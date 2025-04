Romo: «No nos han salido las cosas nunca como queríamos»

Salva Castiñeyras Domingo, 13 de abril 2025, 07:45 Comenta Compartir

El Efesé pone rumbo esta noche a Almería (21.00, Estadio de los Juegos Mediterráneos) crucificado. En pleno Domingo de Ramos, el descenso matemático es inevitable. Romo, consciente de la situación crítica, se limita a señalar que solo pueden controlar su desempeño en el campo: «El trabajo sigue siendo riguroso, enfocados únicamente en competir lo mejor posible», dijo ayer. Además, puso en valor «el sacrificio de jugadores como Pedro Alcalá y Nacho Martínez, que han entrenado y llegan al partido con serias molestias físicas».

Acerca del alto porcentaje de probabilidad de que el cuadro blanquinegro confirme matemáticamente su descenso en la jornada 35, siendo así el segundo más rápido del siglo XXI, solo por detrás del Sevilla Atlético en 2009, Romo comentó que ese dato no le dice nada. «Lo que me dice la realidad, no el dato, es que no lo hemos hecho bien, para nada bien. No nos han salido las cosas nunca como queríamos y esa es la única realidad posible de todo lo que nos ha pasado durante toda la temporada, independientemente de quienes hayamos estado aquí sentados», comentó.

Gastón Valles, en Barcelona

Desde Almería, Rubi no se fía pese a la evidente superioridad de su equipo: «Parece sencillo según la clasificación, pero el Cartagena tiene sus armas. Son peligrosos al contragolpe y fuertes en el balón parado». El entrenador catalán exige concentración, consciente de que cualquier error ante el colista sería imperdonable: «Nos jugamos entrar en el 'playoff'. Tenemos máximo respeto al Cartagena», destacó.

Sin espacio para milagros, la realidad del Efesé es cruda y clara. Las palabras de ambos entrenadores reflejan dos polos opuestos: la exigencia y obligación del Almería frente a la resignación de un Cartagena sentenciado. Romo, además, anunció que Gastón Valles no jugará más con el Efesé, ya que ha vuelto al Espanyol y en Barcelona se está recuperando de su lesión.

