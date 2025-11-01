Una versión espesa y sin chispa del FC Cartagena pone fin al idilio de victorias como local

La versión más tibia, espesa y sin chispa del Cartagena en casa acabó anoche con la idílica racha de victorias en el estadio Cartagonova. El ... mejor local de la Primera RFEF fue incapaz de sumar la quinta consecutiva contra el Villarreal B, un filial que se sintió más cómodo, preciso y aprovechó dos errores evitables de los albinegros en la recta final del encuentro para salir de los puestos bajos de la clasificación (0-2).

No sabemos hasta qué punto pudo pasar factura, pero el de anoche era el tercer partido del Efesé en solo siete días. Casi dos mil kilómetros de carretera y manta para cubrir los desplazamientos a Marbella y Puente Genil quizá también pasaron factura a los de Javi Rey, más cansados, dinámicos y atrevidos que de costumbre. Demasiada carga de minutos que no ayudó para ver la mejor versión del Cartagena como local. Fueron flores y rosas las victorias contra el Atlético de Madrid B (3-2), el Hércules (2-1), el Tarazona (3-0) y el Algeciras (2-0). Tocó tropiezo y casi sin remedio.

FC Cartagena Iván Martínez; Marc Jurado (Ander Martín, 76), Imanol Baz (Chuca, 81), Rubén Serrano, Nacho Martínez; Álex Fidalgo, Pablo Larrea, Luismi Redondo (Calderón, 69); Diego Gómez (Alfredo Ortuño, 76), Chiki y Kevin Sánchez (Nacho Sánchez, 69). 0 - 2 Villarreal B Rubén Gómez; Dani Budesca, Sierra, Ives Valou, Eneko Ortiz; Alassane, Carlos Macià; Víctor Moreno, Hugo López (Albert García, 70), Facundo Viveros (Gaitán, 67) y Álex Rubio (Pablo Pascual, 87). Goles: 0-1, Víctor Moreno (minuto 73). 0-2, Álex Rubio (minuto 82).

Árbitro: Pablo Moreles. Amarillas al local Diego Gómez; y a los visitantes Dani Budesca y Facundo Viveros.

Incidencias: Estadio Cartagonova: 5348 espectadores.

Los albinegros aspiraban a continuar de dulce en casa. Y también, a sumar la sexta portería a cero de forma consecutiva. Cruelmente, el artífice de cuatro de esos candados, el portero Iván Martínez, cometió un grave error en la segunda parte para que subiera el primer gol del Villarreal B. En el minuto 72, el guardameta erró en la entrega de un pase en corto, la bola la cazó Víctor Moreno y la mandó al fondo de la red.

Ese fue el jarro de agua fría. Pero ya antes, en el minuto 55, algo nos decía que las cosas esta vez no iban bien. Hugo López soltó un latigazo que repelió la cruceta con dureza. Entre medias es cierto que Luismi Redondo tuvo una ocasión formidable para adelantar a los locales en el primer acto. Y que Javi Rey reclamó un posible penalti sobre Kevin Sánchez. Nada de nada cuando entra en acción el FVS para el Efesé.

Quedaba todavía más de un cuarto de hora por delante para intentar sumar al menos un punto. Javi Rey sacó toda la artillería ofensiva con la entrada de Calderón, Ander Martín, Ortuño y una variación táctica que inclinó el campo hacia el área rival. Llegaron centros laterales, muy pocos remates certeros y un exceso de prisa jugando con más corazón que cabeza.

Esa ansiedad quedó traducida en la jugada del 0-2. Un pase raso se coló por las rendijas de la defensa albinegra, el futbolista probablemente más determinante del Villarreal B (Álex Rubio) se coló a toda velocidad, ganó la posición a Rubén Serrano y resolvió sin problemas delante de Iván Martínez. Un derrape «que no se puede volver a repetir», zanjó Javi Rey al respecto en la rueda de prensa. Y que definitivamente terminó con cualquier opción de puntuar.

Calendario muy exigente

Ahora vienen dos semanas de alta exigencia con desplazamientos a Teruel y al Europa, un rival directo de la parte alta de la clasificación. Luego visitará el Cartagonova el Eldense, otro peso pesado que pretende regresar a Segunda División. Entre medias, una resiembra necesaria en el césped de Benipila y un proceso de compraventa caliente que debe resolverse para arrojar luz para bien del futuro deportivo y del equipo de Javi Rey.