Una jornada festiva sin incidentes relevantes Agentes de la Policía Nacional montados a caballo, a su paso ayer por el Puente de los Peligros. / VICENTE VICéNS/ AGM Los equipos sanitarios desplazados a la romería solo tuvieron que atender mareos y torceduras leves ALBERTO GÓMEZ Martes, 17 septiembre 2019, 23:25

La centralita del 112 no recibió ninguna llamada relacionada con la romería. «Es como si no se hubiera celebrado a nivel de incidentes», precisaron a última hora de ayer a 'La Verdad' desde el Centro de Coordinación de Emergencias. Por su parte, el personal sanitario que estuvo presente en el recorrido hasta el santuario del monte solo tuvo que atender cuestiones «leves e irrelevantes» como pequeñas torceduras o mareos a causa del calor, que no revistieron gravedad.

Trescientos agentes velaron por la seguridad de los romeros. Desde la Delegación del Gobierno se coordinó el despliegue de efectivos de la Policía Nacional con patrullas, helicópteros, unidades a caballo y agentes de paisano. Además, el Ayuntamiento de Murcia movilizó a más de doscientos policías locales para que cubrieran todas las calles por las que transcurrió el cortejo.

Desde primera hora de la mañana, funcionó un dispositivo de seguridad que cortó el acceso cuando la situación así lo requirió. También estuvieron presentes los servicios de bomberos, Protección Civil y agentes medioambientales.

Control y vigilancia

La Policía Local desplegó equipos para escoltar la procesión y controlar el tráfico y vigilar la ciudad, así como el entorno y los accesos al santuario donde ya descansa la Patrona. Los agentes movilizados centraron sus esfuerzos en el control y la vigilancia. Además, junto al santuario de Algezares se instaló una oficina móvil de atención al ciudadano desde la que se resolvieron las dudas que trasladaron algunos de los romeros.

Los accesos al santuario quedaron habilitados a partir de media tarde, cuando se abrió la circulación.