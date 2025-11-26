La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Aficionados protestan contra Duino el pasado domingo. Antonio Gil/ AGM

Las Peñas del Cartagena piden que las localidades del derbi y de la copa se paguen con tarjeta

Las peñas no quieren que se utilice dinero en efectivo para que quede constancia de los ingresos contra el Real Murcia y el Valencia

Jesús Fernández

Jesús Fernández

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:27

Comenta

Los días siguen pasando, los duelos más trascendentales del curso están a la vuelta de la esquina y las entradas siguen sin salir a la ... venta. No debería retrasarse mucho más. El Efesé sabe que los ingresos del partido de Copa del Rey contra el Valencia y el derbi contra el Real Murcia son fundamentales para la viabilidad de la SAD, donde la gran cantidad de dinero se puede utilizar para empezar a tapar alguno de los numerosos agujeros económicos que tienen.

