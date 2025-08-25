La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Paco Belmonte, junto a su esposa, Sara Alcantud, Manuel Sánchez Breis, Javi Hernández y Sivori, el pasado 6 de agosto en el palco de El Rubial de Águilas. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM
Cartagena

Paco Belmonte: una prueba en Águilas y una ausencia indefinida en el Cartagonova

El todavía presidente del Efesé pospone su regreso al palco tras ser reprobado en El Rubial y deja que Arribas y Breis acaparen todo el protagonismo

Francisco J. Moya

Francisco J. Moya

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:01

Un visto y no visto. El regreso a la primera línea de Paco Belmonte, todavía presidente del FC Cartagena, ha sido fugaz. Posiblemente, mucho más ... corto de lo que a él mismo le hubiera gustado. Belmonte, que el pasado 6 de agosto reapareció en el palco de El Rubial para ocupar asiento junto al presidente del Águilas, Alfonso García, no estuvo el pasado viernes en el Cartagonova, poniendo fin de esta manera a una estampa tradicional del fin de verano albinegro en la última década.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

