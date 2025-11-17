La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arroyo, con gafas de sol en el palco, junto a Belmonte, en 2024. J. M. R.

Piden a Arroyo que 30 abonados del Cartagena vayan al palco el domingo

Las peñas solicitan a la alcaldesa que designe a «una representación», se manifestarán antes del partido y dan 13 días de plazo para solucionar la compraventa

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:31

Comenta

La Federación de Peñas del Cartagena (Fpfcct) ha puesto la pelota en el tejado de la alcaldesa, Noelia Arroyo, para que tome cartas en el ... asunto y ponga soluciones a la parálisis institucional del Efesé. El colectivo presidido por Eduardo Noguera no solo buscará la implicación de los políticos en el Pleno del día 27, sino que ha pedido formalmente a la regidora una reunión y que ella misma a su criterio designe a treinta abonados que «representen» al club este domingo (Cartagonova, 18.15 horas) en el palco durante el choque ante el Eldense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una octogenaria 4 días después de ser herida en un atraco en Murcia
  2. 2 El rabo de gato trae una «emergencia ecológica» a la Región de Murcia y reduce la seguridad vial
  3. 3 Tiroteo en el garito de El Luli en Las Seiscientas de Cartagena: disparos a quemarropa
  4. 4 Aemet avisa de frío invernal en la Región de Murcia y temperaturas bajo cero: «Llega una masa de aire ártico»
  5. 5 Descubren en el Mar Menor una nueva fuente de mercurio «hasta ahora ignorada»
  6. 6

    Las cuentas pendientes del franquismo en la Región de Murcia
  7. 7

    La defensa del acusado del atropello a Valverde denuncia vulneración de derechos
  8. 8

    El programa de mamografías de la Región de Murcia funciona: su capacidad para detectar lesiones es «excelente»
  9. 9 El submarino S-82 ya surca las aguas del puerto de Cartagena
  10. 10

    Los jefes de servicio de La Arrixaca rechazan «más parches» y reclaman «un nuevo hospital»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Piden a Arroyo que 30 abonados del Cartagena vayan al palco el domingo

Piden a Arroyo que 30 abonados del Cartagena vayan al palco el domingo