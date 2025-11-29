El privilegio de tener a Nacho para el balón parado da la victoria al Cartagena

Ya solo queda Imanol Baz con el privilegio de decir que es el único jugador de la plantilla que siempre que ha jugado en liga ... ha sido como titular. Hasta ayer, esa estadística la compartía con Pablo Larrea. El madrileño se ha sentado en el banquillo por primera vez contra el Betis Deportivo, dejando paso a su tocayo De Blasis. El argentino se emparejó con Alcañiz en el doble pívote y no fueron capaces de dirigir el juego de su equipo.

Cartagena y Betis estuvieron muy intranquilos en la primera mitad, con muchos tramos acelerados y sin tener un criterio claro para jugar. Fruto de ese desorden se pudieron ver muchos acercamientos al área.

2 El murciano Antonio Toral se marcha lesionado de la rodilla y llorando en el minuto 10

El paso del murciano Antonio Toral por el Betis Deportivo no estaba siendo nada fructífero. El extremo tuvo una salida complicada del Real Murcia, club de formación del que quería salir a toda costa. Los verdiblancos pusieron 280.000 euros sobre la mesa y acabó firmando al futbolista de Pliego. Después de un inicio de temporada donde tuvo la confianza de Javi Medina para partir desde el equipo titular, se convirtió en un habitual del banquillo y contra el Cartagena volvía a un once después de un mes y medio.

Toral empezó con ganas de demostrar a su míster que no se había equivocado. Un centro envenenado suyo hizo trabajar a Lucho hasta que en el minuto 10 se iba al suelo con ostensibles gestos de dolor. Las imágenes mostraban que la rodilla se le había quedado pillada. El murciano se marchó del césped sin apoyar y ayudado por dos miembros del cuerpo técnico verdiblanco. En las próximas horas se sabrá el alcance de una lesión que pinta fea.

3 El árbitro le hizo un favor al Efesé omitiendo un posible penalti cometido por De Blasis

De Blasis, en su partido 500 como profesional, se salvó de que le pitaran un penalti. El Chiquito se pasó de largo y le pegó un plantillazo, sin maldad y sin agresividad, en la tibia a Destiny. También le dio al balón. El colegiado acudió al monitor del FVS y, tras unos minutos de revisión, dictaminó que no había nada. Daniel Miranda miró primero una posible mano de Yoan Koré, pero la imagen no dejaba claro si había sido brazo o pecho, así que pasó a revisar la acción dentro del área. De Blasis dio a la pelota y tamboén al ariete verdiblanco y en el fútbol moderno esto muchas veces vale para pitar penalti. Pero al final, y felizmente para el Efesé, el árbitro dijo que no había nada.

4 La zurda de oro de Nacho Martínez desatascó y Luismi empujó para atrapar los tres puntos

Si el Cartagena tiene dos jugadores diferenciales, son Kevin y Nacho. Los dueños del flanco izquierdo del esquema albinegro que, aunque no esté siendo su partido, son capaces de cambiarlo en un abrir y cerrar de ojo. El burgalés encaró y se llevó un pisotón de Mawuli en el borde del área. El esférico lo agarró Nacho. El capitán es un especialista a balón parado y cuando el juego no te está favoreciendo, los córners y las faltas pueden ayudarte a conseguir el triunfo. Tener un efectivo como Nacho es un valor seguro.

Así fue en la ciudad deportiva Luis del Sol. El madrileño le pegó con rosca por fuera de la barrera, pero Manu González, que no colocó bien la barrera, escupió el balón sobre la línea. Iba a ser un golazo. Pero que Luismi fuese el más listo y empujase el rechace al fondo de la red vale igual. Un gol que vale tres puntos.

5 Lucho tuvo mucho trabajo porque el Betis basó su ataque en bombardearlo desde fuera del área

8 tiros a puerta de los verdiblancos y 0 goles. Los disparos fueron más de cantidad que de calidad, pero todos cayeron en las manos de Lucho García, que sostuvo a su equipo dejando imbatida su portería. Los de Medina decidieron que la mejor forma era pegarle desde lejos y así lo estuvieron intentando hasta el final. Sorroche fue el que más cerca se quedó con un chut desviado que el colombiano sacó con una vistosa palomita.