Las Peñas del Cartagena piden que las localidades del derbi y de la copa se paguen con tarjeta

Los días siguen pasando, los duelos más trascendentales del curso están a la vuelta de la esquina y las entradas siguen sin salir a la ... venta. No debería retrasarse mucho más. El Efesé sabe que los ingresos del partido de Copa del Rey contra el Valencia y el derbi contra el Real Murcia son fundamentales para la viabilidad de la SAD, donde la gran cantidad de dinero se puede utilizar para empezar a tapar alguno de los numerosos agujeros económicos que tienen.

La Federación de Peñas del Cartagena (Fpfcct) lo sabe y por eso anunció ayer en sus redes sociales que van a estar al lado de Javi Rey y su plantilla. Ellos no tienen la culpa y por eso «no dejaremos solos a nuestros jugadores ni en Copa ni en Liga. Pedimos a toda la afición que saque sus entradas». Eso sí, quieren que la afición saque los boletos de manera 'online' o pagando por tarjeta para que quede un registro de cuánto dinero total se ha ingresado en estos choques. Las peñas albinegras no quieren que se pague en efectivo porque es un método de pago más difícil de controlar y así evitar cualquier desfalco en las arcas.

No a la reubicación

«Desde la Fpfcct mostramos nuestro rotundo rechazo a cualquier posible cambio de ubicación de abonados del FC Cartagena, especialmente en Fondo Norte y extrapolado a cualquier zona del Estadio», se puede leer también en la cuenta de X (antes Twitter) de la Federación de Peñas albinegras.

Esto llega tras publicar ayer LA VERDAD que la marea pimentonera ocupará todo el fondo norte del Cartagonova, tanto la parte alta como la baja. Esto obligará a reubicar a los abonados que tengan su asiento en esa parte, a los que se buscará otro emplazamiento en la grada lateral rambla. Esta medida llega por consejo de la Policía Nacional porque el partido está declarado de alto riesgo y se espera que acudan alrededor de 2.000 hinchas granas al Cartagonova.