Manifestantes por el casco histórico, el pasado verano. J. M. R. / AGM

Las peñas del Cartagena lamentan que Arroyo siga sin responder a la petición de reunión

El colectivo no recibe una respuesta al escrito para que la alcaldesa se siente con ellos y ayude a poner soluciones a la situación institucional del club

Rubén Serrano

Rubén Serrano

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:45

La Federación de Peñas del Cartagena (Fpfcct) lamentó ayer que la alcaldesa Noelia Arroyo siga sin responder a la petición de reunirse con ellos ... y abordar la situación institucional del FC Cartagena. El colectivo presidido por Eduardo Noguera envió a principios de esta semana un escrito a Alcaldía solicitando una charla con la primera edil, con el fin de que esta medie en este proceso de compraventa y pueda arrojar luz sobre el futuro de la SAD albinegra.

