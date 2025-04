Pencho Angosto y Giménez Gallo, los azotes de Paco Belmonte

«El Cartagena no es un club a la deriva, no es un muñeco en manos de las opiniones en las redes sociales ni de ... artículos de prensa. Ni tan siquiera, de pseudoopiniones de políticos en busca de un protagonismo perdido a un ritmo atroz». Con esa frase lapidaria, una de las muchas pronunciadas el pasado 4 de febrero en su última comparecencia, Paco Belmonte, presidente del club albinegro, sacaba el hacha de guerra y sumaba a su larga lista de enemigos a Jesús Giménez Gallo, portavoz de la formación localista Movimiento Ciudadano (MC), la segunda más votada en las últimas elecciones municipales de 2023. Obtuvo 23.947 sufragios, sacó ocho concejales y es el primer partido de la oposición en el Ayuntamiento de Cartagena. Solo el PP (31.972 votos y diez ediles) superó a la lista cartagenerista de MC.

Giménez Gallo, aficionado al fútbol y abonado del Efesé desde antes de su entrada en política, tuvo momentos de buena sintonía con Belmonte, a pesar de la excelente relación personal entre el presidente del Cartagena y la alcaldesa, Noelia Arroyo, gran rival en política de Giménez Gallo. Todo iba bien y eso no importó. Todos supieron diferenciar lo que era fútbol y lo que era política y el portavoz de MC siempre respaldó en público y en privado la gestión de Belmonte.

Todo eso, sin embargo, saltó por los aires hace meses. La incorporación a MC de Pencho Angosto, histórico líder de las peñas albinegras, fue el principio del fin de esa relación. Es cierto que Angosto no es concejal y su cometido en el partido se circunscribe a sus tareas como representante de MC en la Junta Vecinal de Los Dolores. Pero una cosa es la teoría y otra muy distinta, la práctica. Porque Angosto lleva meses liderando la oposición a Belmonte, a pesar de que en marzo de 2024 abandonó su puesto de vicepresidente en la federación de peñas. Eso ha dado lo mismo, puesto que la gran mayoría de la masa social albinegra sigue viéndolo como una persona de referencia dentro de la afición cartagenerista.

«El club no es un muñeco en manos de opiniones de políticos en busca de un protagonismo perdido a un ritmo atroz», dijo Belmonte sobre Gallo

Tímidas protestas

Al margen de algunas protestas aisladas en las cada vez más desiertas gradas del Cartagonova, casi siempre protagonizadas por la peña Fondo Norte 1995, son Giménez Gallo y Angosto los que se han convertido en los principales azotes de Belmonte, a quien consideran el principal responsable del descenso y de la insoportable situación social e institucional del club albinegro. Con la directiva de la federación de peñas recién dimitida y las poco concurridas concentraciones en la explanada del Cartagonova aparcadas desde hace mucho tiempo, Angosto y Gallo tiran del 'antiBelmontismo'.

Así, esta semana previa a la confirmación del descalabro deportivo del Efesé, que hoy o mañana bajará matemáticamente a Primera Federación tras cinco temporadas en Segunda, ha estado marcada por la entrada de manera definitiva de la política en el tablero albinegro. Y ya sabemos que cuando la política se abre paso en el fútbol suele ser porque hay problemas, polémica y líos. MC sabe que tiene mucho tirón en las gradas del Cartagonova y, ante el evidente vacío de poder en el colectivo de peñas, no ha dejado pasar la oportunidad para erigirse como la única formación que alza la voz ante la mala gestión de Belmonte en los dos últimos años.

De este modo, MC exigirá en el Pleno del día 24 que el Ayuntamiento de Cartagena suspenda las ayudas públicas al Efesé hasta aclarar, «de manera pública y verificable, la situación económica, jurídica y estructural del club, así como su proyecto de futuro y su viabilidad». La aportación municipal al club supera los 500.000 euros anuales.

Rectificación

La batalla está servida y en el otro lado del ring está la alcaldesa, Noelia Arroyo, quien siempre ha mantenido una estupenda relación con Belmonte y lleva meses haciendo equilibrios para no quedarse en fuera de juego. En los últimos días, posiblemente por esa presión que tiene encima para no fallar a Belmonte y tampoco defraudar a los aficionados que tanto están sufriendo con la situación del equipo, ha sido capaz de decir una cosa y la contraria en una misma semana. El viernes pasado aseguró que el Jimbee es actualmente «el primer equipo de la ciudad, sin miedo a equivocarnos» y el martes, consciente de que sus palabras no gustaron a orillas de Benipila, rectificó y dijo que el primer equipo de la ciudad es el Efesé, rompienzo además una lanza en favor de Belmonte y Breis. «Nos han dado muchas alegrías», afirmó.

El caso es que esto que está pasando en la escena política local en los últimos días tiene un punto folclórico que mantiene a la gente entretenida, pero en realidad no sirve de nada. Lo relevante a estas alturas de la película es qué están haciendo en el Ayuntamiento para garantizar que las aguas vuelvan a su cauce y, sobre todo, que el descenso a Primera Federación no sea el principio del fin. Es el momento de buscar una solución para este monumental lío que han montado entre Felipe Moreno, Paco Belmonte y Andrés López Atenza en el Cartagena. Es ahora o nunca.