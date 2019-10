«Que nadie venga a hacer el pavo» De izquierda a derecha, el concejal de Deportes de San Javier, Sergio Martínez; el director regional de Deportes, Francisco Sánchez; la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón; el presidente del FC Cartagena, Paco Belmonte; y el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, con la fila cero del amistoso ante el Barça. / j. m. rodríguez / agm Paco Belmonte espera que en el amistoso ante el Barça «a nadie se le ocurra silbar a un equipo que viene a ayudar» y rechaza «mezclar el deporte y la política» FRANCISCO J. MOYA Martes, 15 octubre 2019, 03:11

El Efesé ya ha vendido más de 7.000 entradas para el partido amistoso que disputará el miércoles 13 de noviembre en el Cartagonova ante el Barcelona. El encuentro lo ha organizado el FC Cartagena a beneficio de los damnificados por la DANA que afectó a la Región el pasado 13 de septiembre. Tiene que ser una fiesta. Todo lo demás sobra, aunque haya algunas voces -se supone que minoritarias- que quieren aprovechar la visita del conjunto de Ernesto Valverde para protestar por el posicionamiento de la entidad azulgrana a favor de los políticos catalanes presos, a raíz de los acontecimientos ocurridos tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

Así, a preguntas de 'La Verdad' acerca del comunicado que emitió ayer el Barça, rechazando la condena impuesta por el Tribunal Supremo a los líderes independentistas del 'procés', el presidente de la entidad albinegra, Paco Belmonte, pidió que los espectadores que acudan al encuentro «no vengan a hacer el pavo», silbando al equipo azulgrana por cuestiones políticas. Belmonte hizo estas declaraciones tras el acto celebrado en el palco VIP del estadio Cartagonova, donde anunció el nombre de otras veinte entidades que se suman al proyecto empresarial FFC Business, promovido por el club blanquinegro.

Al acto acudieron personalidades como la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Javier, Sergio Martínez, y el director general de Deportes de la Región, Francisco Sánchez. Castejón, Cervera y Martínez, además, recibieron placas conmemorativas con motivo de su labor realizada durante las inundaciones que causó el temporal en sus respectivos municipios. El objetivo de este encuentro es, precisamente, recaudar fondos para los afectados por la DANA. Una de las últimas novedades es que hay abierta una 'fila cero' para poder hacer donaciones en el siguiente número de cuenta: ES47 21002311 2102 00369639 de CaixaBank.

«El número de entradas vendidas está por encima de las 7.000, por lo que ya hemos cubierto la mitad del aforo del estadio, cuando falta un mes para el partido. El 80% de esas entradas despachadas son de no abonados y creemos que la venta irá avanzando progresivamente conforme se vaya acercando la fecha. Si estamos acertados a partir de ahora y enfocamos bien el tema, vamos a ser capaces de llenar el campo», avanzó Belmonte, quien anunció que el primer ingreso a la fila cero del amistoso lo ha hecho FCC Business y es de 5.000 euros. «Queremos que esta sea la mayor acción que se hace en la Región para ayudar a los damnificados por el temporal. Y la respuesta, de momento, nos hace ser optimistas. Pero hay que seguir», recordó el dueño del Cartagena.

Ayuda «desinteresada»

Belmonte fue muy claro cuando este periódico le preguntó por la polémica suscitada por el comunicado que emitió el Barça sobre la sentencia del 'procés', lo que suscitó la duda de si algunos espectadores pitarán a los jugadores visitantes. «Vamos a recibir al Barça como se merece, sea su ideología la que sea. No me parece normal mezclar la política y el deporte. En el Cartagena nunca lo hemos hecho. El Barça es un equipo que se presta a venir a echar una mano a la Región, de manera desinteresada. Y pudo haber ido al extranjero ese día a cobrar una pasta por jugar un amistoso. Sin embargo, viene a Cartagena a ayudarnos. Solo podemos estar agradecidos», señaló.

Por eso, da por hecho que nadie dará el cante en el Cartagonova el día del amistoso. «Yo no creo que a ningún espectador se le ocurra silbar a un equipo que se ha prestado a ayudar a personas que lo necesitan. Eso no entra en mi cabeza y yo jamás lo haría. No creo que sea el caso. Yo espero que nadie venga a hacer el pavo», apuntó Belmonte, quien repitió que el compromiso del Barcelona es que van a venir «todos los jugadores que no estén seleccionados, jueguen o no finalmente el amistoso». En este sentido, existe la posibilidad real de ver en el Cartagonova a Neto, Gerard Piqué, Júnior Firpo, Jordi Alba o Sergi Roberto.

Hay que recordar que el portavoz del FC Barcelona, Josep Vives, en la comparecencia del pasado martes en el Camp Nou, comentó la semana pasada que «si les podemos ayudar, lo haremos. Piensen lo que piensen, aunque sea de una manera muy diferente a nosotros, vamos a ayudar a una gente que vive en una zona de España que necesita que le echen una mano». Vives respondió así cuando le preguntaron el motivo de acudir a un encuentro en una Comunidad Autónoma cuya Asamblea Regional apoyó el pasado mes de febrero la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Las localidades para el partido cuestan entre 12 y 20 euros, ya que las más caras (entre 30 y 100 euros) se agotaron el primer día. Belmonte, por cierto, explicó que «todavía tenemos que dar forma al reparto del dinero, ya que es algo en la que no se ha profundizado. Lo haremos de la mano del Ayuntamiento de Cartagena y mi idea es entregar una primera ayuda a Los Alcázares, el municipio más afectado. Luego, en una segunda entrega, se ayudaría a los afectados de Los Nietos y Los Urrutias. Y, en tercer lugar, a los damnificados de San Javier. Esa es mi opinión, pero luego puede cambiar, cuando veamos exactamente las necesidades de cada lugar».