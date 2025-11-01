La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imanol Baz y Rubén Serrano lamentándose de una acción fallada.

Imanol Baz y Rubén Serrano lamentándose de una acción fallada. Antonio Gil / AGM

Una versión espesa y sin chispa del FC Cartagena pone fin al idilio de victorias como local

Dos errores evitables en la recta final cuestan la primera derrota en casa en un partido tibio que hace notar el cansancio acumulado del Efesé

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Cartagena

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:31

Comenta

La versión más tibia, espesa y sin chispa del Cartagena en casa acabó anoche con la idílica racha de victorias en el estadio Cartagonova. El ... mejor local de la Primera RFEF fue incapaz de sumar la quinta consecutiva contra el Villarreal B, un filial que se sintió más cómodo, preciso y aprovechó dos errores evitables de los albinegros en la recta final del encuentro para salir de los puestos bajos de la clasificación (0-2).

