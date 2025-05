Solo 200 aficionados asisten a la nueva protesta contra Belmonte y Moreno En un ambiente tétrico, con apenas mil personas en el estadio, los peñistas despliegan una pancarta con el lema 'Cartago no paga traidores'

Francisco J. Moya Sábado, 17 de mayo 2025, 19:14

Unos 200 aficionados del FC Cartagena, en su mayoría peñistas, volvieron a concentrarse en la explanada del Cartagonova para protestar contra la gestión de la directiva albinegra. Prácticamente, los de siempre. Las mismas caras y los mismos cánticos de anteriores ocasiones. No hubo demasiadas novedades y gran parte de los que se animaron a participar en el acto de este sábado delante de la puerta principal del estadio fueron los mismos que lo hicieron también el pasado jueves en la plaza del Ayuntamiento. Al campo acabaron entrando alrededor de 1.000 espectadores, en la peor entrada registrada a orillas de Benipila en casi dos décadas. El ambiente, como en las tardes anteriores, fue tétrico.

La protesta, convocada para las seis de la tarde por la federación de peñas, arrancó con un cuarto de hora de retraso. Aparecieron los miembros de la peña Fondo Norte 1995 entonando el ya habitual '¡Belmonte, vete ta!' y el grupo que estaba disperso se concentró por fin en un lateral de la tienda del club, a pleno sol. Desplegaron una pancarta con el lema 'Cartago no paga traidores' y repitieron cánticos de otras protestas, como el '¡Fuera chorizos del Cartagonova!' o 'Felipe, vete ya!', en alusión al dueño del Real Murcia y propietario del 85% de las acciones del FC Cartagena a través de la sociedad Duino Inversiones. Hubo algunos insultos a Belmonte.

Llevó la voz cantante, como también viene siendo habitual en este tipo de actos, Pencho Angosto, histórico líder de las peñas albinegras, a pesar de que por allí andaban también los dos candidatos a presidir la federación de peñas del Efesé, Eduardo Noguera y José Diego Bernal. Las elecciones serán el próximo jueves, aunque ahora mismo es lo que menos preocupa a la masa social albinegra. Entre cánticos y reproches a la directiva, en la concentración también surgió el debate de la nula implicación del 90% del colectivo de peñistas. Hay más de 2.000 y apenas 200 acuden a las movilizaciones que la propia federación organiza.

Los concentrados se disolvieron cuando el encuentro estaba a punto de arrancar, tras un cuarto de hora en el que no se registraron incidentes. Entraron al campo con el partido recién comenzado y los peñistas de Fondo Norte 1995 volvieron a pedir la marcha de Belmonte. Para entonces ya estaba sonando a todo trapo el pito y el bombo de Juanito, el incombustible aficionado del fondo sur a quien no parece afectar el descenso. No pierde la moral y sigue animando. Es el único.

