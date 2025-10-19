La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Diego Gómez pelea un balón en la victoria ante el Algeciras. JM RODRÍGUEZ / AGM
Fútbol | Primera RFEF

Los suplentes de Javi Rey en el Cartagena también están listos para salir de titulares

Los minutos de Ánder Martín y de Calderón son el reflejo de la confianza del técnico en toda su plantilla y del mensaje que lanza del vestuario

Pruden López

Cartagena

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:29

Hablar de suplentes y titulares con Javi Rey en el banquillo es algo complicado. Excepto Fran Vélez, por su lesión, y Chuca, que parece estar ... recuperado y en dinámica con el equipo. Todos los integrantes de la primera plantilla han tenido minutos. Parecía difícil, pero el entrenador gallego está consiguiendo lo que se propuso al principio: cambiar el once en cada partido. Y le está sirviendo para ser el mejor local del grupo a través del factor sorpresa. Aún queda coger la misma racha fuera de casa para perfeccionar el trabajo del gallego.

