El plan de Arribas: austeridad, recortes, evitar el concurso y potenciar la cantera

Alejandro Arribas sigue a la espera de una llamada. A estas alturas ya le da igual si es Felipe Moreno, Fernando Carreño o Paco Belmonte ... quien marca su número, pero lo que quiere es que esta situación «se desbloquee» de una vez, «vayamos al notario», se cierre la operación de compraventa del FC Cartagena y «podamos entrar al club a desarrollar el proyecto que tenemos en mente», dijo el exfutbolista madrileño a LA VERDAD.

Arribas lleva unos días de auténtica locura, entre las gestiones de su, de momento, fallido acceso al control total del Efesé y las idas y venidas con su esposa, Nuria Aganzo, al hospital. Está embarazada de 38 semanas y el nacimiento del segundo hijo de la pareja es inminente. No descarta que esto ocurra antes de que pueda convertirse en el nuevo propietario del Efesé.

No se separa del teléfono, pero la llamada que está esperando nunca llega y él sigue resignado. Entiende que más no se puede hacer, recuerda que puso «un dinero fundamental» para que el club evitara el descenso por impagos a Segunda Federación el pasado verano y ahora no contempla volver a negociar con Moreno y Belmonte. Cree que «ya no estamos en el momento de negociar, sino en el de firmar».

Cláusulas inaceptables

Arribas asegura que el pasado jueves se dieron la mano con Belmonte y que, tras el visto bueno de Moreno, salieron a rueda de prensa «a dar la cara» y «empezar una nueva etapa». Y añade que «no imaginó» que «nos devolvieran un contrato completamente modificado y con cláusulas que de ninguna manera podíamos aceptar. Ni vamos a aceptar», adelantó a este periódico.

LO URGENTE Hacienda y Seguridad Social La deuda con las administraciones suma ya 800.000 euros y para evitar los embargos hay que afrontarla en las próximas semanas.

Negociar con proveedores Hay que empezar a pagar lo que se adeuda a «decenas» de empresas y representantes, con los que hay que contactar y acordar un calendario de pagos. El fantasma del concurso de acreedores es una amenaza real.

Inyección económica Cortadone SL, la sociedad de Alejandro Arribas, tiene que meter dinero en el club para que la plantilla, cuerpo técnico y empleados puedan cobrar sus nóminas de aquí a junio de 2026.

Mientras llega esa llamada y se cierra de una vez por todas el acuerdo, el equipo de Arribas no está parado. Víctor Alonso dimitió el lunes como director general, ya que se quedó completamente solo en el club y podía dar la sensación de que estaba trabajando para Felipe Moreno y Duino Inversiones. Y eso es lo último que Alonso quería hacer. No obstante, sigue atendiendo a algunos proveedores a los que el club debe dinero y habían encontrado en él a un interlocutor que, por lo menos, les cogía el teléfono y les daba esperanzas de cobro.

También está adelantando trabajo el madrileño Javi Hernández, quien será el nuevo director deportivo cuando Arribas desembarque en el Cartagena. Junto a su mano derecha, el exfutbolista argentino Jerónimo Barrales, están viendo cuatro partidos cada fin de semana en Madrid y alrededores y se mantienen en contacto permanente con Paco Egea, director de la cantera albinegra. Hernández y Barrales apenas tendrán que actuar en un primer equipo que está perfectamente controlado por Javi Rey y su cuerpo técnico. Pero sí hay mucho por hacer en las bases del club. Se quieren potenciar y es uno de los objetivos a corto plazo que se marca la nueva dirección deportiva que viene con Arribas.

Poco gasto

En cualquier caso, los planes más urgentes de Cortadone SL, la mercantil de Alejandro Arribas que pretende quedarse con la gestión del club, se centran en el apartado económico. Habrá recortes, desaparecerán los sueldos elevados y se impondrá una política de austeridad. La deuda con las administraciones suma ya 800.000 euros y para evitar los embargos hay que pagarla en las próximas semanas. Esa será la prioridad absoluta de Arribas en cuanto entre en el Efesé, si es que finalmente Felipe Moreno se lo permite.

Además, hay que empezar a pagar a empresas y representantes a los que se debe dinero desde hace muchos meses. Hay que contactar con ellos y acordar un calendario de pagos. Si no se hace, el concurso de acreedores es una amenaza real. Y Arribas quiere evitar por todos los medios que eso ocurra y el club sea intervenido judicialmente. Si entra en escena un administrador concursal, el margen de maniobra de la nueva propiedad será escaso.

Un club paralizado con la eliminatoria de Copa y el derbi ante el Real Murcia a la vuelta de la esquina

La urgencia de Alejandro Arribas por entrar en el club está más que fundamentada. Primero, porque él iba a comprar un club madrileño y cambió de idea cuando fue Felipe Moreno quien buscó a su padre y le pidió que se quedara con el Cartagena. Segundo, porque ya ha puesto 1,8 millones de euros en la entidad albinegra y está dispuesto a invertir otros 1,3 en cuanto se firme la compraventa en una notaría. Y tercero, porque el club está completamente descabeza tras la marcha de Belmonte y Breis y esta parálisis acabará afectando al día a día del equipo.

Y a todo esto se suma una cuarta variable que todos tienen en la cabeza: la eliminatoria de Copa y el derbi ante el Real Murcia están a la vuelta de la esquina y son citas especiales que hay que preparar con mimo y antelación. Y nadie lo está haciendo porque no queda nadie con capacidad para decidir y ordenar ahí dentro.

El calendario ha sido caprichoso y ha querido que los dos partidos más importantes de la temporada en el estadio Cartagonova se vayan a disputar la misma semana. El de Copa del Rey será el 2 o 3 de diciembre, muy probablemente ante un rival de Segunda División. Y el derbi, el 7 de diciembre.

Ese choque ante el conjunto grana, que lleva seis años sin disputarse, ya ha sido declarado de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia y la idea es mover a abonados de fondo norte alto a otros sitios del estadio para dejar libre toda esa zona para los aficionados del Real Murcia. Habrá invasión grana y hay muchas decisiones por tomar, siendo el precio de las entradas el que más interés despierta entre ambas hinchadas.