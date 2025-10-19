Los suplentes de Javi Rey en el Cartagena también están listos para salir de titulares

Hablar de suplentes y titulares con Javi Rey en el banquillo es algo complicado. Excepto Fran Vélez, por su lesión, y Chuca, que parece estar ... recuperado y en dinámica con el equipo. Todos los integrantes de la primera plantilla han tenido minutos. Parecía difícil, pero el entrenador gallego está consiguiendo lo que se propuso al principio: cambiar el once en cada partido. Y le está sirviendo para ser el mejor local del grupo a través del factor sorpresa. Aún queda coger la misma racha fuera de casa para perfeccionar el trabajo del gallego.

Dentro de la complejidad de alinear a once jugadores, hay formaciones que siguen un patrón dentro de las alternancias del cuadro gallego. Hay futbolistas que, por méritos o por causalidad, son fijos en la idea del gallego que, por cierto, está calando en el vestuario y en la grada. En la portería hubo un debate antes de arrancar la temporada sobre qué portero sería el encargado de guardar la puerta del gol del Cartagena. Sobre el papel, Lucho apuntaba a ser el portero titular del Efesé y, de hecho, lo ha sido en las primeras jornadas.

Sin embargo, la competencia en la portería albinegra es tan alta que adjudicar el cartel de portero titular y suplente se hace cuesta arriba. Iván Martínez ha dado un golpe sobre la mesa desde que Javi Rey lo colocó como titular ante el Tarazona. Desde entonces, enlaza tres partidos consecutivos sin encajar ningún gol y dejando actuaciones interesantes. La mayor diferencia entre ambos es que Iván tiene un buen juego con los pies y eso ayuda en el planteamiento de Javi Rey con balón en su propuesta arriesgada de salir jugando. Ambos comparten un buen nivel bajo palos, por lo que cualquiera de los dos puede defender bien la meta albinegra. En la zaga, Rubén Serrano e Imanol Baz son los fijos en el centro de la defensa. En un principio era por la baja de Fran Vélez, que prometía ser indiscutible pero, por el contrario, está siendo más discutido de lo que se esperaba. Sin embargo, ambos centrales se están entendiendo de maravilla y en los partidos en casa, sobre todo, se crecen hasta el punto de incluso anotar, como fue el caso de Serrano ante el Algeciras. Habían más dudas que certezas por el rendimiento que podían dar ambos, sobre todo el onubense que llegaba de descender con el Recreativo de Huelva, pero están despejando todos los remordimientos.

En todas las líneas hay variaciones cada fin de semana y el único inamovible en el once parece Kevin Sánchez

El ataque, con patrón claro

A pesar de la cantidad de jugadores que tiene Javi Rey en la parcela ofensiva, esa área del juego es la que ha seguido un patrón más claro en los últimos partidos. Aunque el partido ante el Algeciras ha roto esa línea que seguía. El único inamovible está siendo Kevin Sánchez. Chiki y Luismi Redondo son los que le acompañan con más minutos del plantel albinegro. La sorpresa saltó el viernes con la titularidad de Ánder Martín en la mediapunta, un posición en la que era fijo Luismi Redondo. El partido de Ánder fue muy serio y demostró, al igual que Calderón, estar enchufados. Todos están preparados para salir de inicio en un Efesé coral.