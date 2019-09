En barco, gratis, desde La Fica hasta El Malecón

Algún abuelo o abuela seguro que no se pudo resistir ayer a entonar la célebre canción de 'al pasar la barca / me dijo el barquero / las niñas bonitas / no pagan dinero' cuando subió a bordo del barco solar que inauguró los paseos gratuitos desde el embarcadero frente a Los Molinos del Río para ir hasta el recinto ferial de La Fica, donde se había habilitado un punto de bajada. Fueron muchas las familias que también realizaron el recorrido fluvial, pero en sentido inverso, es decir de la Fica a Los Huertos. Esta es una de las novedades de la programación de la Feria de Murcia y, a tenor de la demanda, ya se ha convertido en uno de los actos más populares. Los recorridos se realizan desde las 19.30 horas hasta la medianoche, y se prolongarán hasta el 16 de septiembre.

Vídeo. Verabril

'Murcia Río'

Danza y atracciones de circo en el paseo fluvial

El paseo fluvial 'Murcia Río' se inaugura esta tarde con un gran espectáculo gratuito de danza y atracciones de circo. Habrá malabarismos en la entrada al recinto y, a la altura del Murcia Parque, actuará un grupo de música. Las actividades se desarrollarán entre las 19 y las 20.30 horas, y numerosos personajes infantiles pasearán por el entorno, para diversión de los más pequeños de la casa.

Teniente Flomesta

Criadero de caracoles y talleres de aromas

La avenida Teniente Flomesta inauguró ayer la 'Muestra de animales autóctonos y talleres educativos de artesanía, que podrá ser visitada hasta el próximo domingo. La exposición, distribuida en 30 carpas y 20 mesas, comparte espacio con la muestra de mascotas en adopción que el Ayuntamiento organiza cada año. Como novedad, este año las familias podrán conocer las características, el cuidado y la alimentación que precisan los chatos murcianos y las vacas lecheras, además de la atención que necesitan los burros, caballos, bueyes, cabras, perdices, pavos, conejos, gallinas y palomos (entre los que se encuentra el 'quebradero murciano', raza originaria de la Región). Además, la exposición cuenta por vez primera con un criadero de caracoles. Durante estos días, se van a realizar 14 talles impartidos por artesanos y se darán charlas educativas sobre aromas (creación de perfumes), de castañetas de cañas (fabricadas con un trozo de caña ligera) y de encordado de sillas. Asimismo, se realizarán trabajos artesanos de esparto, miel, hierro, queso, pan, alfarería, chicharras de caña, seda, jaulas artesanales y palomas mensajeras.

Seguridad

Seis Puntos Violeta contra la violencia sexista

Se llaman Puntos Violeta porque son casetas fácilmente reconocibles por este color y son espacios de seguridad y acompañamiento para víctimas de violencia machista o sexual que habilita el Ayuntamiento durante la Feria. La concejal de Derechos Sociales y Familia, Pilar Torres, presentó ayer este servicio, que se ve reforzado este año, con dos espacios más que en 2018. Así, estarán instalados en el recinto ferial de La Fica, en la entrada al Malecón, en el Murcia Parque, en el auditorio de Fofó, en el aparcamiento disuasorio del Malecón y en el aparcamiento del centro comercial Nueva Condomina, que son los espacios por los que se prevé que pasen más jóvenes durante la Feria. Son también lugares de información a través del reparto de pulseras con los teléfonos de emergencia 112 y del Equipo Municipal de Atención a la Violencia de Género, así como la distribución de folletos informativos para conocer qué hacer ante una agresión sexista.

En la Feria de 2018, 465 mujeres y 130 hombres demandaron información en los Puntos Violeta instalados en Los Huertos, en los conciertos y en la romería.