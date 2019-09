Quim Araujo: «Me atrevo a hacer cosas porque tengo confianza»

El mediapunta barcelonés Quim Araujo, de 31 años, está siendo uno de los protagonistas de este inicio de temporada del Cartagena. Gol en Don Benito, tiro al palo contra el Sevilla Atlético y asistencia de lujo frente al Sanluqueño es su secuencia de aportaciones de impacto al equipo en las tres últimas jornadas. «Me atrevo a hacer cosas porque tengo confianza. Me estoy soltando después de dos años en los que no tuve esa continuidad y esas sensaciones que todo futbolista necesita para dar lo mejor de sí mismo», explicó ayer Araujo, ex de Córdoba y Albacete, en la sala de prensa del Cartagonova.

No obstante, el '7' albinegro tiene mucho que ofrecer y su rendimiento puede ser más alto en las próximas semanas. «Pienso que siempre se puede mejorar. Yo puedo dar más y físicamente puedo mejorar. Aún nos podemos conocer mejor todos los compañeros y estoy convencido de que todos iremos dando más de lo que estamos dando hasta ahora», aseguró.

Esperaba tener algún punto más en la clasificación tras el primer mes de Liga. «Como todos, yo me imaginaba haber sumado más puntos en casa a estas alturas. Todos sabemos que para estar arriba hay que ser regular en tu estadio. Pero las sensaciones que me deja el equipo son buenas y ya digo que todavía estamos en pleno proceso de adaptación. Estamos aún en la fase de cuadrar piezas», dijo.

Sobre el partido de este domingo ante el Cádiz B (Cartagonova, 19.00 horas) indicó que «ellos tienen talento y habrá que estar atentos para no dejarles libertad. Tenemos que ser protagonistas».