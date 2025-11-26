Traspaso de poderes en el FC Cartagena: dos taquillas en el aire y una espera eterna

Siguen pasando los días y el anuncio oficial del traspaso de poderes en el FC Cartagena nunca llega. Fuentes de Duino Inversiones aseguraron a ... este periódico que ni Felipe Moreno ni Paco Belmonte van a ser un freno para que la compraventa del club se termine realizando esta misma semana y desde la otra parte, la de Cortadone Inversiones, se transmitió «optimismo» y «confianza» en que la firma del último contrato puesto encima de la mesa llegue de manera «inmediata». Todo sigue parado en el club albinegro, al entender las dos partes que lo mejor es esperar a que de una vez por todas llegue el anhelado cambio de propiedad y los nuevos gestores tomen las decisiones que llevan semanas aplazándose.

La primera –y más urgente– es fijar los precios para el partido de Copa del Rey del jueves contra el Valencia y del derbi del próximo 8 de diciembre frente al Real Murcia. En el club che, de hecho, empieza a haber cierto nerviosismo, ya que la federación de peñas valencianistas está esperando noticias para organizar un viaje de seguidores al estadio Cartagonova el próximo 4 de diciembre. Y antes de ponerse en marcha necesitan saber el precio de las localidades y la modalidad de venta de las mismas.

PARA NO PERDERSE La venta Ambas partes quieren cerrar este agónico proceso esta misma semana, una vez que hay acuerdo en los términos más importantes del traspaso.

Las entradas Los precios de los partidos ante el Valencia y el Real Murcia están decididos, pero no se han hecho públicos todavía para que sea Arribas quien tenga la última palabra y los anuncie.

La afición El clima de desconfianza es brutal y pocos creen en los mensajes que se van conociendo a cuentagotas.

Además, el club de Mestalla tiene numerosas peñas en la provincia de Alicante, concretamente en las localidades de Crevillente, Callosa de Segura, Alfaz del Pi, Benidorm, Villajoyosa, Altea, Denia, Onil, Pedreguer, Jávea, Muro de Alcoy, Gata de Gorgos, Callosa de Sarriá, Banyeres de Mariola, La Xara, Jesús Pobre de Denia, Sanet y Negrals y en la propia capital alicantina.

Por cercanía, muchos peñistas, aficionados y simpatizantes del Valencia en la vecina provincia de Alicante ven en esta nueva visita de su equipo a Cartagena una buena oportunidad para poder ver en directo a los Gayá, Javi Guerra, Hugo Duro, Pepelu, Luis Rioja, Danjuma y compañía. Y entre todos ellos hay cierta impaciencia por conocer el precio de las entradas y la forma de conseguirlas. Algo similar pasa al otro lado del Puerto de la Cadena con los aficionados del Real Murcia. Algunos se han organizado ya y están apuntando gente para llenar autobuses de cara al derbi del 8 de diciembre, sin saber todavía cuánto costarán las entradas y la cantidad que habrá disponibles para la hinchada pimentonera en el desplazamiento más esperado de la temporada.

Desde julio esperando

Sin embargo, la prioridad es otra muy distinta entre los aficionados del Efesé, que solo están pendientes de cómo culmina toda esta historia que arrancó el pasado 9 de julio. Revisitar lo sucedido aquellos días de verano y volver a leer lo que Paco Belmonte escribió en aquel comunicado en el que anunciaba la presunta venta de la entidad es revelador. «Los miembros del Consejo de Administración actual dimitirán de sus cargos después de ejecutar todos los compromisos económicos concernientes a la temporada 24-25 y serán nombrados los nuevos consejeros», anunció el club en una nota de prensa escrita por su presidente.

«El FC Cartagena SAD informa, a través de su Consejo de Administración, que está concluyendo un acuerdo definitivo para la transferencia de la propiedad y la venta total del accionariado a un grupo inversor español capitaneado por el empresario Pedro Arribas. La empresa Inversiones Arrisanz S.L., será la nueva propietaria de la entidad, en un grupo que opera en diferentes campos como las inversiones en deporte, la formación o la tecnología», explicó Belmonte.

Muchos temen que este acercamiento a Arribas sea una estrategia de Belmonte para intentar gestionar lo que se ingrese en diciembre

Todo aquello quedó pronto en papel mojado, aunque esa nota de prensa le sirvió al todavía presidente albinegro para salvar la campaña de abonados, lograr que 5.900 socios renovaran su carné y dar una cierta paz social a un club que llevaba meses caminando entre los escombros. Sus propios escombros. Ahora, cuatro meses y medio más tarde, muchos aficionados del Cartagena temen que este acercamiento a Arribas sea una estrategia para intentar salvar las taquillas de la Copa y el derbi.

No obstante, a preguntas de LA VERDAD, ambas partes insistieron en que las negociaciones se han retomado en un clima de confianza y que todo está prácticamente acordado, a falta de unos últimos flecos. Fuentes de Cortadone Inversiones fueron incluso más allá y sostuvieron que Belmonte no tiene ninguna intención de gestionar las taquillas de la Copa y del derbi y que hay un acuerdo para posponer el anuncio de los precios hasta que Arribas sea ya el presidente del Cartagena a todos los efectos y pueda anunciarlos él mismo. El problema es el mismo de siempre: el tiempo se agota y Arribas no entra.

«El FC Cartagena es una empresa privada; entonces, o llega alguien y compra esta empresa privada, o la empresa privada sigue funcionando». Son palabras de Belmonte en su tristemente ya célebre comparecencia del 5 de septiembre de 2023. Los meses fueron pasando y aquello también acabó volviéndose en su contra. Y de qué manera, ya que la empresa dejó de funcionar hace mucho tiempo y sobrevive con lo mínimo, cogida con alfileres y sin nadie que la pilote convenientemente. Los empleados del club siguen a la espera de acontecimientos, porque el mutismo es absoluto y es obvio que continuar así es impensable para todos.