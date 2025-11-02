Las peñas del Cartagena apoyan a Arribas, rechazan a Duino y piden al Ayuntamiento que medie

Rubén Serrano Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

La Federación de Peñas del Efesé (Fpffct) exigió este domingo que el Ayuntamiento de Cartagena medie para poner fin al «despropósito» de la compraventa del club. El colectivo que representa a dos mil quinientos abonados apoyó al comprador Alejandro Arribas, rechazó a la propiedad de Duino Inversiones y pidió que esta ponga fin al «bloqueo» que amenaza con poner «en riesgo el futuro deportivo, social y patrimonial» de la entidad.

La Fpfcct ha vuelto a ponerse en pie de guerra desde que ayer Arribas denunciara nuevos impedimentos para comprar el Efesé. Los peñistas respaldaron al exfutbolista y aseguraron que está sufriendo «engaños» y «triquiñuelas de trileros» de Duino Inversiones para entrar.

Esta situación, recordaron, mantiene al club «paralizado», en desgobierno y dando una imagen que «ridiculiza a la afición y a toda la ciudad de Cartagena». Los peñistas estudian «emprender acciones» legales y exigieron al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto, medie y ayude a poner una solución al «despropósito».

