Protesta de aficionados el pasado sábado junto al Cartagonova. A. G. / AGM

Las peñas del Cartagena piden al CSD que investigue si Felipe Moreno guarda vínculos con Duino

Preguntan si existe un «conflicto de intereses» con el Real Murcia y si el proceso de compraventa del club albinegro es «legal» y «transparente»

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:55

La Federación de Peñas del Cartagena (Fpfcct) envió ayer un escrito vía burofax al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que investigue si el presidente del Real Murcia, Felipe Moreno, guarda relación con la empresa propietaria del Efesé (Duino Inversiones) y si existe un conflicto de intereses y posible alteración de la integridad de la competición, puesto que el club grana y el albinegro juegan en el mismo grupo de la misma categoría de fútbol.

«Existen fundadas sospechas de que la cabeza visible de la parte vendedora podría ser el señor Felipe Moreno Romero, quien controla y autoriza los movimientos de la sociedad Duino Inversiones SL y además es el actual accionista mayoritario y propietario del Real Murcia», escribe el comunicado, firmado por el presidente de los peñistas del Efesé Eduardo Noguera. La Fpfcct solicitó, igualmente, que el CSD «adopte las medias que considere oportunas para garantizar la legalidad, transparencia y equidad» en el proceso de compraventa.

El máximo accionista de Duino es Fernando Carreño Luque, estrecho colaborador de Felipe Moreno que además figura como apoderado de una sociedad (Hause Lafuente) con la que este accedió al Real Murcia. La Fpfcct difundió el escrito por sus redes sociales y espera que su petición sea atendida por el CSD a la mayor brevedad.

