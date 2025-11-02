El paso atrás en la compraventa del Cartagena solo fue el inicio de una tarde para olvidar
El Efesé mostró ante su afición la peor cara y una pegada escasa, más propia de los encuentros como visitante, ante un inofensivo Villarreal B
Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:43
El partido empezó envuelto en polémica tras la paralización de la compraventa del FC Cartagena entre Duino y Alejandro Arribas
Álex Rubio y Luismi rozan el gol en una igualada primera parte en la que se respetaron mucho
Los primeros cambios del Efesé llegaron en el minuto 70, cuando el equipo llevaba todo el partido sin ser incisivo
Iván Martínez se equivoca y provoca que el Villarreal B haga el 0-1 sin intención de encontrarlo
Los goles del filial groguet llegaron en dos momentos críticos e hicieron inútiles los planes de Javi Rey
No se había acomodado Chuca sobre el césped cuando, en la siguiente jugada, el murciano Budesca encontró en profundidad a Álex Rubio, que le ganó ... la partida en el forcejeo a Rubén Serrano y se plantó solo ante Iván Martínez. El ex del Real Murcia no perdonó para certificar el primer triunfo a domicilio del Villarreal B de la temporada. Cosas de la Primera Federación: que un equipo que ha ganado todos sus partidos en casa, pierda la racha contra otro que no había ganado fuera de la suya y estaba en puestos de descenso.
