Luismi trata de zafarse de la presión de Maciá. Antonio Gil / AGM

El paso atrás en la compraventa del Cartagena solo fue el inicio de una tarde para olvidar

El Efesé mostró ante su afición la peor cara y una pegada escasa, más propia de los encuentros como visitante, ante un inofensivo Villarreal B

Jesús Fernández

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:43

Comenta

  1. 1

    El partido empezó envuelto en polémica tras la paralización de la compraventa del FC Cartagena entre Duino y Alejandro Arribas

  1. 2

    Álex Rubio y Luismi rozan el gol en una igualada primera parte en la que se respetaron mucho

  1. 3

    Los primeros cambios del Efesé llegaron en el minuto 70, cuando el equipo llevaba todo el partido sin ser incisivo

  1. 4

    Iván Martínez se equivoca y provoca que el Villarreal B haga el 0-1 sin intención de encontrarlo

  1. 5

    Los goles del filial groguet llegaron en dos momentos críticos e hicieron inútiles los planes de Javi Rey

No se había acomodado Chuca sobre el césped cuando, en la siguiente jugada, el murciano Budesca encontró en profundidad a Álex Rubio, que le ganó ... la partida en el forcejeo a Rubén Serrano y se plantó solo ante Iván Martínez. El ex del Real Murcia no perdonó para certificar el primer triunfo a domicilio del Villarreal B de la temporada. Cosas de la Primera Federación: que un equipo que ha ganado todos sus partidos en casa, pierda la racha contra otro que no había ganado fuera de la suya y estaba en puestos de descenso.

