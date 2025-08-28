La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Luis Muñoz celebra el gol que marcó la temporada pasada en El Sardinero, junto a Escriche y Sergio Guerrero. LOF
Fútbol

El regreso de Luis Muñoz, la guinda con la que el Cartagena quiere cerrar su mercado

La prioridad del medio malagueño es volver al Efesé, pero las ofertas del Eldense y del Marbella son mejores y todo está en el aire

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:36

Tras el regreso de Pablo de Blasis, la dirección deportiva del FC Cartagena se ha marcado un objetivo claro: traer también de vuelta a Luis ... Muñoz, un futbolista que acabó contrato con el Efesé el pasado 30 de junio y que, como el argentino, es muy querido por la afición albinegra. A pesar del descenso, el centrocampista malagueño es un jugador muy valorado por la hinchada del Cartagena y fue de los pocos que se salvó del desastre la pasada temporada. Además, su rendimiento hace dos años con Julián Calero en el banquillo fue notable. En total, disputó 59 partidos y marcó 8 goles en sus dos cursos como albinegro.

