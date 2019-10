Verza celebra la competencia Verza haciendo estiramientos en un entrenamiento, en La Manga Club. / antonio gil / agm El oriolano destaca que «somos seis jugadores que podemos jugar en el centro del campo» y que «incluso está caro entrar en la convocatoria» FRANCISCO J. MOYA Viernes, 11 octubre 2019, 01:40

El medio oriolano Verza, de 33 años, subrayó ayer que la competencia que hay este curso en el centro del campo del Cartagena, al que este domingo además se suma José Ángel Jurado, es «muy positiva» y es la que «nos va a dar la posibilidad de que todos elevemos el nivel y seamos más competitivos cada fin de semana». El ex de Albacete, Almería y Levante, entre otros equipos, recordó que «somos seis jugadores que podemos jugar en el centro del campo y hay mucha variedad para distintos esquemas. Esto beneficia al equipo. Ahora mismo está caro jugar e incluso lo está entrar en la convocatoria».

Verza se refirió al panameño Coco Carrasquilla, la gran revelación de los albinegros en este inicio de año. «Es joven y muy dinámico. Destaca por su gran despliegue físico. Por eso, cuando los equipos rivales bajan el tono físico, él sigue lleno de energía. Y ahí es donde nos da ese plus al equipo», comentó sobre un Carrasquilla que se pierde el partido de este domingo en Marbella, ya que está concentrado con la selección absoluta de su país.

Sin embargo, la novedad es José Ángel Jurado. «Está como un cañón, ya tiene el tránsfer y está listo para jugar cuando el entrenador quiera. Tiene mucho nivel y en los entrenamientos ya se le ve que anda muy bien. Él sube aún más el listón. Todo lo que sea para sumar, bienvenido sea», comentó sobre el inminente debut del que fuera jugador de Mirandés, Villarreal B, Almería, Bodø/Glimt y Sheriff Tiraspol.

«Lo tengo todo aquí; un buen vestuario, un club serio y una afición que se merece estar más arriba»

Por último, Verza habló de sus sensaciones personales tras los dos primeros meses de competición con el Efesé. «Estoy en un club que tiene ganas de hacer un gran año. Y yo, con ellos. No me siento menos futbolista por estar en Segunda B. Aquí me siento muy bien, cómodo, en un buen vestuario, en un club serio y con una afición que se merece estar más arriba. Lo tengo todo», resumió.