amber Kay y 'A la mierda la realidad', de Iver Zapata.

Viernes 27 de septiembre

21 horas

Teatro Circo. Creamurcia. Final de Artes Escénicas. Representación de las obras: 'Ella', de Aurora Briz y 'Feminazi', de Jon Romero.

21.30 horas

Plaza de Toros. Concierto Raphael Sinfónico. Organiza: Ibolele Producciones.

Garaje Beat Club. Cantando por un sueño III, a beneficio de AMDEM (Asociación Murciana de Esclerosis Multiple)con Bourbon Rockers + Ire Oliva y Teo Punteo + Edu López e Inma López + Ángela Molina y María Eulalia Moreno + María Nortes + Felipe Bayona.

22 horas

Sala Spectrum. Concierto de Demised + The Holeum + Eternal Storm.

Auditorio de Fofó. Concierto de El Kanka. Organiza: Tripoco Ibérica S.L.U.

Sábado, 28 de septiembre

18.30 horas

Cuartel de Artillería. #BeactiveNight Bajo el lema «La música mueve tu corazón» hasta las 00.30 horas del día 29, Día del Corazón, se realizarán diferentes actividades lúdico-deportivas como Zumba, Body-Combat, Yoga, Baile deportivo, etc. Acceso libre.

Centro de Arte LAC/Laboratorio Artístico del Carmen. Fiesta de las letras. Encuentro literario-musical con presentaciones de libros y conciertos en directo.

21 horas

Teatro Circo. O´Clock Cabaret. Compañía: Somnis Teatre. Entradas: 12/15 €. Teatro Circo.

21.30 horas

Garaje Beat Club. Concierto de 91 Suite.

22.30 horas

Sala Rem, Tributo a Nirvana, concierto de The Buzz Lovers.

23 horas

Sala Musik. Concierto de Johnny B. Zero.

23.30 horas

Sala Revólver. Concierto de Rocket Monkey.

Domingo 29 de septiembre

12 horas

Avenida Alfonso X. II Semana Internacional de las letras 'Exlibris' Concierto de Jolis. Acceso libre.