Treinta años de ilusiones, vaivenes y tres sueños rotos en el Cartagena

Hoy se cumplen 30 años del nacimiento del actual FC Cartagena, fundado un 27 de julio de 1995 con la denominación de Cartagonova FC. Lo creó Florentino Manzano, quien había hecho de todo en el Cartagena FC en dos etapas, entre 1980 y 1987 y entre 1990 y 1993. Había sido portero, árbitro y entrenador, antes de ser fichado por el presidente Carlos Martínez para el Efesé en 1980. Fue secretario técnico, representante de jugadores y vicepresidente con José Luis Belda. Solo le faltaba ser presidente e inversor. Y en la primavera de 1995, viendo que el Cartagena FC caminaba hacia una desaparición segura con 700 millones de pesetas de deuda a sus espaldas y un claro descenso por impagos a Tercera División, movió sus hilos para comprar la plaza del Balsicas y arrancar con el 'Cartago' desde la Territorial Preferente de la época.

Manzano aprovechó su amistad con Alonso Gómez López, un árbitro cartagenero de Primera División que acababa de entrar como concejal de Deportes en el Gobierno local que Pilar Barreiro empezaba a comandar. Dos meses antes, el PP había ganado las elecciones municipales por primera vez en su historia. A Barreiro, la nueva alcaldesa, el fútbol le daba igual, pero no quería más escándalos y líos. Y en el Cartagena FC todo eran problemas desde la marcha de Belda en 1993.

Así, Gómez López desbrozó el camino y el Cartagonova FC fue presentado oficialmente el 18 de agosto de 1995 en la sala de profesores del Pabellón Central. Empezó jugando en el desaparecido campo de Los Juncos y en cuanto murió el viejo Efesé, en octubre de 1996, se mudó al estadio Cartagonova. Carlos Conesa y Luis Ruipérez fueron los dos principales colaboradores de Manzano en esas primeras temporadas, marcadas por el ascenso a Segunda B de 1998, tras la goleada en casa al Tortosa (8-0) y, sobre todo, por la terrible noche del 'Cordobazo'. El 30 de junio de 1999 supuso un antes y un después. Un proyecto que volaba quedó tocado y casi hundido.

68 goles marcó Alberto García en sus seis temporadas en el club, muy por delante de los 39 de Keko y Rubén Castro y de los 38 de Toché, Sivori y Carlos. Elady anotó 36, Molist 35 y Alfredo Ortuño lleva 32. 153 partidos ha disputado Alfredo Ortuño con la camiseta del Cartagena, el que más veces se la ha puesto en Segunda División.

«La idea surge como una alternativa a la situación del fútbol en Cartagena. Nuestro Efesé sufre un proceso de larga enfermedad y la penúltima andanada en su larga y triste existencia ha sido el descenso administrativo a Tercera, tras no haber podido afrontar el pago de sus deudas», contó aquel 18 de agosto de 1995 Carlos Conesa, mano derecha de Manzano y quien también había hecho de todo en el fútbol cartagenero. Había sido jugador, entrenador, árbitro, gerente y agente con titulación UEFA. Abandonó el proyecto en 2002 tras caer enfermo y murió en 2003, con solo 52 años, cuando el club estaba a punto de vivir una especie de refundación con la llegada del constructor, promotor y bodeguero oriolano Paco Gómez.

Porque el empresario de Jacarilla llegó para evitar otra desaparición cantada, después de una temporada 2002-03 incalificable, con Luis Oliver vendiendo un proyecto de ascenso en pretemporada y desapareciendo antes de Navidad sin asumir ni uno solo de los compromisos adquiridos cuando se quedó con el 'Cartago'. En el verano de 2002, con Manzano solo, sin apoyos y con una deuda disparada, el fundador del club cedió el control a Oliver. Y lo único que consiguió fue empeorar aún más las cosas.

Tal era el agujero que Paco Gómez, después de haber puesto el primero de los once millones de euros que puso finalmente en el club entre 2003 y 2014, quiso dar marcha atrás y fundar un nuevo club. Compró el Toledo y quiso traer la plaza a Cartagena. Pero no pudo y en una operación in extremis que contó con el visto bueno de Pilar Barreiro, entre Manzano, Gómez López y Eduardo Armada, entonces director del Patronato Municipal de Deportes, se inventaron una subvención municipal que complementó al dinero que había puesto Paco Gómez para evitar un nuevo descenso por impagos a Tercera.

El entonces presidente de la AFE, Gerardo González Movilla, también echó una mano. Y el 1 de agosto de 2003 se anunció que el Cartagonova FC había saldado sus deudas y podría seguir compitiendo en el grupo III de Segunda B. Paco Gómez se trajo a Machuca de Orihuela y lo cambió todo en el club. Mantuvo el NIF de 1995 y pagó todas las deudas que heredó, algunas de ellas ciertamente rocambolescas. Pero cambió la denominación del club, de Cartagonova FC a FC Cartagena. E hizo lo mismo con el escudo y la equipación, que volvieron a la esencia del Cartagena FC.

«Me lo quitaron todo. Lo cambiaron todo. El nombre, el escudo, la camiseta... Pero no me pueden quitar mi número de abonado, el uno. He tenido que soportar muchas cosas muy desagradables todos estos años. El que me conoce de verdad, sabe lo que yo he hecho por el fútbol de Cartagena desde 1980», contaba en una entrevista a LA VERDAD Florentino Manzano cuando volvió como asesor de Sporto Gol Man en 2014.

Para entonces, el club ya era SAD. La conversión llegó, de manera obligatoria, tras el ascenso de Alcoy en 2009 con Paco Gómez. Para Florentino Manzano ya era una prioridad aquel verano de hace 30 años. «Este puede ser el proyecto definitivo del fútbol en Cartagena. Quiero que este club sea abierto y se integre toda la Cartagena deportiva. Desde este mismo momento voy a pedir a Luis Ruipérez y a Carlos Conesa que aceleren el proceso y que este club que hoy nace se convierta pronto en Sociedad Anónima. El objetivo es que el Cartagonova FC sea de los cartageneros y que no sea un coto cerrado, como siempre han sido los equipos de fútbol de la ciudad», señaló Manzano entonces.

Con todos los vaivenes, los disgustos y tres sueños rotos por el camino (el Cordobazo, el descenso de 2012 y el descenso de este 2025 tras una próspera etapa de cinco años en Segunda), el club sopla hoy las 30 velas con la sensación de que el futuro está garantizado. La crisis de los últimos meses no se ha cerrado, pero el sentimiento de pertenencia y el recuerdo a aquellos primeros años con Alberto García, Keko y Aranguren han regresado para quedarse. No hay duda.

Ampliar Keko, en un encuentro ante el Figueres de 1999. J. M. Rodríguez / AGM Juan Ignacio, Carrión y Aranguren, inolvidables Juan Ignacio Martínez (137 partidos), Luis Carrión (111), Alberto Monteagudo (107) y el fallecido Txutxi Aranguren (95) son los entrenadores que más tiempo estuvieron en el banquillo del FC Cartagena. Sus equipos brillaron, pero ninguno logró subir. Curiosamente, los ascensos llegaron con técnicos que duraron poco: Pedro Valentín Mora (21 partidos), Paco Jémez (19) y Borja Jiménez (31).

