Fútbol | Segunda B A por el póker a domicilio Jurado, a la izquierda, charla ayer con Carrillo, en la salida del equipo del hotel Posadas de España hacia Marbella. / antonio gil / agm Los de Munúa, con elposible debut de Jurado, enlazan ya cuatro triunfos seguidos y se enfrentan a un rival que aún no conoce la derrota El Cartagena, colíder, busca en Marbella seguir con su pleno de victorias fuera de casa RUBÉN SERRANO Cartagena Domingo, 13 octubre 2019, 08:38

El Cartagena puede matar este domingo por la tarde dos pájaros de un tiro en Marbella: encadenar la quinta victoria consecutiva en la Liga y, a su vez, continuar con el pleno de triunfos lejos del Cartagonova. No lo ha conseguido nadie. De momento van tres (Don Benito, Sanlúcar de Barrameda y La Línea) y a partir de las seis de la tarde, en el municipal de Marbella, puede llegar el póker. El cuadro local no ha perdido aún en las siete jornadas disputadas hasta la fecha. Un hueso duro, sin duda, antes de afrontar el complicado tramo de competición que asoma en el horizonte: Córdoba, Recreativo y San Fernando.

Desde luego, ganar en Marbella no será coser y cantar. Tierra del 'boom' del ladrillo con Jesús Gil, el club de fútbol ha levantado su particular muro: invicto hasta el momento, comparte la categoría de máximo goleador del grupo IV con el San Fernando, gracias a sus 11 dianas, frente a las 7 del Efesé. Buena parte de culpa de esa trayectoria la tiene David García Cubillo, exfutbolista con pasado en el Atlético de Madrid y que en diciembre del año pasado acudió al rescate del Marbella: estaba en puestos de promoción de descenso, tomó el testigo de Padilla y salvó el curso, envuelto por la salida del ruso Grinberg, para ganarse un puesto en el banquillo hasta 2020 tras una genial segunda vuelta.

Faurlín, muy cómodo

La entidad vivió fuegos artificiales con Estévez, cuando le peleó el liderato al Cartagena de Monteagudo. Ahora, calmado el palco, la nueva gestora 'Best Of You' va a por todas y se fija el ascenso como objetivo. Para ello ha mantenido a importantes piezas de la temporada pasada, como el portero Wilfred, el defensa Marcos Ruiz, Lolo Pavón, el capitán Añón (abanderado que vivió el ascenso del Marbella a Segunda B hace un lustro) y Faurlín. Este último es sobradamente conocido por su contrastado currículum. El argentino, de 33 años, tiene muy buena relación con lo directivos, está cómodo en la ciudad y este verano tenía claro que no quería salir del club. Pasó por el fútbol inglés (Queens Park Rangers), el italiano (Palermo) y el español (Getafe y Mallorca) antes de llegar a la Costa del Sol en el verano de 2018.

«Podemos estar con el Cartagena peleando por lo máximo. Va a ser una buena prueba para ver nuestro nivel y hasta dónde podemos llegar», destacó contundente Cubillo, en la previa del partido. Son bajas seguras el mediocentro colombiano Juergen y el lateral madrileño Saúl González. El Cartagena, por su parte, modificó ayer su día para hacer el viaje más cómodo: salió de la ciudad a las nueve de la mañana y entrenó por la tarde en las instalaciones de Marbella Football Center. No hubo sorpresas en la convocatoria, con las esperadas bajas de Etxeberria, Santi Jara, Lucas de Vega, Carrasquilla y Manu Viana.

Lo más normal es que Munúa haga debutar en el centro del campo a José Ángel Jurado, en perfectas condiciones. Y está por ver si da continuidad a Jovanovic en la delantera o saca de inicio a Pablo Caballero. El argentino está «muchísimo mejor» de sus molestias en el tobillo, pero el uruguayo ni desmintió ni descartó que esté apto para aguantar los 90 minutos sobre el terreno de juego. No habrá autobús de las peñas pero sí aficionados que se desplazarán por su cuenta. Manuel Breis y Sívori lo harán en vehículo propio. El club activó ayer para los abonados la venta 'online' de las entradas para el partido benéfico contra el Barcelona del 13 de noviembre. El plazo acaba el 18 de octubre.