Alejandro Arribas y Víctor Alonso, en el palco del Cartagonova. Antonio Gil / AGM

Víctor Alonso dimite antes de empezar en el Cartagena

El madrileño, que iba a ser la mano derecha de Arribas, tira la toalla y descarta ejercer como director general del club albinegro

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:42

Sigue el descenso hacia los infiernos en el FC Cartagena. La crisis abierta en los últimos meses con el proceso de compraventa del club, que ni ha concluido ni se ha explicado bien en ningún momento, ha vivido este lunes un nuevo capítulo. Y ciertamente inesperado. El FC Cartagena ha anunciado en un comunicado enviado sobre las 14.00 horas que Víctor Alonso, quien iba a ejercer de director general en esta nueva etapa, presenta su dimisión y descarta entrar a trabajar en el club. Lo deja antes de empezar, algo que define a la perfección la esperpéntica situación que se vive en el Efesé en estos momentos.

En la nota, la entidad albinegra se refiere a Víctor Alonso como director general, pero lo cierto es que nunca pudo ocupar ese rol y jamás tuvo libertad para tomar decisiones, ya que entre julio y octubre su figura siempre quedó opacada por la de Paco Belmonte, la persona que siempre tuvo la última palabra. Así, el pasado 15 de octubre Alonso abandonó las oficinas del Cartagonova y regresó el pasado jueves, para supuestamente convertirse en la mano derecha de Alejandro Arribas.

Sin embargo, lo sucedido este sábado, cuando Felipe Moreno cambió las cláusulas del contrato pactado verbalmente el jueves y el acuerdo entre Duino Inversiones y Alejandro Arribas saltó por los aires, cambió el decorado por completo. Alonso considera que no tiene que seguir participando en este sainete, en el que los que quieren entrar dicen una cosa y los que iban a vender cuentan otra. Alonso, que trabajó en el Real Murcia y el Racing de Santander, entiende que es imposible acceder al club en unas condiciones de mínima normalidad y tira la toalla.

