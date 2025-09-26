Recorrer kilómetros, señal de éxito para el Cartagena

La noticia de que el partido suspendido contra el Sabadell se iba a jugar el miércoles seguro que no fue bien recibida en el vestuario ... del Cartagonova. Una paliza de autobús hasta la localidad catalana a mitad de semana para luego hacer lo mismo hasta Sanlúcar de Barrameda mañana sábado. Alrededor de 2.500 kilómetros entre pecho y espalda en apenas cinco días que se va a meter la expedición del Cartagena para cerrar el mes de septiembre. El autobús albinegro salió el martes con destino la Nova Creu Alta y volvió a Cartagena después del partido. Los jugadores del Efesé volverán a subirse al bus para llegar a Sanlúcar y regresarán el domingo después del partido.

Pero, si sirve de consuelo, la hemeroteca es favorable a los albinegros y la última vez que enlazaron dos desplazamientos de esta magnitud acabaron en victoria. Es verdad que empezaron con mal pie cuando perdieron en Miranda de Ebro y Eibar, pero después triunfaron en Beasain y Andorra, respectivamente. Hay que decir que esa cantidad de kilómetros la repartieron en varios medios de transporte, a diferencia de lo que van a hacer esta semana, pero son unos precedentes a tener en cuenta por la cantidad de la distancia recorrida.

El torneo del KO

A Ortuño, único superviviente de la plantilla que jugó el primer tramo de la temporada pasada, seguramente no se le habrá olvidado los cerca de 3.500 kilómetros que recorrió con el Cartagena para jugar en Miranda de Ebro y en Beasain en menos de una semana. Es verdad que no fue todo en autobús, como ahora, pero la expedición albinegra cogió infinidad de transportes para llegar a sus destinos.

Alfredo Ortuño es el único futbolista de la actual plantilla que tiene esta experiencia con la camiseta del Cartagena

Volaron desde Alicante hasta Madrid e hicieron transbordo para llegar hasta Bilbao. Ya en el norte se subieron al bus para llegar hasta Anduva, donde cayeron contra el Mirandés. Con el mal cuerpo regresaron a casa en autobús para regresar al norte de España tres días después. Esta vez fueron en tren hasta Vitoria, ida y vuelta a Beasain en autocar y de vuelta en tren hasta el Cartagonova. Ahora sí que volvieron con una victoria bajo el brazo.

En esta ocasión tendrán una semana para preparar el siguiente partido; las otras veces tuvieron dos y cuatro días

La Copa del Rey les volvió a hacer un regalo especial mandándoles a Andorra después de jugar contra el Eibar en Ipurúa. Además, hubo menos días de descanso entre los partidos. Por ello, la logística albinegra decidió que la plantilla iría directa hasta Andorra después del partido, porque bajar hasta Cartagena era innecesario, a la par que imposible para preparar un partido en condiciones. Esa acertada decisión trajo consigo el pase a la siguiente ronda de la Copa y disminuyó la distancia a recorrer. Así que esta vez volaron de nuevo al País Vasco y luego todo lo demás en autobús, tanto el traslado del aeropuerto a Eibar como la llegada a Andorra y la vuelta a casa. De esta manera, completaron un viaje de más de 2.000 kilómetros.

Ahora, la buena noticia es que tendrán una semana para preparar el encuentro contra el Tarazona, porque el año pasado solo tuvieron dos y cuatro días, respectivamente, entre medias de sus siguientes compromisos.