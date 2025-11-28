La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un triunfo con suspense del FC Cartagena antes de la semana del año

Luismi Redondo aprovecha un fallo del meta Manu González para dar tres puntos de oro a un Efesé que sufrió ante el colista

Francisco J. Moya

Viernes, 28 de noviembre 2025, 22:20

Comenta

Sin brillo, sufriendo mucho en el campo del colista y aprovechando el error de un portero tan tierno como tierno es su equipo. Así sumó ... el Cartagena tres puntos de los que no se pueden escapar si el objetivo es pelear por el ascenso. En la Ciudad Deportiva Luis del Sol ganan casi todos los aspirantes y, por tanto, los pupilos de Javi Rey no podían permitirse no hacerlo. Venían además de una racha bastante mala, con solo 4 puntos sumados de los últimos 12. Y, por tanto, era fundamental ganar al Betis B antes de un derbi que promete emociones fuertes. Lo hizo el Efesé, sin convencer y mostrando dudas parecidas a las de jornadas anteriores. Pero lo importante es que lo hizo y que los tres puntos valen su peso de oro. Le mantienen una semana más en posiciones de 'playoff'. Pasadas unas semanas nadie se acordará de la floja actuación de los albinegros en el feudo del filial verdiblanco.

