Alfredo Ortuño supera a Mosquera en la jugada del gol del Cartagena en el duelo copero ante el Valencia de 2024. J. M. Rodríguez / AGM

Traspaso de poderes en el FC Cartagena: dos taquillas en el aire y una espera eterna

Los aficionados de Real Murcia y Valencia quieren conocer los precios de las entradas de dos partidos que marcan el traspaso de poderes en el Efesé

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:37

Siguen pasando los días y el anuncio oficial del traspaso de poderes en el FC Cartagena nunca llega. Fuentes de Duino Inversiones aseguraron a ... este periódico que ni Felipe Moreno ni Paco Belmonte van a ser un freno para que la compraventa del club se termine realizando esta misma semana y desde la otra parte, la de Cortadone Inversiones, se transmitió «optimismo» y «confianza» en que la firma del último contrato puesto encima de la mesa llegue de manera «inmediata». Todo sigue parado en el club albinegro, al entender las dos partes que lo mejor es esperar a que de una vez por todas llegue el anhelado cambio de propiedad y los nuevos gestores tomen las decisiones que llevan semanas aplazándose.

