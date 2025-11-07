La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Alejandro Arribas, en su comparecencia del pasado jueves en la sala de prensa del estadio Cartagonova. J. M. Rodríguez / AGM

El plan de Arribas: austeridad, recortes, evitar el concurso y potenciar la cantera

El exfutbolista entiende que «ya no estamos en el momento de negociar, sino en el de firmar» y espera que su entrada en el Efesé «se desbloquee»

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:28

Comenta

Alejandro Arribas sigue a la espera de una llamada. A estas alturas ya le da igual si es Felipe Moreno, Fernando Carreño o Paco Belmonte ... quien marca su número, pero lo que quiere es que esta situación «se desbloquee» de una vez, «vayamos al notario», se cierre la operación de compraventa del FC Cartagena y «podamos entrar al club a desarrollar el proyecto que tenemos en mente», dijo el exfutbolista madrileño a LA VERDAD.

