Las peñas del Cartagena lamentan que Arroyo siga sin responder a la petición de reunión

La Federación de Peñas del Cartagena (Fpfcct) lamentó ayer que la alcaldesa Noelia Arroyo siga sin responder a la petición de reunirse con ellos ... y abordar la situación institucional del FC Cartagena. El colectivo presidido por Eduardo Noguera envió a principios de esta semana un escrito a Alcaldía solicitando una charla con la primera edil, con el fin de que esta medie en este proceso de compraventa y pueda arrojar luz sobre el futuro de la SAD albinegra.

La Fpfcct también aprovechó ese documento para pedirle a Arroyo que seleccionara, a su juicio, a treinta abonados del Cartagena para que ocuparan este domingo el palco del Cartagonova, y evitar así un nuevo plante de la directiva al equipo entrenado por Javier Rey.

Así, el colectivo que representa a casi tres mil aficionados del Efesé va a mantener las iniciativas anunciadas a principio de semana. La medida de mayor calado es la manifestación de este domingo, prevista a las 16.30 horas desde la Plaza de España. La masa social albinegra está invitada a clamar por la parálisis institucional y a protestar por la salida de Duino inversiones, la empresa propietaria del 100% de la SAD que tiene como principal dueño a un estrecho colaborador del presidente del Real Murcia Felipe Moreno: Fernando Carreño.

La Fpfcct tiene la autorización de la Delegación del Gobierno para que el tráfico rodado se corte en el sentido contrario de la Alameda de San Antón y también en el puente de Soldado Rosique que da acceso a la explanada del estadio Cartagonova. Esta vez se espera un mayor volumen de manifestantes que las veces anteriores.

La idea de Noguera es mantener la cartelería que exige la dimisión del Consejo de Administración formado por Paco Belmonte, Mariano Belmonte y Manuel Sánchez Breis, así como aquellos mensajes en contra de Felipe Moreno y de Duino Inversiones. La protesta la encabezará una pancarta de grandes dimensiones con el mensaje 'Nosotros somos el Efesé'.

Igualmente se mantiene en pie que una representación de la junta directiva de la Fpfcct acuda como espectador el próximo jueves 27 al Pleno. Allí pretenden buscar el apoyo y acciones concretas de los grupos políticos. En esa sesión, además, Movimiento Ciudadano pedirá que el Ayuntamiento obligue al FC Cartagena a presentar un plan de viabilidad para seguir utilizando las instalaciones públicas del Cartagonova y del Juan Ángel Zamora de Ciudad Jardín.

Si Arroyo y el Pleno tampoco dan respuestas, Noguera notificará esa «inacción política» a la Consejería de Deportes de la Comunidad Autónoma, que tiene como cabeza visible al popular Fran Sánchez. Ningún político local o regional pisa el palco, a excepción de los concejales José Martínez y Cristina Mora; tampoco empresarios y patrocinadores, salvo José Luis Castellano.