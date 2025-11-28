Un triunfo con suspense del FC Cartagena antes de la semana del año

Sin brillo, sufriendo mucho en el campo del colista y aprovechando el error de un portero tan tierno como tierno es su equipo. Así sumó ... el Cartagena tres puntos de los que no se pueden escapar si el objetivo es pelear por el ascenso. En la Ciudad Deportiva Luis del Sol ganan casi todos los aspirantes y, por tanto, los pupilos de Javi Rey no podían permitirse no hacerlo. Venían además de una racha bastante mala, con solo 4 puntos sumados de los últimos 12. Y, por tanto, era fundamental ganar al Betis B antes de un derbi que promete emociones fuertes. Lo hizo el Efesé, sin convencer y mostrando dudas parecidas a las de jornadas anteriores. Pero lo importante es que lo hizo y que los tres puntos valen su peso de oro. Le mantienen una semana más en posiciones de 'playoff'. Pasadas unas semanas nadie se acordará de la floja actuación de los albinegros en el feudo del filial verdiblanco.

En cualquier caso, mal harían los hombres de Javi Rey si solo se quedan con la victoria lograda ante el colista y no hacen autocrítica. Porque dejaron que un rival blando e inofensivo como el Betis B se le subiera a las barbas y, especialmente en el primer tiempo, controlara el partido de cabo a rabo y tuviera ocasiones para ponerse por delante. Lo evitó Lucho García, de nuevo el mejor de su equipo, con un par de paradas de mucho mérito. Destiny y el lorquino Ginés Sorroche lo intentaron varias veces. El segundo estuvo cerca de celebrar un gol en la fría tarde sevillana.

Betis Deportivo Manu González; Yoan Koré (Mario Navarro, 69), Oreiro, Moha, Bladi; Gismera, Mawuli (Reina, 69), Sorroche (Fabián Embalo, 90); Borja Alonso, Toral (Iker Amores, 11) y Destiny (Rodrigo Marina, 69). 0 - 1 FC Cartagena Lucho García; Dani Perejón, Rubén Serrano, Imanol Baz, Nacho Martínez; Calderón (Nacho Sánchez, 61), Edgar (Fidalgo, 77), Luismi Redondo (Larrea, 83), De Blasis (Diego Gómez, 83), Kevin Sánchez (Ander Martín, 77); y Chiki. Árbitro: Miranda Bolaños (extremeño). Amarillas a los locales Mawuli y Moha y a los visitantes Calderón, Dani Perejón y Edgar.

Gol: 0-1 (60') Luismi Redondo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 14ª en el Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol de Sevilla. Unos 1.000 espectadores, 50 de ellos llegados desde Cartagena.

También pudo marcar al poco de empezar el encuentro Antonio Toral. El ex del Real Murcia se probó con un centro chut que se envenenó y Lucho García despejó a córner con apuros. Poco después, el joven extremo de Pliego se hizo daño en la rodilla tras una entrada de Perejón y se marchó del campo llorando. Solo estuvo diez minutos en el campo un Toral a quien todo le sale del revés en esta primera temporada en el segundo equipo del Betis.

No se sacudió el dominio local el Efesé hasta los 20 minutos y su única oportunidad clara en el primer acto la tuvo Kevim, con un remate de media tijera a puerta vacía que Koré sacó con la rodilla casi desde debajo del larguero. La portería estaba vacía porque el meta Manu González ya empezaba a dar síntomas de su debilidad. Salió a por uvas en un saque de esquina ejecutado por Nacho, chocó con su compañero Moha y casi regala el gol a Kevin.

Borja Alonso, un incordio

Iker Amores, el relevo de Toral, ponía en aprietos a Nacho, mientras que Borja Alonso, movido al perfil izquierdo por su entrenador tras la lesión del murciano, también le ponía las cosas muy complicadas a Calderón y Perejón. A los dos les sacó una amarilla y las mejores oportunidades de los béticos partían de sus botas. Él desbordaba mucho, pero afortunadamente para el Cartagena las balas del ariete Destiny eran de fogueo. El delantero nigeriano del Betis B todavía no ha marcado en lo que va de temporada y ante el Cartagena demostró los motivos de esta prolongada sequía. Le cuesta una barbaridad definir.

El paso por los vestuarios cambió el panorama. El Cartagena dio un paso hacia adelante y comenzó a pisar más el campo rival. Pablo de Blasis, en su partido 500 como profesional (110 de ellos en el Efesé), empezó a carburar y conectó en un par de ocasiones con los extremos. Los primeros 45 minutos del argentino habían sido muy malos. Los suyos y los de Edgar, en un doble pivote que hasta el asueto pareció transparente y fue devorado por el trivote local formado por Mawuli, Sorroche y Gismera. La cosa mejoró bastante y el Efesé avisó en un remate de Imanol Baz a la salida de un córner.

Luismi, muy intuitivo

Apareció por fin Kevin Sánchez, quien arrancó y le tiró una pared a Luismi Redondo al borde del área que fue frenada en falta por Koré. Se la pidió De Blasis, pero a última hora apareció por allí Nacho para buscar el gol por el lado exterior de la barrera. Su zurdazo fue seco, aunque algo centrado. Manu González, con unas manos muy blandas, taponó el disparo, pero dejó la pelota muerta en el área chica. Y Luismi Redondo, ante la pasividad de la zaga local, fue el más rápido, cazó el rechace y batió a un portero que tardó demasiado en intentar evitar lo que ya era inevitable.

Fue muy intuitivo en la jugada del 0-1 el atacante albinegro, quien sospechó que el portero local podía equivocarse a la hora de atajar el disparo de Nacho. Y en ese lance, que fue el que decidió el encuentro, apareció también toda la bisoñez del Betis B. Ninguno de sus jugadores sospechó lo mismo que Luismi Redondo. Al menos, no tan rápido como él. Llegaron tarde a tapar al jugador cedido al Cartagena por el Andorra y esa lentitud les hizo perder un partido que no merecieron perder.

Lo que vino después fue un desesperado intento de los jóvenes jugadores verdiblancos por evitar la derrota. Sorroche volvió a probar a Lucho García, ágil por arriba y con reflejos para evitar el 1-1 en un disparo lejano de Sorroche que tocó en De Blasis, cambió de dirección y casi le da un disgusto. Más tarde, un tiro mucho más sencillo, en esta ocasión de Gismera, le provocó demasiados problemas. El meta de Barranquilla hizo una cosa muy rara para blocar la pelota y puso a prueba el corazón de los aficionados albinegros.

Los cambios de Javi Rey mejoraron bastante al Efesé. No en ataque, donde los visitantes enseñaron la bandera blanca tras una estupenda jugada personal de Perejón, sino en defensa. Fidalgo y Larrea entraron bien al campo y le dieron un empaque al equipo con balón que acabó con las pérdidas absurdas y evitó las transiciones rápidas del Betis B. De hecho, en el último cuarto de hora apenas sufrió un Efesé que acabó dejando su portería a cero por novena vez en quince partidos. Los de Javi Rey ya esperan con ilusión la semana más bonita del año. Primero, la Copa. El del Valencia es un partido para disfrutar. Y después llega el derbi. Ese será un encuentro para sufrirlo. Habrá que mejorar la imagen dada ante el colista para ganar a esos dos rivales.