Las peñas del Cartagena apoyan a Arribas, rechazan a Duino y piden al Ayuntamiento que medie
El colectivo pide acabar con la situación de «bloqueo» en la compraventa: «Estamos hartos y cansados»
Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:10
La Federación de Peñas del Efesé (Fpffct) exigió este domingo que el Ayuntamiento de Cartagena medie para poner fin al «despropósito» de la compraventa del club. El colectivo que representa a dos mil quinientos abonados apoyó al comprador Alejandro Arribas, rechazó a la propiedad de Duino Inversiones y pidió que esta ponga fin al «bloqueo» que amenaza con poner «en riesgo el futuro deportivo, social y patrimonial» de la entidad.
La Fpfcct ha vuelto a ponerse en pie de guerra desde que ayer Arribas denunciara nuevos impedimentos para comprar el Efesé. Los peñistas respaldaron al exfutbolista y aseguraron que está sufriendo «engaños» y «triquiñuelas de trileros» de Duino Inversiones para entrar.
Esta situación, recordaron, mantiene al club «paralizado», en desgobierno y dando una imagen que «ridiculiza a la afición y a toda la ciudad de Cartagena». Los peñistas estudian «emprender acciones» legales y exigieron al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto, medie y ayude a poner una solución al «despropósito».