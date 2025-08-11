La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fran Vélez, con la marca turística en la manga izquierda. GONZALO J. MARTÍNEZ
Cartagena

Reducirán a la mitad la ayuda al Efesé por la marca turística

El Ayuntamiento prevé que el apoyo por lucir el logo 'Cartagena' en la camiseta será alrededor de un 50% menos por el descenso de categoría

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:56

El Ayuntamiento de Cartagena prevé reducir aproximadamente a la mitad la ayuda económica al Efesé por lucir la marca turística esta temporada en Primera RFEF. ... El logo de 'Cartagena' en la manga de las equipaciones aparece ya desde el primer día de la pretemporada pero el descenso desde Segunda División irremediablemente supondrá que la cuantía se vea reducida de 60.000 a unos 30.000 euros, de acuerdo a fuentes municipales consultadas por LA VERDAD.

