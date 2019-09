Santi Jara, recta final con muchos mimos Santi Jara. / P.M.S. El almanseño va cumpliendo los plazos de recuperación, muy seguido por los fisios Fran Xavier y 'El Profe' Félix RUBÉN SERRANO CARTAGENA Miércoles, 25 septiembre 2019, 02:45

El Cartagena ya ha derribado el muro, con la primera victoria de la temporada en casa. También presenta mejores números (10) que el curso pasado a estas alturas (5). De hecho, los de Gustavo Munúa son ahora mismo los que marcan la zona de 'playoff' de ascenso, en cuarta posición. Y todo ello, a pesar de que ha sido un verano complicado, con una plantilla prácticamente nueva y con numerosas dificultades para hacer una pretemporada normal y corriente. La máquina no está engrasada del todo. Hay que mejorar y faltan piezas para revolucionar el motor. Sin duda, la más esperada para alcanzar velocidad de crucero y dar un salto de calidad es la de Santi Jara. El extremo almanseño fue uno de los futbolistas más utilizado por el entrenador uruguayo. Ya anda en la recta final de su recuperación y se le espera como agua de mayo por la banda derecha.

La nutricionista Lorena Luján también colabora en la puesta a punto del extremo, con «vegetales, frutas y antioxidantes de calidad»

A Jara no se le ha visto prácticamente en el verde en esta campaña 2019/20. La culpa es de una lesión en el músculo pectíneo izquierdo, de la que ya arrastraba molestias en aquel partido de vuelta ante la Ponferradina, en el El Toralín. Aquella tarde del 15 de junio, de hecho, el almanseño, uno de los que mejor llegó a la fase de ascenso, pidió el cambio en el minuto 26. No podía seguir. Terminó el curso con 39 partidos, más de 3.000 minutos y 7 goles. Desde ese momento, todos los esfuerzos se han centrado en recuperarlo.

Lo normal era que arrancara con normalidad la pretemporada, apenas un mes después de caer en El Toralín. Pero ese tiempo de inactividad le pasó factura. «Es una zona muy comprometida, porque intervienen muchas interacciones musculares. Está cerca el pubis y los abductores. Es una zona muy localizada», explican en el club. Por eso, desde el primer día, Jara está siguiendo un plan específico de recuperación, al margen de sus compañeros, y en continuo seguimiento por parte de los preparadores físicos, Félix Martínez y Fran Xavier, e incluso de la nutricionista Lorena Luján.

El ex del Real Murcia disputó 39 partidos y marcó 7 goles la temporada pasada

El de Almansa entrenó al margen durante todo el verano. No participó en ningún encuentro de pretemporada pero sí probó a saltar al campo en el estreno liguero ante el Badajoz. Jugó media hora y acabó el encuentro llevándose las manos al muslo izquierdo. Días después fue sometido a unas pruebas en el Centro Médico Virgen de la Caridad, y el club confirmó en un comunicado la lesión y un tiempo de recuperación de cuatro a seis semanas.

«Hay que ser conservadores y guiarnos por sus sensaciones; ahora sería un riesgo meterlo en el grupo»

«Se cuida muchísimo»

Hoy se cumple exactamente un mes de aquel comunicado y lo cierto es que en el Efesé son muy optimistas: Jara «está cumpliendo los plazos previstos» de esas seis semanas, pero todo el cuerpo técnico coincide en que ahora mismo lo que interesa es «no intentar acortar los plazos», porque «sería arriesgado» ante una posible recaída. «Hay que hacer un reacondicionamiento muscular. Es un momento delicado y no conviene tomar riesgos. Hay que ser conservadores y guiarnos por las sensaciones del jugador».

Aunque la evolución es favorable, las personas que están encima de su recuperación son conscientes de que «a día de hoy sería un riesgo meterlo en el grupo». Por eso, «está siguiendo un programa especial y con trabajo al margen del grupo». Hay unos ejercicios «específicos» para recuperar esa zona del pectíneo y «todo lo que la rodea». El tiempo de inactividad antes del arranque de la temporada provocó una « cierta debilidad muscular» alrededor de toda esa zona. «Luego volvió a jugar, compitió y regresó el dolor», pero en una zona más localizada.

«El pectíneo es una zona delicada por sus condiciones de explosividad. Estamos muy contentos con él»

Jara es un futbolista tremendamente dinámico, pura dinamita y colmillo, lo mismo que ahora mismo le hace falta al Cartagena por ese costado. A Rodrigo se le vio falto de eso en el último encuentro ante el Cádiz B. Tuvo buenas intenciones y lo normal es que solo sea cuestión de tiempo, eso sí. «La zona del pectíneo es una zona muy delicada por las condiciones de Santi, y que necesita tener bien por sus condiciones: es un jugador explosivo en los espacios cortos, en el uno contra uno, y ese compromiso motor y muscular es alto. Es una garantía para que vuelva bien, en su mejor versión», explican.

Dieta antiinflamatoria

El ex del Real Murcia hace ejercicios en camilla y también en el terreno de juego, con tareas de impacto, entre otras. Lógicamente, Jara no está trabajando al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, no tiene el mismo desgaste y cansancio competitivo y, por eso, en el Efesé tomaron todas las medidas necesarias para ayudar en su recuperación. Por eso, el club le recomendó seguir «una alimentación acorde a su actividad».

La nutricionista Luján, cuyo trabajo siempre ha sido muy valorado y recomendado por Munúa, diseñó «un planning más específico»: cuadró un «menú» para esa actividad, una «alimentación antiinflamatoria» basada, sobre todo, en «vegetales, frutas y antioxidantes de calidad y en cantidades correspondientes y adaptada a esa rehabilitación». En el caso de Jara, y que puede variar según las condiciones de cada jugador, se han reducido de momento los alimentos que producen inflamación, como puede ser el trigo. Están «muy contentos» con el almanseño. «Es un jugador que se cuida muchísimo, que es muy estricto y, por lo tanto, está en un estado de forma muy bueno. Eso le permite llegar y aguantar los partidos a buen nivel, durante los noventa minutos», destacaron en el Efesé en su momento, cuando llegó a ser el futbolista más utilizado por Gustavo Munúa.