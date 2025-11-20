La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El dominicano Rafael Núñez lamenta una ocasión durante un partido con el Cartagena. Antonio Gil/ AGM

Rafa Núñez revive una etapa para olvidar

El exalbinegro, que vuelve este domingo con el Eldense, solo cobró un mes durante su estancia en el club: «Lo llevaban en coche y tiraba de ahorros»

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:08

Comenta

La manifestación para exigir la marcha de Paco Belmonte, Fernando Carreño y Felipe Moreno acapara los titulares del partido de este domingo (Cartagonova, 18. ... 15 horas) contra el Eldense. Pero la visita del conjunto azulgrana también sirve para que el Efesé se reecuentre con un viejo conocido: Rafael Núñez. El extremo dominicano de 23 años regresará a la que fue su casa durante solo unos meses, tiempo en que vivió quizá uno de los peores momentos de su corta carrera deportiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SMS propone más de 1.300 plazas para la nueva oferta pública de empleo de 2025
  2. 2

    Telefónica desmantela su sede del centro de Murcia tras su venta a un inversor
  3. 3

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  4. 4

    Cerdán sale de la cárcel tras 142 días: «Hay muchas mentiras y manipulaciones»
  5. 5

    Los veterinarios piden confinar las gallinas de las granjas familiares por la gripe aviar
  6. 6

    Solo una empresa de hostelería se ofrece a tomar las riendas del bar del cerro del Molinete
  7. 7 Unos ladrones asaltan la iglesia de Los Urrutias y roban el sagrario
  8. 8 El juzgado rechaza suspender cautelarmente el veto a los rezos islámicos en Jumilla
  9. 9 Intervienen cerca de 900 plantas de marihuana en una nave industrial y dos viviendas de Cartagena
  10. 10

    Comienzan las obras del primer parque inclusivo del casco histórico de Cartagena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Rafa Núñez revive una etapa para olvidar

Rafa Núñez revive una etapa para olvidar