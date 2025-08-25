Paco Belmonte: una prueba en Águilas y una ausencia indefinida en el Cartagonova

Un visto y no visto. El regreso a la primera línea de Paco Belmonte, todavía presidente del FC Cartagena, ha sido fugaz. Posiblemente, mucho más ... corto de lo que a él mismo le hubiera gustado. Belmonte, que el pasado 6 de agosto reapareció en el palco de El Rubial para ocupar asiento junto al presidente del Águilas, Alfonso García, no estuvo el pasado viernes en el Cartagonova, poniendo fin de esta manera a una estampa tradicional del fin de verano albinegro en la última década.

Él siempre presidió el palco del estadio durante el trofeo Carabela de Plata, desde aquella edición de 2015 en la que el Efesé se quedó con el título tras empatar a cero con el Albacete y vencer en una tanda de penaltis coronada por Cristian Urbistondo, Txiki, a lo 'Panenka'. Curiosamente, Txiki estaba a prueba ese verano de 2015 y tras el fichaje del lateral murciano Mario Sánchez, entonces sub-23, finalmente no se quedó en la plantilla, la primera que Belmonte y Breis hicieron en el Cartagena, con Víctor Fernández en el banquillo.

El año siguiente se organizó un bonito homenaje a Mariano Sánchez, capitán albinegro entre 2005 y 2014, en un Carabela de Plata en el que el equipo ya dirigido por Alberto Monteagudo se impuso al Al Rayyan (2-0). Belmonte bajó al césped y entregó una placa al pinatarense, protagonista absoluto de aquel Carabela de Plata de agosto de 2016, en el que por cierto hubo bastante más público que el pasado viernes. De hecho, los actos previos al encuentro ante el Eldense, con los que se conmemoró el 30º aniversario del club, quedaron muy deslucidos por el desangelado aspecto de las gradas del Cartagonova. Los menos de 3.000 espectadores que acudieron al campo lo hicieron con el tiempo justo y muy pocos estaban en su butaca cuando Manolo Palomeque, Alberto García, Fran de Paula, Ruiz López y compañía fueron agasajados por el presidente de las peñas, Miguel Ángel Noguera.

Arribas es el interlocutor de las peñas y la persona que, a su manera, está intentando reconstruir algunos puentes

También se perdió ese sencillo acto sobre el césped del Cartagonova su todavía presidente, un Paco Belmonte quien continúa tomando decisiones y manteniendo intacto su vínculo con el club que ha gobernado durante los diez últimos años. Sigue teniendo fuerza en el día a día, pero de momento ha decidido no aparecer por el palco los días de partido y ha delegado todas las funciones institucionales y representativas en la figura de Alejandro Arribas, quien se supone será su sustituto como cabeza visible de la entidad más pronto que tarde. El exfutbolista madrileño es el interlocutor para las peñas y la persona que, a su manera, está intentando reconstruir algunos puentes que fueron demolidos por el propio Belmonte y por un Manuel Sánchez Breis que sí estuvo el viernes en el palco, junto a Sivori y el recién llegado Javi Hernández.

Experimento fallido

Fuentes del club albinegro reconocen a LA VERDAD que la intención de Belmonte era volver esta temporada al palco, tras su ausencia de más de cinco meses durante la nefasta segunda vuelta del pasado curso. Y, por eso, reapareció el pasado 6 de agosto en El Rubial, para representar al club en el segundo amistoso de esta pretemporada. Sin embargo, la reacción a ese regreso de Belmonte por parte de la masa social albinegra fue bastante negativa: la treintena de seguidores que esa tarde animaron al equipo en El Rubial entonaron durante varias fases del amistoso el ya clásico ¡'Belmonte, vete ya'! y las redes sociales se llenaron también de comentarios en contra de quien, también a su manera, ha sido presidente, CEO, gerente, director deportivo, director financiero, jefe de marketing y responsable de comunicación del Efesé durante la última década.

Es obvio que la suerte está echada para Belmonte en el Cartagena, al menos en lo concerniente a su relación con la grada. Está completamente rota y no parece que se pueda revertir esa situación. El ¡'Belmonte, vete ya'! sonó ante el Eldense, sin estar él en el palco. Así, Belmonte ha decidido posponer sin fecha su vuelta al Cartagonova. Breis y Arribas, cada uno en su parcela, son los que acaparan todo el protagonismo. El primero, en público. El segundo, en privado. Uno está abrasado. Y el otro, recién llegado, necesita romper amarras con el pasado para no achicharrarse antes de tiempo.

Por el bien del nuevo proyecto, lo mejor que es Belmonte se mantenga al margen, como hasta ahora. Por eso, el experimento fallido en Águilas no ha tenido continuidad en el resto de amistosos. Y es que, tras el esperpento de las dos últimas campañas, Paco Belmonte ya no es bienvenido en la que ha sido su casa durante los diez últimos años.