Reducirán a la mitad la ayuda al Efesé por la marca turística

El Ayuntamiento de Cartagena prevé reducir aproximadamente a la mitad la ayuda económica al Efesé por lucir la marca turística esta temporada en Primera RFEF. ... El logo de 'Cartagena' en la manga de las equipaciones aparece ya desde el primer día de la pretemporada pero el descenso desde Segunda División irremediablemente supondrá que la cuantía se vea reducida de 60.000 a unos 30.000 euros, de acuerdo a fuentes municipales consultadas por LA VERDAD.

El Ayuntamiento ha hecho de esta marca su santo y seña no solo en entidades deportivas, sino en los diferentes eventos deportivos del municipio, cartelería y remodelación de nuevos espacios municipales, desde pabellones hasta la remodelación de pistas polideportivas. Esta temporada 2025/26, de nuevo, el Consistorio patrocinará a los principales clubes de Cartagena, como el Efesé, el Cebé Cartagena, la Deportiva Minera o el UCAM Atletismo Cartagena, pero con cuantías que varían en función de la repercusión y categoría en la que se encuentren.

Lucir este logo durante las 42 jornadas de Liga significó para la entidad albinegra, la temporada pasada, 60.000 euros en dos pagos. Esa inyección era la mayor y estaba justificada por la presencia del Efesé en Segunda División, en el fútbol profesional, con la visibilidad y repercusión que ello supone a la hora de visitar estadios abarrotados por miles de personas.

El acalorado debate del Pleno

Esta vez, en Primera RFEF, mantener ese importe no está justificado. El acuerdo está pendiente de negociar pero fuentes municipales dan por hecho que no van a ser de 60.000 euros y podría ser, de hecho, menos de la mitad. Este patrocinio al club fue polémico y debatido en un acalorado Pleno municipal en abril, donde la alcaldesa deslizó que se suprimiría esa inyección al «no estar justificada» en Primera RFEF. Los términos en los que se redactó el contrato de ese patrocinio fueron desvelados por el partido político de la oposición MC y tachadas de «vergonzoso y vergonzante» porque era de la temporada 2019/20 en el grupo IV de la antigua Segunda B.