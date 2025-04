La visita más triste al Carlos Belmonte de un Cartagena que busca un triunfo tras 18 jornadas

Debería ser un día de fiesta. Siempre que Albacete y Cartagena se ven las caras es un día especial, pero la situación del Efesé ... es tan lamentable que la cita de este mediodía en el Carlos Belmonte es un trámite más para los albinegros en este insípido final de temporada. Una nueva estación de penitencia en su camino hacia la Primera Federación, en el que solo queda en juego la honra. Los de Fernández Romo quieren ganar por fin un partido y evitar ser el peor colista de Segunda en este siglo.

El problema es que el Albacete todavía no está salvado matemáticamente y sabe que la ocasión de hoy es magnífica para sumar tres puntos más, alcanzar la cifra de 51 y celebrar la permanencia virtual delante de su afición con bastante tiempo de antelación. En el conjunto manchego muchos dan la victoria por hecha y llevan toda la semana hablando de la planificación de la próxima campaña. Parece que perderán a uno de sus mejores jugadores, Jon Morcillo, 'El cachorro de La Azohía', ya que el Almería está dispuesto a pagar traspaso por él tras sus buenas prestaciones en el conjunto albaceteño. También ha estado a buen nivel Raúl Lizoain, exportero albinegro.

«El Cartagena hace cosas diferentes y tendremos que adaptarnos. No tenemos que menospreciar al rival», recordaba ayer un Alberto González, técnico del Alba, que añadía que el cuadro cartagenero «es un equipo que pone en serios aprietos a sus rivales. Vienen de hacer un muy buen partido contra el Granada. Siempre que un profesional sale al campo, hay mucho en juego. Esperamos un equipo que nos lo va a poner difícil».

Por su parte, Guillermo Fernández Romo, entrenador del Cartagena, confirmó las bajas de Kiko Olivas (lesión en el hombro) y Escriche (cláusula del miedo) y pidió a sus hombres que «mantengan la línea de trabajo y seriedad de las dos últimas semanas». El Efesé lleva 18 jornadas sin ganar y está inmerso en la peor racha del fútbol español en todas sus categorías. «Sé que irán aficionados nuestros a Albacete y trataremos de hacer el mejor partido posible también por ellos», comentó ayer Romo, cuyo balance en el banquillo albinegro es de dos empates y doce derrotas en 14 partidos. «No hemos sido capaces de hacer bien las cosas», confesó ayer en la víspera de visitar Albacete.

Belmonte negocia la venta del club sin contar con Moreno

Las dos almas que conviven en el Efesé -aunque están cada vez más lejos de Benipila- aprietan el acelerador para reconducir la actual situación del club, en crisis social, deportiva, económica e institucional desde el inicio de la temporada, y que la compraventa que tanto se ha buscado (y no se ha conseguido) en los últimos meses acabe cerrándose en breve. Es evidente que Felipe Moreno y Paco Belmonte ya no van de la mano y que en este 'sálvase quien pueda' cada uno está haciendo la guerra por su cuenta. El 85% de Duino, el de Moreno, Fernando Carreño y Andrés López Atenza, sigue empeñado en una venta que se acerque a los 9 millones de euros. Han fracasado una y otra vez en el intento. Pero ahora se han vuelto a dar tres semanas de plazo para ver si alguno de los grupos que ha preguntado por el club acaba dando el paso. Parece imposible.

Más realista es la propuesta que ha hecho el empresario pachequero Gregorio García, dueño de La Hita y presidente de la Escuela de Fútbol de Torre Pacheco. Se lo está pensando y no ha dado todavía una respuesta, pero él no piensa pasar de los 3 millones de euros. Y no contempla un escenario en el que solo le vendan el 15% de Duino, el que pertenece a Belmonte. Su propuesta es de 3 millones, en varios plazos, por el 100% del Efesé. Esta oferta no convence a Belmonte, quien hace tiempo que va por libre y sigue explorando otras vías en solitario. Sin ir más lejos, este jueves visitó a unos empresarios andaluces que han mostrado su interés en quedarse con el Cartagena.