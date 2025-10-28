El Puente Genil, el equipo de los Cejudo que busca otra gesta Todo queda en casa. El rival de mañana del Efesé lo creó el padre del ex de Betis y Osasuna para que su hijo, ahora entrenador, pudiera jugar

La Copa del Rey que hoy arranca siempre es una competición especial para todos los equipos que viven lejos de la burbuja de la máxima élite del fútbol español. Los clubes de categoría territorial y de Tercera o Segunda RFEF viven la primera ronda de este campeonato con emoción extra porque tienen asegurada la visita de un rival de superior categoría. En el caso del Salerm Puente Genil, que mañana recibirá en su humilde estadio Manuel Polinario, inaugurado en el 2007, con capacidad para 1.050 personas y de dimensiones reducidas (101x62 centímetros), al Cartagena de Javi Rey.

El equipo de Puente Genil (Córdoba) está encuadrado en el grupo IV de Segunda RFEF, el mismo donde compiten los equipos de la Región como el Lorca, la Minera o el Águilas, siendo esta su primera campaña en una categoría nacional 70 años después del histórico ascenso a Segunda División, donde solo militó una campaña. La pasada temporada fue el campeón del grupo X de Tercera RFEF con 71 puntos y tan solo tres partidos perdidos en toda el curso liguero, todos ellos en casa.

Eso hizo que el sueño de jugar en categoría nacional en este curso se ampliase a poder competir en el Torneo del 'ko' por primera vez también. Su situación se puede comparar a la de la Deportiva Minera, del curso pasado, pero con las diferencias de la calidad de la plantilla y el rival al que se enfrentó en la primera ronda. Los del Llano del Beal tuvieron la suerte de enfrentarse a un Tudelano de la misma categoría, pero con el hándicap de hacerlo en Tudela. Sin embargo, el Puente Genil juega en casa, aunque en este caso con el aliciente de recibir a un equipo de Primera RFEF.

El equipo cordobés solo ha perdido un partido en este curso y ocupa la zona media de la tabla en el grupo 4 de 2ª RFEF

El arranque de temporada del equipo pontanense ha sido positivo a pesar de estar a tres puntos de distancia del descenso con 10 en su casillero. Comenzaron con victoria ante el Xerez CD (2-1) y el Recreativo de Huelva (1-2) y prolongaron la racha con dos empates consecutivos ante el Atlético Malagueño (0-0) y La Unión (0-0). Tras caer en La Constitución ante el Yeclano (1-0), en su última jornada logró empatar ante el Real Jaén (1-1). El pasado fin de semana no jugó en Liga por ser el protagonista del partido aplazado ante el Lorca Deportiva por la resiembra del césped del Artés Carrasco, Por lo tanto, llevan unos días más de descanso en comparación con el equipo de Javi Rey, al que le tocó jugar en Marbella. El partido de mañana será uno de los más importantes de la historia reciente pontanense teniendo en cuenta las décadas que han vivido en las categorías más bajas del fútbol español.

Algo más que un entrenador

La plantilla del equipo cordobés no cuenta con ningún jugador que pueda presumir de experiencia en el fútbol profesional o en categorías más altas, como sí se puede ver en otros equipos de la misma categoría. A destacar, se puede subrayar el nombre del extremo izquierdo mejicano Alan Araiza, que en España solo ha pisado la Tercera División y la Segunda B en seis partidos. Sin embargo, en la temporada 2021/22 disputó la Conference League con el Lincoln Red Impacts de la máxima categoría de Gibraltar. El otro jugador a destacar es Lalo Hernández, el centrocampista murciano de 25 años está viviendo su quinta temporada consecutiva en Segunda RFEF desde que abandonó el filial del Cartagena en 2021. Lalo ha sido titular en dos de los seis partidos en los que ha ido convocado, en un centro del campo donde el colombiano Carlos Ramírez es fijo. Por último, en la defensa la veteranía la pone Marcos Pérez que, a sus 36 años, cuenta con pasado en Segunda B en conjuntos como el extinto Lorca FC, el Lucena o el filial de Osasuna, con quien debutó en un partido en Primera ante el Real Madrid en 2011.

Quien tiene bagaje en la máxima categoría es el entrenador Álvaro Cejudo. A sus 41 años, el exmediapunta nacido en Puente Genil y conocido por defender los colores de Osasuna, Las Palmas o el Real Betis, junto a Rubén Castro, cumple su tercera temporada en los banquillos tras colgar las botas en 2021 en las filas del Racing de Santander. Sin embargo, hasta 2023 no debutó como entrenador en las filas del juvenil del Arucas en el grupo canario de División de Honor. Con un balance de 9 victorias, 11 empates y 11 derrotas, Cejudo se embarcó en el proyecto del Puente Genil en la pasada temporada consiguiendo números inversos a los de su etapa en el Arucas.

Logró hacer historia en Puente Genil, logrando que el equipo fuese campeón de grupo en Tercera Federación y ascender, así, de manera directa a Segunda RFEF. De esta forma, Cejudo y su equipo ya se prepara para recibir en el Manuel Polinario a un Cartagena que, por culpa del FVS, no sabe lo que es marcar ni ganar lejos de casa. Los cordobeses quieren que esto siga siendo así y hacer historia en su estreno en la competición copera. Pasar de ronda sería un auténtico sueño para un club que esconde una historia muy especial.

Resulta que este equipo significa mucho más que un simple trabajo como entrenador para Álvaro Cejudo. Y es que este Puente Genil fue creado por su padre, Paco Cejudo, para que el propio Álvaro y sus amigos pudiesen competir cada fin de semana y poder seguir formándose. Hasta aquí la cuota de romanticismo estaría ampliamente cubierta. Uno de los jugadores más exitosos del equipo que vuelve para coger los mandos del plantel. Pero el caso es que se le puede dar una vuelta más, porque Álvaro ha decidido que su segundo entrenador sea su padre, y que ambos estén a las órdenes del banquillo rojillo. Y juntos están haciendo historia.

Vuelta a los origenes

«Este es el equipo que fundó mi padre hace 35 años. Cuando yo era pequeñito. Aquí en ese momento no había equipo, había desaparecido. Y claro, ya empezábamos a jugar, mis amigos y yo, y nos faltaba el poder competir los fines de semana, más allá de lo que era el colegio y jugar entre nosotros en la calle. Y bueno, mi padre fue uno de los que creó el club. Empezó a funcionar bastante bien y a día de hoy hay 20 o 21 equipos y con una estructura muy buena. La gestión es un espectáculo. Yo trabajo prácticamente como si fuéramos profesionales y creo que el mejor sitio para desarrollarme y para seguir aprendiendo es aquí», contaba Álvaro Cejudo en una entrevista con 'Relevo' en diciembre del año pasado.

¿Y cómo es tener a tu padre de segundo entrenador? «Cada uno tiene su punto de vista de intentar sacar el máximo rendimiento al equipo y unas veces puede ser que yo tenga la razón o la idea adecuada y otras veces él. Se trata de crecer y sacar el máximo partido. Cuando empiezo a hablar con el club para venirme, lógicamente, durante mucho tiempo siempre había hablado con mi padre de esto, de que cuando me retirara y fuera entrenador sabía que él era la persona, a priori, que me podía también ayudar en la formación. Por suerte, se ha podido unir al proyecto. De ahí empezamos a trabajar y a día de hoy pues muy bien, que también es verdad que pudiera haber ido mal y estaríamos cada uno por otro lado», contestó Álvaro Cejudo.

