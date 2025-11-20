Rafa Núñez revive una etapa para olvidar

La manifestación para exigir la marcha de Paco Belmonte, Fernando Carreño y Felipe Moreno acapara los titulares del partido de este domingo (Cartagonova, 18. ... 15 horas) contra el Eldense. Pero la visita del conjunto azulgrana también sirve para que el Efesé se reecuentre con un viejo conocido: Rafael Núñez. El extremo dominicano de 23 años regresará a la que fue su casa durante solo unos meses, tiempo en que vivió quizá uno de los peores momentos de su corta carrera deportiva.

A pocos días de que Núñez regrese a Cartagena, círculos de su entorno más cercano relatan a LA VERDAD cómo fue para él esa corta pero intensa etapa como futbolista del Efesé. El dominicano llegó en el mercado de invierno al equipo de Guillermo Fernández Romo, que tenía pie y medio en Primera RFEF y en un esfuerzo por evitar lo inevitable revolucionó la plantilla con el anuncio de varios fichajes, la mayoría cedidos y con escasa o nula experiencia en el fútbol profesional. En el caso de Núñez lo hizo a préstamo del Elche. La comisión deportiva del Efesé necesitaba reforzar sus extremos, asumió el 100% de su salario hasta el 30 de junio y le garantizó jugar muchos minutos con Romo para coger experiencia en la categoría.

LA CIFRA 14 partidos jugó con el Cartagena Rafa Núñez en media temporada, solo 6 de ellos como titular y uno de principio a fin. Aportó un gol en la derrota en casa contra el Granada y nunca terminó de rendir al nivel esperado, en la línea del resto del equipo.

Sin embargo, en esos cuatro meses como albinegro, desde el 3 de febrero hasta 1 de junio, fecha en que se disputó la última jornada de la temporada 2024/25, prácticamente nada de eso se cumplió para Núñez. Aquella plantilla confirmó los peores pronósticos, descendió de forma ridícula a Primera RFEF como uno de los peores colistas del siglo XXI y para colmo el sindicato de futbolistas (AFE) tuvo que intervenir al detectar impagos en el vestuario.

Su agencia, molesta

Uno de los jugadores que tramitó la denuncia al organismo presidido por David Aganzo fue Núñez. Para el dominicano en concreto, de acuerdo a fuentes cercanas, aquello fue una pesadilla: durante su estancia en el Efesé solo cobró, «y tarde», la primera nómina. Y el resto de los meses tiró de «ahorros» para pagar el alquiler, la comida y la gasolina hasta La Manga Club. «A veces lo llevaban en coche y trató de gastar lo menos posible. Tiraba de ahorros». Con su agencia de representación, Wasserman, se apalabró un dinero que nunca llegó. Y por ello, tampoco jugadores que fueron sondeados como el central Iker Córdoba.

Al extremo, sostienen, lo llegaron a convencer en alguna ocasión para que renunciara a ir convocado con la selección absoluta de la República Dominicana y contribuir así a la improbable causa de la salvación en Segunda División. Un sacrificio que luego, igualmente, no se vio traducido con la titularidad ni con una alta participación en el campo. Al entrenador Guillermo Fernández Romo no le encajaba y lo puso a jugar 14 veces, 6 de ellas como titular e incluso en algún momento concreto como lateral diestro.

El Efesé asumía íntegro el salario del extremo cedido por el Elche, que acabó por denunciar impagos al sindicato AFE

Núñez tampoco estuvo a la altura de las circunstancias y no ofreció un buen nivel en los 613 minutos que disputó como albinegro; los últimos, 23 en la penúltima jornada de la competición contra el Sporting de Gijón. Tras el cierre del curso, el dominicano abandonó el piso del casco histórico, se marchó con la selección y nunca más regresó.

El extremo tiene contrato con el Elche hasta el 30 de junio de 2027 y este verano volvió a ser cedido, esta vez a Primera RFEF, al Eldense. Con el equipo del Pepico Amat revivirá este domingo una de sus peores etapas deportivas, si bien tampoco termina de hacerse un hueco en las alineaciones del club: ha jugado nueve veces, solo dos de inicio.