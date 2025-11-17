Piden a Arroyo que 30 abonados del Cartagena vayan al palco el domingo

La Federación de Peñas del Cartagena (Fpfcct) ha puesto la pelota en el tejado de la alcaldesa, Noelia Arroyo, para que tome cartas en el ... asunto y ponga soluciones a la parálisis institucional del Efesé. El colectivo presidido por Eduardo Noguera no solo buscará la implicación de los políticos en el Pleno del día 27, sino que ha pedido formalmente a la regidora una reunión y que ella misma a su criterio designe a treinta abonados que «representen» al club este domingo (Cartagonova, 18.15 horas) en el palco durante el choque ante el Eldense.

La Fpfcct entiende que ha llegado el momento de ponerse firmes. El club lleva meses sin ser representado en el palco por sus directivos y desde el viernes 31 de octubre directamente en un limbo, porque Belmonte, Breis y Sívori se despidieron del equipo pero a la misma vez no se ha dado luz verde a la entrada de la propiedad capitaneada por Alejandro Arribas. El resultado es un inusual vacío de poder que se suma al de un previsible colapso económico de la SAD si no se inyecta dinero de manera urgente.

La Fpfcct anuncia otra protesta el domingo a las 16.30 horas desde la Plaza de España hasta la explanada del estadio

El colectivo ha puesto el 1 de diciembre como fecha límite para que todo se solucione. De lo contrario, moverá cielo y tierra y agotará todas las vías legales para que Duino Inversiones o bien desaparezca del mapa o desarrolle su responsabilidad bajo unos mínimos de normalidad. Hasta entonces, la Fpfcct ha solicitado una reunión con Arroyo, ha emplazado a la alcaldesa a que designe a treinta abonados para acudir al palco y, además, ha garantizado su asistencia al Pleno del día 27 para buscar el apoyo de los partidos políticos.

Exigen que «desaparezca» ya Duino y que sus responsables salgan a la luz porque «han mentido y degradado a la afición»

Además, el colectivo ha programado para este domingo a las 16.30 horas una nueva manifestación que partirá desde la Plaza de España hasta la explanada del estadio Cartagonova. La Fpfcct exigió asimismo que Duino Inversiones «desaparezca de la vida del Efesé» y que esta sociedad identifique a todos sus responsables «que tanto han mentido y han degradado a la afición cartagenera».