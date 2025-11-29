La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nacho Martínez realiza un pase en el partido contra el Betis Deportivo. LOF

El privilegio de tener a Nacho para el balón parado da la victoria al Cartagena

El lateral provocó el gol de Luismi, en un partido trabado del Cartagena, en el que Lucho tuvo que lidiar con los continuos tiros lejanos del Betis B

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:38

Comenta

  1. 1

    Larrea empieza un partido en el banquillo por primera vez en toda la liga y Rey apuesta por la dupla De Blasis-Alcañiz

Ya solo queda Imanol Baz con el privilegio de decir que es el único jugador de la plantilla que siempre que ha jugado en liga ... ha sido como titular. Hasta ayer, esa estadística la compartía con Pablo Larrea. El madrileño se ha sentado en el banquillo por primera vez contra el Betis Deportivo, dejando paso a su tocayo De Blasis. El argentino se emparejó con Alcañiz en el doble pívote y no fueron capaces de dirigir el juego de su equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  2. 2 Richard Gere enamora a La Arrixaca: «Si mi país tuviera otro presidente, podríamos aprender mucho de la sanidad de España»
  3. 3

    El comandante del S-81 tras su primera misión OTAN: «Hemos hecho cosas con este submarino que no me esperaba»
  4. 4

    El incendio en el Santa Lucía evidencia el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los hospitales de la Región de Murcia
  5. 5 Richard Gere, una estrella para proyectar la Navidad de Murcia al cielo
  6. 6 Bolaños se lleva en Murcia un duro rapapolvo de los jueces
  7. 7

    Las pensiones subirán un 2,7% en enero, unos 35 euros más al mes de media
  8. 8 Siete detenidos por cultivar 1.250 plantas de marihuana en dos viviendas de Murcia
  9. 9

    La cuarta subida del euríbor ya amenaza el ahorro en las hipotecas variables con revisión anual
  10. 10 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 28 de noviembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El privilegio de tener a Nacho para el balón parado da la victoria al Cartagena

El privilegio de tener a Nacho para el balón parado da la victoria al Cartagena